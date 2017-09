College football Arkansans

Arkansans playing at NCAA Division I FBS and FCS schools outside the state and their statistics:

Offensive players

QUARTERBACKS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G C-A-YDS.-TD-INT R-YDS.-TD ANDRE SALE (Tenn. Tech) 6-2, 210 Fr. LR Catholic 3 61-98-759-4-5 13-(-50)-0

NO STATISTICS RECORDED WILL HEFLEY (Tulsa) Pulaski Academy; TAYLOR POWELL (Fayetteville) Missouri; ROSS TRAIL

(Cincinnati) Wynne

RUNNING BACKS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G RUSH-YDS.-TD REC.-YDS.-TD DAMAREA CROCKETT (Mizzou) 5-11, 225 So. LR Christian 3 46-318-2 1-6-0 JAQWIS DANCY(La. Tech) 5-11, 197 So. Junction City 2 9-53-1 0-0-0 JUSTIN CURRY (Samford) 5-10, 205 So. FS Northside 2 6-25-0 1-4-0

NO STATISTICS RECORDED PARKER ROSS (Army) Fountain Lake; PIERRE STRONG (South Dakota State) LR McClellan

WIDE RECEIVER

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G REC.YDS.-TD RUSH-YDS.-TD WILL HASTINGS (Auburn) 5-10, 167 Jr. Pul. Academy 3 9-151-1 0-0-0 D.J. BROWN (No. Illinois) 5-9, 188 Jr. N. Little Rock 3 12-137-1 3-14-0 K.J. HILL (Ohio State) 6-0, 198 So. N. Little Rock 3 15-124-0 1-0-0 DION HOLLIMAN (Mo. State) 5-9, 192 Sr. Cam. Fairview 3 7-71-0 7-1-0

NO STATISTICS RECORDED BARRETT BANISTER (Missouri) Fayetteville; MYLES FELLS (Navy) Joe T. Robinson; JOSH

JOHNSON (Iowa State) Central Arkansas Christian; BRENNON LEWIS (Memphis) Fayetteville;

CUALON WILLIAMS (Louisiana Tech) Lafayette County

TIGHT ENDS

NO STATISTICS RECORDED DYLAN SOEHNER (Iowa State) Prairie Grove; JONATHAN McCOY (Camden Fairview) E. Illinois

LINE

McKINZIE JAMES (Misouri State) Camden Fairview; ISAAC JOHNSON (Tulsa) Springdale Har-Ber;

NOAH JOHNSON (Idaho) Fayetteville; DeVANTE LOVETT (Louisiana Tech) Strong; SETH MARTIN

(Georgetown) Pulaski Academy; EAN PFEIFER (Vanderbilt) Bentonville; SAMUEL WILLIAMS

(Louisiana-Monroe) Bearden

Defensive players

LINEMEN

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT COLBY ISBELL (Missouri St.) 6-3, 239 Sr. Rog. Heritage 3 9 6 1 0 EMMANUEL COOPER (Memphis) 6-1, 245 Jr. Arkadelphia 2 8 5 0 0 LUC BEQUETTE (California) 6-2, 290 So. LR Catholic 3 7 2 1/2 0 KENYON JACKSON (Illinois) 6-0, 290 So. LR Parkview 3 7 0 1/2 0 JOSH FRAZIER (Alabama) 6-4, 315 Sr. Spr. Har-Ber 3 2 0 0 0 CAMERON MURRAY (Okla. St.) 6-2, 290 Fr. Bryant 3 1 1 0 0 JOHN TATE (Memphis) 6-4, 290 Fr. Pine Bluff 2 2 2 0 0 MARKELL UTSEY (Missouri) 6-4, 305 So. LR Parkview 3 1 1 0 0 B.J. THOMPSON (Baylor) 6-6, 220 Fr. England 2 1 1 0 0 IMMANUEL TURNER (La. Tech) 6-3, 268 Jr. Magnolia 2 1 0 0 0 TONY JONES (Missouri St.) 6-7, 252 Sr. Wynne 2 1 0 0 0 NICK McCANN (Texas Tech) 6-2, 310 Fr. Texarkana 2 1 0 0 0 AKIAL BYERS (Missouri) 6-4, 295 Fr. Fayetteville 1 1 0 0 0

NO STATISTICS RECORDED ROBERT ATOR (Air Force) Pulaski Academy

LINEBACKERS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT KEN DONNERSON (SEMO) 6-2, 248 Sr. Maumelle 3 13 11 1 1 MALCOLM WILLIAMS (Grambling) 5-10, 205 Jr. LR Central 3 12 2 0 0 MARVIN MOODY (Tulane) 6-3, 220 Fr. Bryant 3 1 1 0 0 C.J. GOODEN (Tulsa) 6-1, 230 Sr. Ashdown 1 1 1 0 0

NO STATISTICS RECORDED MO BRADFORD (Cornell) Hot Springs Lakeside; TANNER CROSS (Dartmouth) Fort Smith

Northside; TIM QUICKEL (Tulsa) North Little Rock

SECONDARY

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT PARKER BALDWIN (San Diego St.) 6-2, 215 Jr. Siloam Springs 3 14 9 0 0 AUSTIN HENDERSON (Mo. St.) 6-2, 196 So. Spr. Har-Ber 2 9 4 0 0 KIONDRE THOMAS (Minnesota) 6-0, 188 Fr. FS Northside 3 8 7 0 0 IZIAH GULLEY (E. Illinois) 6-2, 190 Fr. Cam. Fairview 3 6 1 0 0 NICK INGRAM (La.-Monroe) 5-11, 195 So. Maumelle 2 5 2 0 0 DARIUS DANIEL (Missouri St.) 6-0, 192 Sr. Marked Tree 3 3 1 0 0 TRE NORWOOD (Oklahoma) 5-11, 168 Fr. FS Northside 3 2 2 0 0 JORDAN JACKSON (E. Illinois) 6-0, 170 Fr. Blytheville 2 1 1 0 0

NO STATISTICS RECORDED TAJHNICK BISHOP (Louisiana-Monroe) Ashdown; CAELON HARDEN (Memphis) UAPB/LR

Parkview; RAY JACKSON (Brown) Pulaski Academy; JAYDEN MINCHEW (Dartmouth) Springdale

Special teams

KICKOFF RETURNS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G RETURNS YARDS AVG. DION HOLLIMAN (Missouri St.) 5-9, 192 Sr. Cam. Fairview 3 7 142 20.3 JAQWIS DANCY (Louisiana Tech) 5-11, 197 So. Junction City 2 2 54 27.0

PUNT RETURNS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G RETURNS YARDS AVG. DION HOLLIMAN (Missouri St.) 5-9, 192 Sr. Cam. Fairview 3 7 83 11.9 K.J. HILL (Ohio State) 6-0, 198 So. N. Little Rock 3 4 9 2.3

PLACE KICKING

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G FGM-FGA PCT. EPM-EPA PCT. BENNETT MOEHRING (Navy) 5-9, 180 Jr. Bentonville 2 0-1 .000 9-9 100.0

KICKOFFS

PLAYER (SCHOOL) HT, WT YR. HIGH SCHOOL G NO. YARDS AVG. BENNETT MOEHRING (Navy) 5-9, 180 Jr. Bentonville 2 11 636 57.8 To make additions or corrections to this list, please send an email to tpearce@arkansasonline.com