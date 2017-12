TODAY’S GAMES

Arkansas State men

vs. Louisiana-Monroe

WHEN 7:30 p.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro RECORDS Arkansas State 5-8; Louisiana-Monroe 6-5

RADIO KFIN-FM, 107.9, in Jonesboro

PROBABLE STARTING LINEUPS

ASU

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Ty Cockfield, 5-11, Jr. 14.6 2.6 G Rashad Lindsey, 5-11, Sr. 7.9 2.5 G Deven Simms, 6-4, Sr. 16.7 6.2 F Tristin Walley, 6-7, Jr. 6.3 5.2 F Tamas Bruce, 6-7, Sr. 9.8 4.7 COACH Mike Balado (5-8 in first season at Arkansas State and overall)

LOUISIANA-MONROE

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Sam McDaniel, 6-6, Sr. 15.2 4.5 G Marvin Jean-Pierre, 6-3, Sr. 12.9 4.3 G Michael Ertel, 6-2, Fr. 9.0 2.5 G Jordon Harris, 5-11, Sr. 3.5 2.5 F Travis Munnings, 6-6, Jr. 15.5 7.1 COACH Keith Richard (83-147 in eighth season at Louisiana-Monroe, 233-264 in 17th season overall)

TEAM COMPARISON

ASU ULM 75.8 Points for 73.2 76.8 Points against 64.5 +1.2 Rebound margin +2.5 -1.1 Turnover margin +2.3 46.9 FG pct. 46.3 35.9 3-pt. pct. 38.3 72.8 FT pct. 72.3

UALR men

vs. Louisiana-Lafayette

WHEN 7 p.m.

WHERE Jack Stephens Center, Little Rock

RECORDS UALR 3-10; Louisiana-Lafayette 10-3

RADIO KKPT-FM, 94.1, in Little Rock

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Andre Jones, 6-4, So. 11.3 4.6 G Jaizec Lottie, 6-1, Fr. 6.3 2.6 G Anthony Black, 5-7, Jr. 8.0 2.5 F Oliver Black, 6-9, Jr. 5.7 7.8 F Damir Hadzic, 6-9, Fr. 6.2 3.0 COACH Wes Flanigan (18-27 in two seasons at UALR and overall)

LOUISIANA-LAFAYETTE

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Marcus Stroman, 6-2, Jr. 7.1 2.7 G Frank Bartley, 6-3, Sr. 15.9 3.1 G Malik Marquetti, 6-6, Jr. 7.8 4.1 F JaKeenan Gant, 6-8, Jr. 15.5 6.6 F Bryce Washington, 6-6, Sr. 9.9 10.3 COACH Bob Marlin (138-107 in eight seasons at Louisiana-Lafayette, 486-273 overall in 25 seasons)

TEAM COMPARISON

UALR ULL 62.5 Points for 86.4 68.5 Points against 76.1 +0.3 Rebound margin +14.0 -0.6 Turnover margin +1.8 41.4 FG pct. 48.3 27.5 3-pt. pct. 42.4 62.3 FT pct. 69.3

Arkansas State women vs. Louisiana-Monroe

WHEN 1 p.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro RECORDS Arkansas State 5-6; Louisiana-Monroe 3-8

RADIO KNEA-FM, 95.3, in Jonesboro

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS STATE

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Jada Ford, 5-8, Soph. 10.1 1.7 G Starr Taylor, 5-6, Soph. 6.2 1.1 G Akasha Westbrook, 5-10, Jr. 12.7 4.5 F Lauren Bradshaw, 6-2, Sr. 5.6 4.8 F Madison Heckert, 6-4, Soph. 3.2 2.2 COACH Brian Boyer (311-260 in 19th season at ASU and overall

LOUISIANA-MONROE

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Arsula Clark, 5-9, Fr. 7.4 4.7 G Whitney Goins, 5-11, Fr. 3.5 1.9 G Carissa Moody, 5-10, Soph. 4.3 4.1 F Gabriella Cortez, 5-11, Sr. 14.4 6.8 F LaTangellia Walker, 6-1, Jr. 6.4 3.0 COACH Jeff Dow (33-66 in fourth season at Louisiana-Monroe, and 254-172 in 15th season overall)

TEAM COMPARISON

ASU ULM 62.3 Points for 58.8 76.0 Points against 69.5 -5.4 Rebound margin +1.9 -0.4 Turnover margin -8.2 36.1 FG pct. 40.3 29.0 3-pt. pct. 32.2 66.7 FT pct. 60.3

UALR women

vs. Louisiana-Lafayette

WHEN 5 p.m.

WHERE Jack Stephens Center, Little Rock

RECORDS UALR 3-8; Louisiana-Lafayette 5-7 RADIO KARN-AM, 920, in Little Rock

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Monique Townson, 5-6, Sr. 6.5 3.4 G Raeyana DeGray, 6-0, Jr. 9.2 4.6 G Tori Lasker, 5-7, Fr. 6.2 2.5 F Anna Hurlburt, 6-1, So. 2.1 2.7 F Keanna Keys, 6-1, Gr. 7.6 5.4 COACH Joe Foley (292-161 in 15th season at UALR, 748-242 overall in 30 seasons)

Louisiana-Lafayette

POS. NAME, HT, YR PPG RPG G Skyler Goodwin, 5-8, Fr. 11.7 3.8 G Malachi Seraphin-Williams, 5-7, Soph. 6.5 2.1

F Kimberly Burton, 5-11, Soph. 5.0 4.7 F Simone Fields, 6-0, Sr. 9.3 5.3 C Brittney Myles, 6-2, Soph. 3.6 4.3 COACH Garry Brodhead (97-77 in sixth season at Louisiana-Lafayette and overall)

TEAM COMPARISON

UALR ULL 55.3 Points for 60.3 61.5 Points against 66.5 -1.8 Rebound margin +0.6 +1.6 Turnover margin -2.7 38.3 FG pct. 39.0 23.5 3-pt. pct. 28.2 73.2 FT pct. 69.1