Arkansas commitment statistics

2018 COMMITMENTS

POS.;NAME;HT;WT.;40;SCHOOL;TONIGHT

ATH;SEAN M. FLANAGAN;6-1;191;4.47;Charleston;vs. Two Rivers

• 16-23 rushing, 8-171 receiving, 2 TDs, 31 TT, 1 SA, 1 TFL, 3 QB hurries, 1 PBU, 7-30.6 punting, 4-150 PR, 2-89 KOR 1 TD

OL;NOAH GATLIN;6-7;300;NA;Jonesboro;at Pine Bluff

• Graded 89 percent, 8 pancake blocks, 1 sack allowed, 1 TFL

RB;JEREMY GIBSON;5-11;200;NA;Riverside (La.) Academy;at South Plaquemines

• 40-269 rushing, 4 TDs, 9-47 receiving

DL;EMMIT GOODEN;6-4;320;NA;Independence (Kan.) CC;Sat. vs. Ellsworth CC

• 13 UT, 23 AT, 1.5 TFL, 2 QB hurries

CB;BYRON HANSPARD JR.;6-1;188;4.44;Desoto, Texas.;Thurs. at McArthur

• 36 TT, 1 TFL, 1 INT

OL;LUKE JONES;6-5;290;NA;Pulaski Academy;vs. LR Christian

• Graded at 94%, 25 pancake blocks, no sacks allowed

S;TANNER McCALISTER;6-0;185;4.47;Rockwall-Heath (Texas);at North Mesquite

• 79-813 rushing, 11 TDs, 2-18 receiving, 17 UT, 13 AT, 4 TFL, 2 INTs, 1 FR, 2-18 KOR

DL;JOHN MINCEY;6-4;265;4.7;Clinch County, Ga.;Open date

• 23 TT, 2 SA, 1 RF

DL;ISAIAH NICHOLS;6-3;265;NA;Springdale;vs. Bentonville West

• 17 UT, 23 AT, 15 TFL, 7 SA, 24 QB hurries

QB;CONNOR NOLAND;6-3;208;4.7;Greenwood;vs. Siloam Springs

• 87-128-1125 passing, 15 TDs, 3 INTs, 41-149 rushing, 2 TDs

LB;BUMPER POOL;6-2;216;4.79;Lucas (Texas) Lovejoy;Open date

• 44 UT, 23 AT, 7 TFL, 1 PBU, 2 RF, 1 FF, 1 INT, 1-2 rushing, 4-15 receiving

2019 COMMITMENT

QB;TY EVANS;6-2;185;NA;Monument (Colo.) PR;vs. Lincoln

• 91-144-1543 passing, 20 TDs, 3 INTs, 14-27 rushing, 2 TDs

LAST WEEK

FLANAGAN (DNP, injury, in 29-26 victory over Paris) ... GATLIN (Graded 95%, 2 pancake blocks, no sacks allowed in 76-31 victory over Jacksonville) ... GIBSON (8-41 rushing, 1 TD, 3-30 receiving in 42-21 loss to De La Salle) ... GOODEN (4 UT, 5 AT, 2 QB hurries in 32-28 victory over Dodge City CC) ... HANSPARD (11 TT in 21-7 victory over Cedar Hill) ... JONES (Graded at 98 percent, 8 pancake blocks, no sacks allowed in 58-21 victory over Beebe) ... McCALISTER (25-248 rushing, 3 TDs, 3 UT, 1 AT, 1 INT in 28-27 victory over Rockwall) ... MINCEY (5 TT, 1 SA in 56-21 victory over Atkinson County) ... NICHOLS (2 UT, 5 AT, 2 TFL, 5 QB hurries in 56-21 loss to Springdale Har-Ber) ... NOLAND (20-25-243 passing, 2 TDs, 1 INT, 9-53 rushing, 1 TD in 52-21 victory over El Dorado) ... POOL (14 UT, 5 AT, 4 TFL, 2 RF, 1 FF in 30-10 loss to West Mesquite) ... EVANS (19-29-327 passing, 4 TDs, 5-(-) 2 rushing, 1 TD in 43-0 victory over Canon City)

