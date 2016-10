Local contested races

Early voting starts Monday. The following is a list of contested county and municipal races on the Nov. 8 general election ballot. An asterisk (*) denotes incumbents, (D) Democrats, (R) Republicans and (L) for Libertarian. See the online list of candidates at arkansasonline. com/2016countyraces/

ARKANSAS COUNTY

CITIES

DEWITT

[INTERACTIVE LIST: Find the local races in your county or city]

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 * Ada Clark Brent London WARD 2 POSITION 2 Perry Simpson * Vivian Meins

HUMPHREY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 * Donald Combs Michael Hodges WARD 2 POSITION 2 * Eddie White James Carr Jr.

ISSUES Removal of Humphrey Mayor

STUTTGART

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 *Theodore Holt Eugene Robinson Jr.

STUTTGART

ALDERMAN WARD 2 POSITION 2 Norma Strabala George McGonigal

ASHLEY COUNTY

ASSESSOR *Beth Rush Sue Croswell Gwin

CORONER David Medders *Steve Hartshorn (D)

COUNTY JUDGE *Dennis Holland Sr. (D) Jim Hudson (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 James Austin (D) *Corliss McCain

CITIES

CROSSETT

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 *Candace Jeffress Valerie Martin

FOUNTAIN HILL

ALDERMAN

POSITION 2 Ricka McHenry Trotter Mary Savage

BAXTER COUNTY

CITIES

COTTER

CITY COUNCIL WARD 1, POSITION 2 Phyllis Burnett Nathan Buck WARD 2, POSITION 2 John Bell Jim Pilcher WARD 3, POSITION 1 Mertice Kray Victoria Francis

SALESVILLE

CITY COUNCIL WARD 3 POSITION 1 Harry Wright James Whitehead WARD 3 POSITION 2 John Brister Scott Sillence

BENTON COUNTY

CONSTABLE

DISTRICT 5 Jacob Faught (L) Michael Savage Jr. (R)

COUNTY JUDGE Barry Moehring (R) Ronnie Smith (L) Jeff Broadston (write-in)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 Joshua Bryant (R) Rey Hernandez (D)

NWACC

ZONE 6 *Mark Scott Mark Ryan

SHERIFF Glenn Latham Shawn Holloway (R)

CITIES

BELLA VISTA

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Linda Lloyd Jerry Snow George Tracy WARD 2, POSITION 1 Jason Faulkinberry Brent Stinespring *James Wozniak Charlton Troutner WARD 3, POSITION 1 Rory Crivello Chuck Leffler Doug Fowler

BENTONVILLE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Stephanie Orman Kristen Dunavant WARD 1, POSITION 2 John Skaggs Chad Goss WARD 4, POSITION 2 Jim Webb Anthony Ciabattari

CAVE SPRINGS

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Marc Williams Rick Sayre WARD 2, POSITION 2 Brett Moore Charles Lindley WARD 3, POSITION 2 Randall Noblett Jay Finch

DECATUR

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Katie Redmond Sandra Lynn Duncan

GARFIELD

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Susan Morrison *Dale Watkins WARD 2, POSITION 1 Katherine Shook Russell Wassman WARD 2, POSITION 2 Lanette Amador Jim Teeselink Dale King Leonard Matthew Jr.

GATEWAY

ALDERMAN

POSITION 3 Sharon Barnett Steven Guck

GENTRY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Jason Barrett Katrina Cryer

GRAVETTE

ISSUES Ord. 16-08: Four Year Terms

HIGHFILL

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 Paula Pautsky Mark White

ISSUES Ord. 2016-03: Sales and Use Tax

LOWELL

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Linda Vannoy Kristopher Arthur

ROGERS

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 Jerry Carmichael Daniel Kolman Keith Jackson

MAYOR *Greg Hines Carrie Perrien Smith

SILOAM SPRINGS

ALDERMAN

POSITION 5 Don Cundiff Lucas Roebuck

SPRINGTOWN

ALDERMAN

POSITION 2 Linda Taylor Janet Bostwick

POSITION 3 Karee Barrett Paul Lemke

POSITION 4 Lisa Taylor Dixie Law

POSITION 5 Don Jech David Clark

BOONE COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 *Frank Hampson Glenn Redding (R)

DISTRICT 3 *Dan Roberts (R) Mark Fowler

DISTRICT 6 Bobby Woods James Thomas (R)

CITIES

BERGMAN

ALDERMAN

POSITION 5 Phil Souers Justin Willis

EVERTON

ALDERMAN

POSITION 2 Harvey Clark Joe Geisinger

HARRISON

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 David Wilson Mark Garner WARD 4, POSITION 1 Patrick Hunter *Joel Williams

LEAD HILL

ISSUES Local Issue 1: Sunday Alcohol Sales

BRADLEY COUNTY

CITIES

BANKS

ALDERMAN

POSITION 4 Kathy Hall Deborah Woodfin

POSITION 5 Shirley Bush Smith Nelly Risher Chaps

WARREN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Tony Marshall Angela Marshall Greg Morman

CALHOUN COUNTY

CIRCUIT/COUNTY

CLERK Jeanie Smith (R) Laura Beth Evans (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Michael Beene (R) *Randy Duncan (D)

TREASURER Alyssa Johnston (D) *Jennifer Beene (R)

CARROLL COUNTY

COUNTY JUDGE *Sam Barr (D) Charles Reece (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 6 JoAnn Harris (D) Craig Hicks (R)

DISTRICT 7 Jim Lowery (D) Noreen Watson (R)

SHERIFF Jack Gentry Jr. (R) *Randy Mayfield (D)

ISSUES EASTERN CARROLL COUNTY AMBULANCE

DISTRICT

CITIES

EUREKA SPRINGS

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 *James DeVito Peg Adamson

ISSUES Sales and Use Tax

CHICOT COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 7 Randall Tuggle (R) Ralph Jones (D)

CITIES

DERMOTT

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Tanya Broadnax Elbert Bonner Sharron Hawkins WARD 1, POSITION 2 Anthony Scott James Jackson WARD 2, POSITION 1 Pamela Esters Clarence Thrower WARD 2, POSITION 2 Gwendolyn Stephenson Christopher Akins WARD 3, POSITION 1 Tommie Robinson Sr. Lucan Hargraves Sr. Casey Jones WARD 3, POSITION 2 Julia Harden Edmond Shelton Charles Hargraves

EUDORA

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Faye Moye Travis Collins WARD 4, POSITION 2 Ezell Minniefield Howard Brown Talmadge Davis

LAKE VILLAGE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 Brenda Green Deborrah McCoy WARD 3, POSITION 1 Linda Haddock Arlando Wilson

CLARK COUNTY

ASSESSOR *Kasey Summerville (D) Melody Rogers (R)

COUNTY JUDGE Troy Tucker (R) *Ron Daniell (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 6 Derek Helms (R) *Tom Calhoon

DISTRICT 11 Stan Rogers (R) Mike Cox (D) Ricky Arnold

CLAY COUNTY

CONSTABLE

WEST OAK BLUFF

TOWNSHIP *Fred Bucy (D) Terry Robertson (R)

CITIES

CORNING

ALDERMAN NORTH WARD POSITION 1 *F.B. Manatt Sr. Terry Masterson

PIGGOTT

ALDERMAN NORTH WARD POSITION 1 *Lester Edwards Travis Williams

SAINT FRANCIS

ALDERMAN NORTH WARD POSITION 2 Kimberly Hill *Larry Boyer

CLEBURNE COUNTY

CONSTABLE

POSITION 1 *Jimmy Tate Kyle Dodson (R)

POSITION 2 *Harold Williams (R) Tim Pike

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Justin Lillard (L) *Alan Malone (R)

DISTRICT 11 *Larry Goff Rob Owens (R)

SHERIFF Chris Brown (R) John Murphy Jr. (D)

CLEVELAND COUNTY

ISSUES 1.5% Sales and Use Tax Jail and Law Enforcement Bond and 1% Sales and Use Tax

CITIES

RISON

ALDERMAN WARD C, POSITION 1 Jimmy Bowlin (R) Curtis Marks (D)

COLUMBIA COUNTY

CONSTABLE

COLUMBIA SOUTH

DISTRICT 2 Derek Avery (R) Jimmy Holt (D)

CITIES

MAGNOLIA

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 James Jefferson Jr. *Margie Russ

WALDO

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Leslie Albright Marcina Beasley WARD 2, POSITION 1 *Bobby Young Darryl Witcher WARD 3, POSITION 1 LaWanda Battle Ora Radford WARD 3 POSITION 2 Kenneth Haupt Wy'Teshia Howell

CONWAY COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Bill Hartman (D) Keith Long (R)

CRAIGHEAD COUNTY

CITIES

BAY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Bill McMasters David Milam WARD 1 POSITION 2 Nathan McMasters Donnie Davis WARD 2 POSITION 2 Philip Vanwinkle Nicholas Graves WARD 3 POSITION 2 Matthew Clairday Donald Gray

BLACK OAK

ALDERMAN

POSITION 1 Clayton Douglas *Tim Jones Daniel Carmichael

POSITION 2 *James Hutchison Clarence Buckley

BONO

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Billy Stephens Darrell Parks II WARD 3 POSITION 1 Brian Dunaway L.M. Duncan WARD 3 POSITION 2 *Landon Thomas Garrett Barnes

BROOKLAND

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Martin Crain Melinda Burcham Justin Turner

CARAWAY

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 *Mark Bell Jerry Martin

JONESBORO

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Gene Vance Terry Sharp Roylandus Brown WARD 2 POSITION 2 Leslie Sitzes Chris Moore David McAvoy WARD 4 POSITION 2 Mitch Johnson George Williams WARD 5 POSITION 2 Joe Hafner Rennell Woods WARD 6 POSITION 2 *Todd Burton David McClain

MAYOR *Harold Perrin Nathan Coleman Amanda Dunavant Thomas Elwood Harold Copenhaver

LAKE CITY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Donald Davis Toby Rand WARD 3 POSITION 2 Danny Dunigan Linda Stone

MONETTE

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Tracey Thompson Kristian Nuckles Larry Bibb WARD 2 POSITION 1 Aaron Uthoff Jr. Shawn Nance WARD 3 POSITION 1 Bob Hurst Sr. Gary Rowton WARD 3 POSITION 2 *Mark Rolland Oliver McMinn

CRAWFORD COUNTY

ASSESSOR Connie Beyerle Sandra Heiner (R)

CONSTABLE

DISTRICT 13 Jonathan Roberts (R) Travis Steele (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Raymond Harvey (R) Johnny Ragsdale (D)

DISTRICT 10 Jayson Peppas (R) Elaine Stanfield

SHERIFF *Ron Brown (D) Brad Sanderson (R)

TREASURER *Beverly Pyle (R) Ashley Ewald (D)

CITIES

ALMA

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Paul Mahan Jerry Martin John Tribulak WARD 1, POSITION 2 Maria Washburn Vicki Lamproe WARD 2, POSITION 2 Linda Folkerts Eddie Wakefield WARD 3, POSITION 1 John Ware James Batura WARD 3, POSITION 2 Gary Perry J.D. Finley

MULBERRY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Sheila Trent Joshua Richey WARD 2, POSITION 1 Bobby Tweedy Sadat Rice WARD 2, POSITION 2 Eli Clardy *Donna Shepherd

VAN BUREN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Tyler Wood Max Blake

CRITTENDEN COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 9 *Kenneth Cross (D) Steven Jefferson

CITIES

ANTHONYVILLE

ALDERMAN

POSITION 4 Mildora Hicks *Roy Eason

EARLE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Brenda Morris Charlie Young WARD 4, POSITION 2 Sarah Johnson Robert Udell Sr. Tyronne Hurst

HORSESHOE LAKE

ALDERMAN

POSITION 2 *Shawn Siders Garry Hahne

JERICHO

ALDERMAN

POSITION 2 Juanita Edwards *Gregory Fisher

MARION

CITY COUNCIL

JASPER 1 *Kelly O'Neal Matthew Hale

JASPER 3 *Bryan Jackson Sherry Holliman

TURRELL

CITY COUNCIL

POSITION 4 Emmanual Harris *Eddie Mae Hale

WEST MEMPHIS

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Tracy Catt Alex Dunlap WARD 3, POSITION 2 Don Christian Hiriam Croom WARD 5, POSITION 2 Willis Mondy Alfred Felton

CROSS COUNTY

CONSTABLE

DISTRICT 1 *Rome Helton (R) Corbin Brown (D)

COUNTY JUDGE *Donnie Sanders (D) Jack Caubble (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 *Ricky Lace (D) Kent Goff (R)

DISTRICT 6 Gary Eakin (R) Michael Hess

DISTRICT 9 *James Davis (D) Bobby Johnson (R)

SHERIFF Josh Orman (R) *J.R. Smith (D)

CITIES

PARKIN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Sharron Weaver Sherry Gillon Renett McCraw Nellie Lopp WARD 2, POSITION 1 Tommie Wells Marion Smith WARD 3, POSITION 1 Edna Futch Samuel Harris

WYNNE

ALDERMAN WARD 5, POSITION 2 *Jim Huff (D) Jason Nichols (R)

DALLAS COUNTY

No contested races or ballot issues.

DESHA COUNTY

ASSESSOR Pamela Blissitt *Gaye Brown (D)

CITIES

DUMAS

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Taylor Pickett Heath Moncrief WARD 2 POSITION 1 Christopher Hays Flora Simon WARD 3 POSITION 2 Steven Tew Franklin Healey WARD 4 POSITION 2 Lonzell Dodds Warren Parker

DREW COUNTY

CONSTABLE MARION TOWNSHIP Tim Nichols (D) *Eric Chisom (R)

ISSUES Abolition of 0.4% Mill Tax

SHERIFF *Mark Gober (D) Jerald Clarke

CITIES

MONTICELLO

ISSUES City Council Meeting Decorum and Public Comment Ordinance City Government Job Analysis and Design Ordinance Contractor Disqualification Ordinance Ethical Hiring Practices Part 1 Ordinance Ethical Hiring Practices Part 2 Ordinance Government Performance Improvement and Accountability Ordinance Gross Receipts Tax Repeal and A&P Commission Dissolution Ordinance High-Dollar Purchase Requirements Ordinance Independent Candidates Petition Filing Ordinance Land Use Restrictions Repeal Ordinance Manufacturing Homes Codes Repeal Ordinance Ordinance and Resolution Passage Requirements Ordinance Property Rights Restoration Ordinance Term Limits Ordinance Town Hall Meetings Ordinance

WINCHESTER

ALDERMAN

POSITION 1 Sheree Jackson *Carissa Donley-Darrough

POSITION 3 *Earl Railey Matilda Chaney

FAULKNER COUNTY

CIRCUIT CLERK *Rhonda Wharton (D) Crystal Taylor (R)

COUNTY CLERK *Margaret Darter (R) Penny McClung (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 4 Jana Green-Fornash (D) Jim Houston (R)

DISTRICT 5 Kathryn Spinks (D) *Berry Williams (R)

DISTRICT 12 Lance White (D) Gerald Boyer (R)

SHERIFF Tim Ryals (R) Wefus Tyus (D)

CITIES

CONWAY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Kent Mathis Andy Hawkins WARD 4 POSITION 1 Theodore Jones Taylor Martin

MAYOR Mark Elsinger Scott Grummer Bart Castleberry

DAMASCUS

ALDERMAN

POSITION 5 Patrick McPherson *Jerry Hensley

GREENBRIER

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 David Browning Joyce McGinty Johnson WARD 2 POSITION 1 J. Mark Hardin David Cates

GUY

ALDERMAN WARD 3 POSITION 2 Bradley Stevenson Ronnie Clendenin

MAYFLOWER

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 David Adcock Michael Patterson WARD 3 POSITION 2 Brian Williams James Oliver

TWIN GROVES

RECORDER/TREASURER Robin Ealy Zalmenta Lyon *Rosilyn Walker

FRANKLIN COUNTY

CONSTABLE BOSTON TOWNSHIP Chad West Ross Roden (R)

COUNTY CLERK De Anna Schmalz (R) Rita Wigington (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 4 Rex Heffington (R) Paul Williams (D)

CITIES

ALTUS

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 Francis Skinner Catherine Henry

CHARLESTON

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Eric Gartman Susan Potts

OZARK

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Byron "Rex" Anderson Nathan Rodriguez WARD 2, POSITION 2 Victoria Vicars Brandy Flanary WARD 3, POSITION 1 Aerial Nicely Harvey Waters WALKER TOWNSHIP

CONSTABLE David Bowles Jr. (R) Douglas Darr

FULTON COUNTY

COUNTY JUDGE Jim Kendrick Darrell Zimmer (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 *Lynn Guffey Nathan Bales Lori Benedict (R)

DISTRICT 7 Ray Matthew (R) Billie Gibson Wilber Rowe Tesa Bishop Nelson (D)

CITIES

ASH FLAT

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 *Mike Nix Thomas Rigsby WARD 2, POSITION 2 Danny Traw Rickey Crook

HARDY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Penny Mendes Allen Vickie Rice WARD 1, POSITION 2 Bob Gilliland Danny Eitel Laura Smith WARD 2, POSITION 2 Corey Gilliland David Bathrick

MAMMOTH SPRING

ALDERMAN WARD 2 POSITION 2 Larry Burns Densal McGhee Dan Grant WARD 2, POSITION 1 Joan Baker Adam Davis

VIOLA

ALDERMAN

POSITION 4 Robert Lash Jerry Allen

GARLAND COUNTY

CIRCUIT CLERK Judy Ladd (D) *Jeannie Pike (R)

COUNTY JUDGE Clay Herrmann *Rick Davis (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 *Denise Marion (D) Blake Crawford (R)

DISTRICT 4 Kenneth Johnson (D) Jimmy Young (R)

DISTRICT 8 Jason Braziel (R) Jimmie Harmon (D) NORTH WATER DISTRICT

POSITION 3 Jimmy Daley Velton Lacy POSITION 3 AT LARGE Phillip Taylor Randy Ragsdale

CITIES

HOT SPRINGS CITY DIRECTOR DISTRICT 1 Suzanne Davidson Dennis Magee CITY DIRECTOR DISTRICT 3 Susan Jones Becca Clark CITY DIRECTOR DISTRICT 6 Randy Fale Renee' Westfall

MOUNTAIN PINE

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 Jennifer Kuykendall Virginia Long WARD 4, POSITION 1 Jimmy Long J.L. Long

MAYOR Rebecca Kiser Randy Kuykendall Ricky Petty

GRANT COUNTY

CONSTABLE CALVERT TOWNSHIP William Skorcz (R) *Buck Allen (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 Noka Emerson (D) Jason Roshto (R)

DISTRICT 2 Danny Bone (D) *Alex White (R)

DISTRICT 5 Scott Wells (D) Tyler Campbell (R)

DISTRICT 8 Steve Crook (D) Mark Allen (R)

DISTRICT 9 Pat O'Bryan (R) *Terry Clark (D)

CITIES

SHERIDAN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 *Betty Cook (D) Brody Channell

GREENE COUNTY

COLLECTOR Gina Wells (R) *Cathy Hays (D)

CONSTABLE HURRICANE TOWNSHIP Michael Graves (D) Marcus Keller (R) Johnny Damon POLAND TOWNSHIP Randy Sipes (R) Roscoe Wood (D)

SALEM TOWNSHIP Tim Carey (D) Andrew Black (R) ST. FRANCIS TOWNSHIP Rick Sparks (D) Charles Noles (R)

SPRING GROVE

TOWNSHIP Kevin Gillmore (R) *Randy Foster (D)

COUNTY JUDGE *Rusty McMillon (R) Jerry Shipman (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 *Dustin Rumsey (R) Sherma Dicus (D)

DISTRICT 2 *Barry Bateman (D) Donald Hardin (R)

DISTRICT 10 Walter Holland Jr. (R) *Bill Lovelady (D)

SHERIFF *David Carter (R) Dan Langston (D) Tony Williams

CITIES OAK GROVE HEIGHTS

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Terry Lowry Kim Bailey WARD 3, POSITION 1 Marla Cambron Tammy Riggins WARD 3, POSITION 2 Rebecca Book Amanda Walker

PARAGOULD

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 Darrell Taylor Jeremy Biggs WARD 2, POSITION 2 Josh Agee Ronnie Spence

HEMPSTEAD COUNTY

COUNTY CLERK Eva Morehead (D) Karen Smith (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Eric McNiel (R) *Olen Dorman (D)

DISTRICT 7 Mikki Curtis (R) *Larry Byers (D)

DISTRICT 8 *Ronnie Kidd (D) C. David Clayton (R)

CITIES

HOPE

BOARD OF DIRECTORS

WARD 2 *Kiffinea Talley Joseph Kopecky

WARD 5 Sharon Caldwell William Coffee

OZAN

MAYOR Rosiland White Sharvanta White Washington

RECORDER/TREASURER Catherine Rowe *Rebecca Dye

HOT SPRING COUNTY

CONSTABLE FENTER TOWNSHIP Nelson Bailey (R) Phil Bailey (D) MAGNET TOWNSHIP Norman Hill (D) Mark Woodfield (R)

CORONER Aaron Davis (R) *Ernest Cox (D)

COUNTY JUDGE Dennis Thornton (D) Robert Ellerd (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 6 *Don Hilyard (R) Damon Dyer

DISTRICT 10 *Harold Thornton (D) Randy Greathouse (R)

SHERIFF Mike Cash Woody Perry (R) Mike Fletcher Ronnie Stephenson (D)

HOWARD COUNTY

CONSTABLE

TOWNSHIP 3 Andrew McCauley (R) D.E. Ray (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DIERKS DISTRICT *Archie Cothren (D) Gary Welch (R) NASHVILLE DISTRICT

1 Julie Tuck (D) *Jerry Harwell (R)

CITIES Mineral Springs

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 James Jeanes *Rex Woodley

INDEPENDENCE COUNTY

CONSTABLE GREENBRIER TOWNSHIP Randall Lamons (D) Brian Phillips (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 *Gary Bridgman (D) Mark Biram (R)

DISTRICT 6 Cliff Brown (D) *Tammy Pearce (R)

DISTRICT 10 Charles Jordan (R) *Waymon Long (D)

SHERIFF Shawn Stephens (R) *Steve Jeffery (D)

CITIES

BATESVILLE

ALDERMAN WARD 3 POSITION 2 Randy Seale *Chris Beller

CAVE CITY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Timothy Kourakis Melanie Cheshier

MAGNESS

ALDERMAN

POSITION 2 *Donna Pectol Brandi Birkhead

POSITION 5 *Rhonda Fick John Hall

SOUTHSIDE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Bobby Denison Dorianne Dias

ISSUES Aldermen to 4-year staggered terms

SULPHUR ROCK

ALDERMAN

POSITION 1 Mitchell Henderson *Erin Walters

POSITION 3 Timothy Cunningham *Brenda Horn

PLEASANT PLAINS

ISSUES 2% Sales and Use Tax

IZARD COUNTY

COUNTY JUDGE Eric Smith (R) *David Sherrell (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 9 Richard Emmens (R) *James Elbert

TREASURER *Nancy Pratt (D) Warren Sanders (R)

CITIES

CALICO ROCK

ALDERMAN WARD 4, POSITION 1 Frederick Blickle *Ricky Knowles HORSESHOE BEND

ALDERMAN WARD 4 POSITION 1 *John Grochowski Josh Jackson

JACKSON COUNTY

ASSESSOR *Diann Ballard (D) Wilma Childers (R)

COLLECTOR Kelly Walker (D) Janice McCuan-Rounds (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 Tommy Young (R) Jan Paschal (D)

DISTRICT 7 *Jerry Mann (D) Robert Pankey (R)

SHERIFF *David Lucas (D) Jeff Grizzle (R)

CITIES

BEEDEVILLE

ALDERMAN

ALDERMAN 4 *Carolyn Beede David Burnette

SWIFTON

ALDERMAN

ALDERMAN 1 Rickey Midgett Ricky Roberts (R)

ALDERMAN 4 *Kathy Roberts (D) Noel Adams

TUPELO

ALDERMAN

ALDERMAN 4 Tim Garner Carolyn Jones

TUCKERMAN

MAYOR Steve Sykes David Dixon *Ronald Koller Bearl Bennett Ricky Womack

JEFFERSON COUNTY

CONSTABLE ROBERTS TOWNSHIP Michael Crockett (R) Chad Burgess (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 8 *Roy Agee (R) Eric Hobbs (D)

DISTRICT 9 Cedric Jackson (D) Derwood Smith (R)

DISTRICT 11 Shade Culclager Jr. (D) Danny Holcomb (R)

TREASURER James Bass Jr. (R) Vonysha Goodwin (D)

CITIES

ALTHEIMER

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Blanchie Laws Barbara Hudson WARD 2, POSITION 2 Essie Robertson Lester Hudson

RECORDER/TREASURER Doris Hudson-Gaddy *Angela Williams

HUMPHREY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Donald Combs Michael Hodges WARD 2, POSITION 2 James Carr Jr. Eddie White

PINE BLUFF

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Donald Hatchett (D) Shelia Moon WARD 4, POSITION 1 Bruce Lockett (D) *George Stepps

TREASURER *Gregory Gustek (D) Lloyd Franklin

REDFIELD

ALDERMAN WARD 2 POSITION 2 Tony Lawhon Elizabeth Milam WARD 3 POSITION 1 Allison Beasley Diann Smith

SHERRILL

ALDERMAN

POSITION 4 *Joy Binns Archie Blackwell

JOHNSON COUNTY

ASSESSOR Maurice Tumbleson (R) *Jill Tate (D)

CORONER *Pamela Cogan (D) Tim Holt (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 *Larry Plugge (D) Kenneth Slach (R)

DISTRICT 7 Chad Rodgers (R) *Steve Morgan (D)

DISTRICT 8 Greg Dickerson (D) Sherry Genemetes (R)

DISTRICT 9 *Ken Medeiros (D) Timothy Kajdan (R)

DISTRICT 11 *Bertha Wages (D) William Ash (R)

SHERIFF *Larry Jones (D) Teddy Dalton (R)

CITIES

CLARKSVILLE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Brandon Haubert Bob Norris WARD 3, POSITION 1 Chris Brownlow Robert Charlton *Eddie King

COAL HILL

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 Johnny Reynolds Mildred McFarland WARD 3, POSITION 1 *Cyndy Styles Stacy Cox

HARTMAN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Dean Tillery *Patsy Evans

LAFAYETTE COUNTY

COUNTY JUDGE Ethan Dunbar (D) *Mike Rowe

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 Betty Landes (R) *Nan McDonald (D)

DISTRICT 2 Mary Rogers (D) *Daulton Brewer (R)

CITIES

BRADLEY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Kenny Flowers Olen Hunt WARD 2, POSITION 1 *John Day Lawrence Eason WARD 3, POSITION 1 Darlene Middlebrooks Marion Morgan WARD 3, POSITION 2 Joe Middlebrooks Nathania Grigsby Stamps

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Michael Gillard *Mary Joseph

LAWRENCE COUNTY

CONSTABLE

BLACK ROCK

TOWNSHIP Lewis Slaughter (D) *Bryan Smith (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 Buddy Williams (D) William Powell

DISTRICT 2 Franklin Brewer (R) *Donald Richey (D)

DISTRICT 3 Lewis Slaughter (D) *Lloyd Clark (R)

DISTRICT 5 *Ernest Briner (D) Jeff Taylor (R)

CITIES

BLACK ROCK

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Gayle Brock *Vesta Smith

HOXIE

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Wayne Callahan Sherry Moore WARD 1 POSITION 2 Tommy Kingsland Tim Taylor WARD 2 POSITION 1 Juanita Madden Larry Couch Mary Ditto WARD 2 POSITION 2 Russell Barber Kerrie Hancock

WALNUT RIDGE

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Dale Leatherman Allen Smith WARD 3 POSITION 1 Trent Kirksey Daniel Abbott WARD 4 POSITION 2 *Larry Abbott Peggy Maryman

LEE COUNTY

CITIES

MARIANNA

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 *Millie Hill Lofton Palmer

LINCOLN COUNTY

CITIES

GRADY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Lyndell Bradley Antonio Iverson WARD 1 POSITION 2 Charles Ashley Sr. Kelvin Hegwood

STAR CITY

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 *CB Leonard Jr Paula Barthet

LITTLE RIVER COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 Larry Broomfield (D) Al Austin (R)

DISTRICT 4 W.R. Billy Pounds (R) *Ricky Bowman (D)

DISTRICT 8 Phillip Penny (D) Daniel Linnett (R) SHERIFF/COLLECTOR Gary Gregory (D) Bobby Walraven (R)

ISSUES County Library Proposal Manufacture of Intoxicating Liquors

CITIES

ASHDOWN

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Lorene Pearson (D) Sylvia Sims

FOREMAN

CITY COUNCIL WARD 2 POSITION 1 William Harp Elbert Bradley Jr.

LOGAN COUNTY

CONSTABLE BARBER TOWNSHIP Daniel Merry III Kean Cunningham (R) SIX MILE TOWNSHIP Steve Smithson (R) Monroe Robinson (D)

COUNTY CLERK *Peggy Fitzjurls (D) Tom Bruce (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 *Michael Schluterman (D) Aaron Chastain (R)

DISTRICT 6 *Debbie Anhalt Charles Pearson (R)

DISTRICT 7 *Bob Krepps George Widener (R)

DISTRICT 9 Gerald Hodgson *Eddie Finney (D)

CITIES

BLUE MOUNTAIN

ALDERMAN

POSITION 2 Elain Lippard *Larry Mollett

BOONEVILLE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 Robert Smith Larry Mitchell II WARD 2, POSITION 2 Bradley Smith Myron Siddons

MAGAZINE

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Gay Preston *John Roberts

PARIS

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 Thomas Hobbs Richard Nehus

LONOKE COUNTY

CONSTABLE FURLOW TOWNSHIP Jesse Taylor (R) *Daryl Clement (D)

GUMWOOD TOWNSHIP David Hankins (R) Eugene Duke (D) LONOKE TOWNSHIP Clayton Fisk (R) George Bailey (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 7 *Ralph Brown (R) Dan Stowers (D)

CITIES

CABOT

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Damon Bivins Jon Moore WARD 3, POSITION 1 Norma Naquin Wendell Gibson Doyle Tullos WARD 3, POSITION 2 *Rick Prentice Thomas Koller

CARLISLE

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 James Givens Eddie Moore WARD 3, POSITION 2 Teresa Anderson Todd Turner

MADISON COUNTY

ASSESSOR *Will Jones (D) Luke Dotson (R)

CONSTABLE SOUTH TOWNSHIP Tyler Morgan (D) Austin Forsyth (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 T.W. Dotson (R) *Rodney Reynolds (D)

DISTRICT 9 Jim St. Clair *Chance Bryant (R)

MARION COUNTY

COLLECTOR *Cathy Brightwell (D) Susann Crespino (R)

SHERIFF Clinton Evans (R) Del McFarland

ISSUES Bonds and 0.5% Sales and Use Tax

MILLER COUNTY

COUNTY JUDGE Roy McNatt Jr. (R) William Green (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 *John Wilson (R) Eric Darden

DISTRICT 8 *Andy LaGrone (R) Dean Langdon

DISTRICT 11 Rodney Watkins (R) H.L. Phillips (D)

SHERIFF David Slater Jackie Runion (R)

CITIES

FOUKE

ALDERMAN WARD 3 POSITION 2 Barbara Brown *Charles Cooper WARD 4 POSITION 2 Nikki Crank Rob Neely

GARLAND

ALDERMAN WARD 2 POSITION 1 Krystal Carroll *Clifton Rooters

TEXARKANA

BOARD OF DIRECTORS

WARD 2 Rick Edrington *Laney Harris

WARD 6 Terri Peavy Anna Osborne Walthall

MISSISSIPPI COUNTY

COUNTY JUDGE John Nelson (R) *Randy Carney (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 *Fred Fleeman (D) Aaron Fleeman (R)

DISTRICT 8 *Ricky Ash (R) Emma Jackson (D)

DISTRICT 11 Howard Norvell (R) *Benton Felts (D)

MONROE COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 8 *Doug Mayhue (D) Jerry Mitchell

CITIES

BRINKLEY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Ronald Burrow Greg Harlin WARD 1 POSITION 2 Wally Shaw Tandra Conyears WARD 2 POSITION 1 Roy Pruitt Eddie Harvey WARD 2 POSITION 2 Michael Tucker Cyndi Doepel WARD 3 POSITION 1 Lamont Swanigan Larry Taylor (I)

MONTGOMERY COUNTY

CITIES

GLENWOOD

ALDERMAN SOUTH WARD, POSITION 1 *Billy Plyler John Powell

RECORDER/TREASURER *Patti Parker Sharon Noble

MOUNT IDA

RECORDER/TREASURER Lillian Farmer *Carlyn Hall

ISSUES.375% sales and use tax

NEVADA COUNTY

CITIES

ROSSTON SECRETARY OF TREASURY *Royce Dickson Randi Jensen

NEWTON COUNTY

COUNTY JUDGE *Warren Campbell (R) Harl Bohannon

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 9 Denton James (R) John Phillips

CITIES

JASPER

CITY COUNCIL *Eugene Davis Helen Reynolds

OUACHITA COUNTY

CITIES

BEARDEN

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Rayford Wright Terry Weatherly WARD 2 POSITION 2 *Ronnie Quarles Jay Doherty Jr. Camden

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 James Bell *Daniel Glaze Stephens

ALDERMAN Gary Delaney *Lonnie Williams

PERRY COUNTY

CONSTABLE

CASA TOWNSHIP Kevin Dowell (D) Gracie Holland

CORONER *Bill Greene (D) Rebecca Wilson (R)

COUNTY JUDGE Toby Davis (D) Don "DJ" Shamsie (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 Ronnie Lee (R) Russell Weaver

DISTRICT 7 Bob Conley (R) Orval Brazil (D)

DISTRICT 8 John Fultz (R) *Marie "Sissy" Hackett (D)

CITIES

ADONA

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Carolyn Fuller Ira "Pokey" Wougamon WARD 2 POSITION 1 Stanley West Mark Cossey

WARD 2 POSITION 2 *Brian Hill Richard Tiago

PHILLIPS COUNTY

CONSTABLE

SPRING CREEK

TOWNSHIP Jimmy Jones (D) *Lewis Hall

COUNTY JUDGE Clark Hall (D) John Bailey Jr. Allen Ray (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 9 Rickey Davidson Jeremy Moneymaker Richard Robinson Lita Moore-Johnson (D) SHERIFF/COLLECTOR *Neal Byrd (D) Roy Covington

CITIES

ELAINE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Eddie Green *Thomas Brown Sr. WARD 2, POSITION 2 Gery Cravens Connie Dopson Miller Helena-West Helena

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Bruce Hudson Wanda Crockett WARD 2 POSITION 1 Chintan Desai Joe St. Columbia WARD 3 POSITION 1 Larry Evans *Christopher Franklin SCHOOL BOARD OF

DIRECTORS

ZONE 1 Leroy Love Charles *Marvin Jarrett William Gant

ZONE 2 Eddie Lee Jr. Troy Bobo

ZONE 4 *Lynn Chadwick Daniel Strickland

ZONE 6 AT LARGE *Andrew Bagley Barbara Davidson

ISSUES Ordinance 1-2016 Reduce number of wards and to change the method for election of aldermen

LAKE VIEW

ALDERMAN WARD 3 POSITION 2 Kitonia Wade Shelia Walker-Glass

PIKE COUNTY

SHERIFF/COLLECTOR *Charlie Caldwell (D) Roger Flemens (R)

CITIES

GLENWOOD

ALDERMAN SOUTH WARD POSITION 1 John Powell *Billy Plylr

RECORDER/TREASURER *Patti Jean Parker Sharon Wisener Noble

ISSUES 0.375% Sales and use Tax

POINSETT COUNTY

ASSESSOR Joshua Bradley (D) John Hutchison (R)

CONSTABLE BOLIVAR TOWNSHIP *Jimmy Clayton (D) Vance Evans (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 7 *Floyd Hancock (D) Donnie Taylor

DISTRICT 8 *Jeff Jones (D) Louis Jones SHERIFF/COLLECTOR Kevin Molder (R) Lisa Gean (D)

CITIES

HARRISBURG

ALDERMAN WARD 4, POSITION 2 Jerry Howard Jeb Bass

TRUMANN

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Brett Parker Michelle Wood WARD 2 POSITION 1 Sheila Walters Bonnie Winkles Dwight England WARD 3 POSITION 1 Traci Childers Christopher Laire Debbie Cook WARD 3, POSITION 2 Kevin Baxter Carol Waleszonia WARD 4, POSITION 2 Earnie Link Linda Smith

TYRONZA

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Joey Cavitt Barbara Ross Willie Harris WARD 3, POSITION 1 Louis Griffin Zachary Permenter WARD 3, POSITION 2 Paul Hindman *Shirley Hindman

WEINER

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Anaicka Oritz-Reed Mary Norris Jeremy Kimble WARD 2, POSITION 1 Syvilla Fraiser Reagan Bodecker WARD 3, POSITION 1 Brian Hicks Kitty Hatcher WARD 3, POSITION 2 Joe Trotter *Aaron Riggin

POLK COUNTY

CONSTABLE

ACORN TOWNSHIP *Kristopher Lyle John Jones Frank Moore (R) John Boren

CITIES

HATFIELD

CITY COUNCIL

POSITION 4 John Gordon Roger Marney

POPE COUNTY

CONSTABLE

CROW MOUNTAIN

EAST TOWNSHIP Andrew Manson *Kenny Loveless

PEA RIDGE TOWNSHIP Mickey Ketchum (R) *Danny Darter (D)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 9 David Rollans (D) *Bill Sparks (R)

TAX COLLECTOR Jennifer Haley (R) Larry Petus

PRAIRIE COUNTY

CIRCUIT/COUNTY

CLERK Rhonda Snow Cheshier (R) Gaylon Hale (D)

CONSTABLE

WATENSAW TOWNSHIP Lynn Wilson (D) April Anderson WHITE RIVER TOWNSHIP Ronald Eans Scott Barnes

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 Robert Hatcher (R) *Ronnie Eans (D)

DISTRICT 2 *Lawrence Holloway (D) Darrell Saul III (R) SHERIFF/COLLECTOR Rick Hickman (D) Bruce Sutton (R)

TREASURER Tamara Forrester Dabney (D) Donna McIntosh (R)

CITIES

DE VALLS BLUFF

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Raymond Watson Jackie Adcock WARD 3 POSITION 1 Arbie Nesbitt Elliott Arnold WARD 3 POSITION 2 Marie Flanagan Mary Sharp

DES ARC

ALDERMAN WARD 3 POSITION 1 *Janice Huffstickler Ronald Eans

PULASKI COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 *Kathy Lewison (D) Lynn Jacuzzi (R)

DISTRICT 7 *Teresa Coney (D) Andrew Norwood (R)

SHERIFF *Doc Holladay (D) Patrick Mulligan (L)

SPECIAL SCHOOL DISTRICT BOARD OF

DIRECTORS

ZONE 2 Mildred Tatum (NP) Tina Ward (NP)

ZONE 3 Gloria Lawrence *Linda Remele

ZONE 4 Leonard Smith Cori Fetters *Shelby Thomas

ZONE 6 Samuel Branch Eli Keller

ZONE 7 Julian McMurray (NP) *Brian Maune (NP) Jim Jolley (NP)

ISSUES Pulaski County Special School District Millage Question Tax of 40.7 mills

CITIES

ALEXANDER

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Louis Hobbs Joe Pollard WARD 1 POSITION 2 Farren Wadley Elizabeth Bland WARD 2 POSITION 1 Stephanie Beck Joy Gray WARD 2 POSITION 2 Juanita Wilson Andy Mullins WARD 3 POSITION 1 Andrea Bearden Harold Timmerman Samuel Gregory WARD 3 POSITION 2 Corliss Ball Dan Church WARD 4 POSITION 1 Melissa Ratliffe Tammy Pille WARD 4 POSITION 2 Jeffery Watson Lonny Chapman

RECORDER *Sharon Bankhead ReGina Watson

TREASURER *Ken Miller Julia Wilson NORTH LITTLE ROCK

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Ron Harris John Parker

LITTLE ROCK

BOARD OF DIRECTORS

WARD 4 Capi Peck Jeff Yates (D) Roy Brooks

POSITION 9 (ATLARGE) Clayton Johnson *Gene Fortson Jason Ferguson

POSITION 10 (ATLARGE) *Joan Adcock Molly Miller

SHERWOOD

ISSUES City of Sherwood Parks Improvements

RANDOLPH COUNTY

COLLECTOR *Norma Pickett (D) Laura Meeks

CONSTABLE

WARD ONE *William Blevins Brian Tilghman (R) Raymond Mansker (D)

COUNTY JUDGE *David Jansen (D) James Ward (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 4 Sarah Dunlap (R) Dewrell Thompson (D) Jim Ulmer

DISTRICT 5 *Doris Sharp (D) Judith Simmons (R)

DISTRICT 8 *Carl Wells (D) Cynthia Parke

DISTRICT 9 David Statler (R) Gary Bibb (D)

SHERIFF *Gary Tribble (D) Laveida Jones (R)

TREASURER Dennis Calaway (R) *Sherry Huckey (D)

CITIES

POCAHONTAS

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 *Rainer DeClerk (NP) Danny Swann (NP) Ravenden Springs

ALDERMAN

POSITION 5 Kyle Smith *Rebecca Hopkins

REYNO

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 *Kathy Jansen Wayne Debord

ST. FRANCIS COUNTY

CITIES

FORREST CITY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Dywarn Dawson Marvin Metcalf

HUGHES

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Lashonda Hale *Malcolm Curne Sr. WARD 3, POSITION 2 Sheryl Owens Vaughn McCollum

MADISON

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 Steve McDaniel Gail Graham Shirley Blount WARD 2, POSITION 2 *Janice Whitaker Pearlie McDaniel

WIDENER

ALDERMAN

POSITION 5 Anderson Burgess *David Green

SALINE COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 *Pat Bisbee (R) Doug Harris (L)

DISTRICT 2 *Everette Hatcher (R) Rodney Goshien Sr. (D)

DISTRICT 8 *EDWARD ALBARES

(R) Carl Wikstrom (L) Spencer Smith (D)

SPECIAL SCHOOL DISTRICT BOARD OF

DIRECTORS

ZONE 2 Mildred Tatum (NP)

TINA WARD (NP)

ZONE 7 *Brian Maune (NP) Jim Jolley (NP) Julian McMurray (NP)

CITIES

ALEXANDER

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Louis Hobbs Joe Pollard WARD 1, POSITION 2 Elizabeth Bland Farren Wadley WARD 2, POSITION 1 Joy Gray Stephanie Beck WARD 2, POSITION 2 Andy Mullins Juanita Wilson WARD 3, POSITION 1 Samuel Gregory Harold Timmerman Andrea Bearden WARD 3, POSITION 2 Jerry Ball Dan Church WARD 4, POSITION 1 Melissa Ratliff Tammy Pille WARD 4, POSITION 2 *Lonny Chapman Jeffery Watson

RECORDER ReGina Watson Sharon Bankhead

TREASURER Kenneth Miller Julia Wilson

BAUXITE

ALDERMAN

POSITION 1 *Adam Kampbell Jennifer Luna

POSITION 2 Renee Chastain Sarah Hoover Michael Jones

POSITION 5 Eddie Jones *Ronnie Ramsey

BENTON

ALDERMAN WARD 3 POSITION 2 *Jerry Ponder Rick Holland

BRYANT

ALDERMAN WARD 2 POSITION 1 Allen Scott *Jonathan Long

SHANNON HILLS

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Sue Skipper Toni Blackwell WARD 3 POSITION 1 Addie Grigsby-Roshell Scott Bennett Sean Massey WARD 3 POSITION 2 *James Kandlbinder Rex White

RECORDER *Robin Baker Beth Petz

TREASURER *Mary Meyers Billye Moore

TRASKWOOD

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Kimberly Schane *Mary Berryhill

SCOTT COUNTY

ASSESSOR *Terri Churchill (D) Cher Forehand (R)

COUNTY JUDGE *James Forbes (D) Tommy Vanover (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 1 *Mike Metcalf (D) Bobby Hattabaugh (R)

DISTRICT 2 *Melvin Parker Bill Bates

DISTRICT 5 *Tom Wagner (D) Alvin Carnahan

DISTRICT 6 Albert Rogers (D) Jimmy Atchley (R) Tommy Roberson SHERIFF/COLLECTOR EDWARD VAUGHN (R) Terry Scaggs (D) Randy Shores

SEARCY COUNTY

ISSUES 0.5% Sales and Use Tax Jail and Law Enforcement Facilities Bonds

CITIES

LESLIE

ALDERMAN WARD 2 POSITION 2 *Toby Long Michael McBee

MARSHALL

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Debra Clemons Kazia Ragland Reanna Ragland WARD 1 POSITION 2 Francie Busbee Phillip McAdams WARD 2 POSITION 1 Nellie Castleman Charmaine Seaton

ISSUES Adoption of 1.5% Sales and Use Tax

SEBASTIAN COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Robbie Wilson (D) *John Spradlin (R)

DISTRICT 7 *Jim Medley (R) Whitfield Hyman (L) Mosemarie Boyd (D)

SEVIER COUNTY

No contested races or ballot issues.

SHARP COUNTY

CONSTABLE

DISTRICT 5 Kelly Newcom (R) *Steven Rose (D)

COUNTY JUDGE Jackie Pickett (D) Dustin Rogers (R) Gene Moore Jon Patterson

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 2 *Darrell Kehrli Briana DiIorio (R)

DISTRICT 5 Ruth Rogers (D) Tony Vaughn (R)

DISTRICT 6 Rick Huckabee Everett McGuire (R) Danny Denton (D)

DISTRICT 8 *Jeral Hastings (D) Matthew Hipp (R)

CITIES

ASH FLAT

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 *Mike Nix Thomas Rigsby WARD 2, POSITION 2 Rickey Crook Danny Traw

HIGHLAND

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 *David Harris Melody Brink

CAVE CITY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 2 Timothey Kourakis Melanie Cheshier

HARDY

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 *Vickie Rice Penny Mendes Allen WARD 2 POSITION 2 David Bathrick Corey Gilliland WARD 1, POSITION 2 Danny Eitel Laura Smith Bob Gilliland

STONE COUNTY

CONSTABLE

DISTRICT 3 *Tom Falci (R) Darrell Willis (D)

DISTRICT 7 *Jim Cash (D) Frankie Foll (R)

COUNTY JUDGE *Stacey Avey (D) Jeremy Burns (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 5 Jimmy Qualls Ronald Clark (R)

SHERIFF *Lance Bonds (D) Bill Ditto Jimmy Carter (R)

CITIES

MOUNTAIN VIEW

CITY COUNCIL WARD 1 POSITION 1 Erlene Carter J.K. Williams WARD 2 POSITION 1 Wayne Shuttleworth Karlene Sterling

UNION COUNTY

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 Greg Harrison (D) Mike Makepeace (R)

DISTRICT 5 Carolyn Jones (D) James Thomas (R)

DISTRICT 8 *William Crowder (R) J. Dayne (D)

CITIES

EL DORADO

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Joffre Long *Mike Rice (D)

HUTTIG

ALDERMAN WARD 3, POSITION 2 John Osgood Van Page

JUNCTION CITY

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 *Sammy Gibson (D) Darrell Hollidy

STRONG

ALDERMAN WARD 2 POSITION 2 Charles Perry *Ivy Daniels

VAN BUREN COUNTY

ASSESSOR *Trina Jones (D) Scott Bramlett (R)

CIRCUIT/COUNTY

CLERK *Ester Bass (D) Debbie Gray (R)

CONSTABLE EAST GRIGGS TOWNSHIP *Bill Eoff Bob Leal (D)

COUNTY CLERK Phillip Ellis (D) *Pam Bradford (R)

COUNTY JUDGE *Roger Hooper (D) Brandon Bradford (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 8 *Kevin Housley (D) Elias Watson (R)

DISTRICT 9 Judy Wells (D) Richard Sundelin (R)

SHERIFF Lucas Emberton (R) *Scott Bradley (D)

WASHINGTON COUNTY

ASSESSOR Carol Waddle (D) *Russell Hill (R)

CONSTABLE TOWNSHIP 1 *John Duggar (R) Matt Miller (D)

COUNTY JUDGE Mark Kinion (D) Joseph Wood (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 3 Andrew Gaber (D) *Harvey Bowman (R)

DISTRICT 5 *Joe Patterson (R) Stacy Cavender (D)

DISTRICT 8 Samuel Taylor (R) *Daniel Balls (D)

DISTRICT 11 Patrick Briney (R) Joesph Kieklak (D)

DISTRICT 14 *Ann Harbison (D) Jim Renfrow (R)

CITIES

ELKINS

ISSUE Four year Alderman terms.

FARMINGTON

ALDERMAN WARD 4, POSITION 2 *Shelly Parsley Howard Carter

ISSUES To determine whether licenses will be granted for the manufacture or sale or bartering, loaning, or giving away of intoxicating liquor in the city of Farmington.

FAYETTEVILLE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Paul Phaneuf Sarah Marsh WARD 2, POSITION 2 Adam Cat Matthew Petty Gary McHenry WARD 3, POSITION 2 Benjamin Harrison IV Sarah Bunch Tracy Hoskins WARD 4, POSITION 2 Nathan Allen *Alan Long

MAYOR Tom Terminella *Lioneld Jordan Ron Baucom

GREENLAND

ISSUES To determine whether licenses will be granted for the manufacture or sale or bartering, loaning, or giving away of intoxicating liquor in the city of Greenland.

JOHNSON

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Katherine Hudson *Dan Cross

RECORDER/TREASURER *Jennifer Allen Kim Kearney

LINCOLN

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Paul Hughes II Colby Fulfer Eric Ford WARD 2, POSITION 1 *Troy Myers Douglas Curtsinger WARD 2, POSITION 2 Rick Evans Ray Dotson WARD 3, POSITION 2 Kathryn Birkhead Jeff Watson Mike Nelson Christopher Pryor WARD 4, POSITION 2 Kathy Laycox Jeremy Lynch

SPRINGDALE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Colby Fulfer Paul Hughes II Eric Ford WARD 2, POSITION 2 Rick Evans Ray Dotson WARD 3, POSITION 2 Kathryn Birkhead Jeff Watson Mike Nelson Christopher Pryor WARD 4, POSITION 2 Jeremy Lynch Kathy Jaycox

WEST FORK

MAYOR Steve Winkler S. Heith Caudle Misty Caudle Mike Nelson

WHITE COUNTY

DOGWOOD TOWNSHIP TOWNSHIP Jerry Clark *Fred Fergus (D) Willie Gilbert (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 7 Kenneth Horton *David Freppon (D)

ISSUES 0.25% Sales and Use Tax

CITIES

BALD KNOB

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 Dennise Rutherford (D) Billy Feagin WARD 1, POSITION 2 Janice Collins Doyle Wallace WARD 2, POSITION 2 David Lowery Chuck Bradford

ISSUES 1% sales and use tax

BEEBE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 *Tracy Lightfoot Donald Lewis

ISSUES.25% sales and use tax

HIGGINSON

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 John Crouch *Susan Bolton

KENSETT

ALDERMAN WARD 1, POSITION 1 *Donald Williams Larry Voyles

LETONA

ALDERMAN

POSITION 2 *Laura Bennett Bonnie Carter

MC RAE

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Deborah McDaniel Wayne Harrison *Terry Hogan

PANGBURN

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Jerry McElyea Michael Marsh

ROSE BUD

ALDERMAN

POSITION 1 *Kelly Evans Lindquist Nick Cartwright

JUDSONIA

ISSUES 1% sales and use tax

WOODRUFF COUNTY

CITIES

AUGUSTA

ALDERMAN WARD 2 POSITION 1 Bobby Brannon Edwin Watkins WARD 2 POSITION 2 Art Preller Jr. Dewitt Fortune Jr.

COTTON PLANT

ALDERMAN WARD 1 POSITION 1 Ronnie Conley Jesse Jones WARD 1 POSITION 2 Regina Sawyer Mary Knight

YELL COUNTY

CONSTABLE

WARD TOWNSHIP David Henderson (R) *Ritchie Tippin (D)

COUNTY JUDGE *Mark Thone (D) Paul Storts (R)

JUSTICE OF THE

PEACE

DISTRICT 10 Kris Lott (D) Russell Hull (R)

CITIES

BELLEVILLE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 2 Billy Alvey Lindle Day

DARDANELLE

ALDERMAN WARD 2, POSITION 1 *Julia Taylor David Merritt

ALDERMAN WARD 3, POSITION 1 Rashad Woods *Kenneth Taylor

OLA

ALDERMAN WARD 1, POSITION 2 Larry Crone (D) Walter Wyatt WARD 2, POSITION 1 Jimmy Pitts (D) Cindy Raney WARD 3, POSITION 1 Jeff Black *Steve Bales