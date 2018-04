NFL Draft team-by-team selections

Team-by-team selections from the NFL Draft, with round, selection in parentheses, player, postion and school.

ARIZONA CARDINALS

1 (10) Josh Rosen, qb, UCLA 2 (47) Christian Kirk, wr, Texas A&M 3 (97) Mason Cole, c, Michigan 4 (134) Chase Edmonds, rb, Fordham 6 (182) Chris Campbell, cb, Penn State 7 (254) Korey Cunningham, ot, Cincinnati

ATLANTA FALCONS

1 (26) Calvin Ridley, wr, Alabama 2 (58) Isaiah Oliver, cb, Colorado 3 (90) Deadrin Senat, dt, South Florida 4 (126) Ito Smith, rb, Southern Miss 6 (194) Russell Gage, wr, LSU 6 (200) Foye Oluokun, s, Yale

BALTIMORE RAVENS

1 (25) Hayden Hurst, te, South Carolina 1 (32) Lamar Jackson, qb, Louisville 3 (83) Orlando Brown, ot, Oklahoma 3 (86) Mark Andrews, te, Oklahoma 4 (118) Anthony Averett, cb, Alabama 4 (122) Kenny Young, lb, UCLA 4 (132) Jaleel Scott, wr, New Mexico State 5 (162) Jordan Lasley, wr, UCLA 6 (190) DeShon Elliott, s, Texas 6 (212) Greg Senat, ot, Wagner 6 (215) Bradley Bozeman, c, Alabama 7 (238) Zach Sieler, de, Ferris State

BUFFALO BILLS

1 (7) Josh Allen, qb, Wyoming 1 (16) Tremaine Edmunds, lb, Virginia Tech 3 (96) Harrison Phillips, dl, Stanford 4 (121) Taron Johnson, cb, Weber State 5 (154) Siran Neal, s, Jacksonville State 5 (166) Wyatt Teller, g, Virginia Tech 6 (187) Ray-Ray McCloud, wr, Clemson 7 (255) Austin Proehl, wr, North Carolina

CAROLINA PANTHERS

1 (24) DJ Moore, wr, Maryland 2 (55) Donte Jackson, cb, LSU 3 (85) Rashaan Gaulden, db, Tennessee 4 (101) Ian Thomas, te, Indiana 4 (136) Marquis Haynes, de, Mississippi 5 (161) Jermaine Carter, lb, Maryland 7 (234) Andre Smith, lb, North Carolina 7 (242) Kendrick Norton, dt, Miami

CHICAGO BEARS

1 (8) Roquan Smith, lb, Georgia 2 (39) James Daniels, c, Iowa 2 (51) Anthony Miller, wr, Memphis 4 (115) Joel Iyiegbuniwe, lb, Western Kentucky 5 (145) Bilal Nichols, dt, Delaware 6 (181) Kylie Fitts, de, Utah 7 (224) Javon Wims, wr, Georgia

CINCINNATI BENGALS

1 (21) Billy Price, c, Ohio State 2 (54) Jessie Bates III, db, Wake Forest 3 (77) Sam Hubbard, de, Ohio State 3 (78) Malik Jefferson, lb, Texas 4 (112) Mark Walton, rb, Miami 5 (151) Davontae Harris, cb, Illinois State 5 (158) Andrew Brown, dt, Virginia 5 (170) Darius Phillips, cb, Western Michigan 7 (249) Logan Woodside, qb, Toledo 7 (252) Rod Taylor, g, Mississippi 7 (253) Auden Tate, wr, Florida state

CLEVELAND BROWNS

1 (1) Baker Mayfield, qb, Oklahoma 1 (4) Denzel Ward, cb, Ohio State 2 (33) Austin Corbett, g, Nevada 2 (35) Nick Chubb, rb, Georgia 3 (67) Chad Thomas, de, Miami 4 (105) Antonio Callaway, wr, Florida, 5 (150) Genard Avery, lb, Memphis State 6 (175) Damion Ratley, wr, Texas A&M 6 (188) Simeon Thomas, cb, Louisiana-Lafayette

DALLAS COWBOYS

1 (19) Leighton Vander Esch, lb, Boise State 2 (50) Connor Williams, g, Texas 3 (81) Michael Gallup, wr, Colorado State 4 (116) Dorance Armstrong, de, Kansas 4 (137) Dalton Schultz, te, Stanford 5 (171) Mike White, qb, Western Kentucky 6 (193) Chris Covington, lb, Indiana 6 (208) Cedrick Wilson, wr, Boise State 7 (236) Bo Scarbrough, rb, Alabama

DENVER BRONCOS

1 (5) Bradley Chubb, de, NC State 2 (40) Courtland Sutton, wr, SMU 3 (71) Royce Freeman, rb, Oregon 3 (99) Isaac Yiadom, cb, Boston College 4 (106) Josey Jewell, lb, Iowa 4 (113) DeaSean Hamilton, wr, Penn State 5 (156) Troy Fumagalli, te, Wisconsin 6 (183) Sam Jones, ol, Arizona State 6 (217) Keishawn Bierria, lb, Washington

7 (226) David Williams, rb, Arkansas

DETROIT LIONS

1 (20) Frank Ragnow, c, Arkansas

2 (43) Kerryon Johnson, rb, Auburn 3 (82) Tracy Walker, s, Louisiana-Lafayette 4 (114) Da’Shawn Hand, de, Alabama 5 (153) Tyrell Crosby, g, Oregon 7 (237) Nick Bawden, rb, San Diego State

GREEN BAY PACKERS

1 (18) Jaire Alexander, cb, Louisville 2 (45) Josh Jackson, cb, Iowa 3 (88) Oren Burks, lb, Vanderbilt 4 (133) J’Mon Moore, wr, Missouri 5 (138) Cole Madison, g, Washington State 5 (172) JK Scott, p, Alabama 5 (174) Marquez Valdes-Scantling, wr, South Florida 6 (207) Equanimeous St. Brown, wr, Notre Dame 7 (232) James Looney, de, California 7 (239) Hunter Bradley, ls, Mississippi State

7 (248) Kendall Donnerson, de, Southeast Missouri State

HOUSTON TEXANS

3 (68) Justin Reid, s, Stanford 3 (80) Martinas Rankin, c, Mississippi State 3 (98) Jordan Akins, te, Central Florida 4 (103) Keke Coutee, wr, Texas Tech 6 (177) Duke Ejiofor, de, Wake Forest 6 (211) Jordan Thomas, te, Mississippi State 6 (214) Peter Kalambayl, de, Stanford 7 (222) Jermaine Kelly, db, San Jose State

INDIANAPOLIS COLTS

1 (6) Quenton Nelson, g, Notre Dame 2 (36) Darius Leonard, lb, SC State 2 (37) Braden Smith, g, Auburn 2 (52) Kemoko Turay, de, Rutgers 2 (64) Tyquan Lewis, de, Ohio State 4 (104) Nyheim Hines, rb, N.C. State 5 (159) Daurice Fountain, wr, Northern Iowa 5 (169) Jordan Wilkins, rb, Mississippi 6 (185) Deon Cain, wr, Clemson 7 (221) Matthew Adams, lb, Houston 7 (235) Zaire Franklin, lb, Syracuse

JACKSONVILLE JAGUARS

1 (29) Taven Bryan, dt, Florida 2 (61) D.J. Chark, wr, LSU 3 (93) Ronnie Harrison, s, Alabama 4 (129) Will Richardson, OT, NC State 6 (203) Tanner Lee, qb, Nebraska 7 (230) Leon Jacobs, de, Wisconsin 7 (247) Logan Cooke, p, Mississippi State

KANSAS CITY CHIEFS

2 (46) Breeland Speaks, dl, Mississippi 3 (75) Derrick Nnadl, dt, Florida State 3 (100) Dorian O’Daniel, lb, Clemson 4 (124) Armani Watts, s, Texas A&M

6 (196) Tremon Smith, cb, Central Arkansas

6 (198) Reginald McKenzie, g, Tennessee

LOS ANGELES CHARGERS

1 (17) Derwin James, s, Florida State 2 (48) Uchenna Nwosu, lb, Southern Cal 3 (84) Justin Jones, dt, NC State 4 (119) Kyzir White, s, West Virginia 5 (155) Scott Quessenberry, c, UCLA 6 (191) Dylan Cantrell, wr, Texas Tech 7 (251) Justin Jackson, rb, Northwestern

LOS ANGELES RAMS

3 (89) Joseph Noteboom, ot, TCU 4 (111) Brian Allen, c, Michigan State 4 (135) John Franklin-Myers, de, Stephen F. Austin 5 (147) Michah Kiser, lb. Virginia 5 (160) Ogbonnia Okoronkwa, de, Oklahoma 6 (176) John Kelly, rb, Tennessee 6 (192) Jamil Demby, ot, Maine 6 (195) Sebastian Joseph, dt, Rutgers 6 (205) Trevon Young, de, Louisville 7 (231) Travin Howard, lb, TCU 7 (244) Justin Lawler, de, SMU

MIAMI DOLPHINS

1 (11) Minkah Fitzpatrick, s, Alabama 2 (42) Mike Gesicki, te, Penn State 3 (73) Jerome Baker, lb, Ohio State 4 (123) Durham Smythe, te, Notre Dame 4 (131) Kalen Ballage, rb, Arizona State 6 (209) Cornell Armstrong, cb, Southern Miss 7 (227) Quentin Poling, lb, Ohio 7 (229) Jason Sanders, k, New Mexico

MINNESOTA VIKINGS

1 (30) Mike Hughes, cb, Central Florida 2 (62) Brian O’Neill, ot, Pittsburgh 4 (102) Jaylin Holmes, de, Ohio State 5 (157) Tyler Conklin, te, Central Michigan 5 (167) Daniel Carlson, k, Auburn 6 (213) Colby Gossett, g, Appalachian State 6 (218) Ade Aruna, de, Tulane 7 (225) Devante Downs, lb, California

NEW ENGLAND PATRIOTS

1 (23) Isaiah Wynn, g, Georgia 1 (31) Sony Michel, rb, Georgia 2 (56) Duke Dawson, cb, Florida 5 (143) Ja’Whaun Bentley, lb, Purdue 6 (178) Christian Sam, lb, Arizona State 6 (210) Braxton Berrios, wr, Miami 7 (219) Danny Etling, qb, LSU 7 (243) Keion Crossen, db, Western Carolina 7 (250) Ryan Izzo, te, Florida State

NEW ORLEANS SAINTS

1 (14) Marcus Davenport, DE, Texas-San Antonio 3 (91) Tre’Quan Smith, wr, Central Florida 4 (127) Rick Leonard, ot, Florida State 5 (164) Natrell Jamerson, s, Wisconsin 6 (189) Kamrin Moore, cb, Boston College 6 (201) Boston Scott, rb, Louisiana Tech 7 (245) Will Clapp, g, LSU

NEW YORK GIANTS

1 (2) Saquon Barkley, rb, Penn State 2 (34) Will Hernandez, g, UTEP 3 (66) Lorenzo Carter, lb, Georgia 3 (69) B.J. Hill, dt, NC State 4 (108) Kyle Lauletta, qb, Richmond 5 (139) RJ McIntosh, dt, Miami

NEW YORK JETS

1 (3) Sam Darnold, qb, Southern Cal 3 (72) Nathan Shepherd, dt, Fort Hays State 4 (107) Chris Herndon, te, Miami 6 (179) Parry Nickerson, cb, Tulane 6 (180) Foley Fatukasi, dt, UConn 6 (204) Trenton Cannon, rb, Virginia State

OAKLAND RAIDERS

1 (15) Kolton Miller, ot, UCLA 2 (57) P.J. Hall, dt, Sam Houston State 3 (65) Brandon Parker, ot, NC A&T 3 (87) Arden Key, de, LSU 4 (110) Nick Nelson, cb, Wisconsin 5 (140) Maurice Hurst, dt, Michigan 5 (173) Johnny Townsend, p, Florida 6 (216) Azeem Victor, lb, Washington 7 (228) Marcell Ateman, wr, Oklahoma State

PHILADELPHIA EAGLES

2 (49) Dallas Goedert, te, South Dakota State 4 (125) Avonte Maddox, db, Pittsburgh 4 (130) Josh Sweat, dl, Florida State 6 (206) Matt Pryor, ot, TCU 7 (233) Jordan Mailata, ot, no college

PITTSBURGH STEELERS

1 (28) Terrell Edmunds, s, Virginia Tech 2 (60) James Washington, wr, Oklahoma State 3 (76) Mason Rudolph, qb, Oklahoma State 3 (92) Chukwuma Okorafor, ot, Western Michigan 5 (148) Marcus Allen, s, Penn State 5 (165) Jaylen Samuels, te, NC State 7 (246) Joshua Frazier, dt, Alabama

SAN FRANCISCO 49ERS

1 (9) Mike McGlinchey, ot, Notre Dame 2 (44) Dante Pettis, wr, Washington 3 (70) Fred Warner, lb, BYU 3 (95) Tavarius Moore, s, Southern Miss 4 (128) Kentavius Street, de, NC State 5 (142) D.J. Reed, cb, Kansas State 6 (184) Marcell Harris, s, Florida 7 (223) Jullian Taylor, dt, Temple 7 (240) Richie James, wr, Middle Tennessee

SEATTLE SEAHAWKS

1 (27) Rashaad Penny, rb, San Diego State 3 (79) Rasheem Green, dl, Southern Cal 4 (120) Will Dissly, te, Washington 5 (141) Shaquem Griffin, lb, Central Florida 5 (146) Tre Flowers, s, Oklahoma State 5 (149) Michael Dickson, p, Texas 5 (168) Jamarco Jones, ot, Ohio State 6 (186) Jake Martin, de, Temple 7 (220) Alex McGough, qb, Florida International

TAMPA BAY BUCCANEERS

1 (12) Vita Vea, dt, Washington 2 (38) Ronald Jones II, rb, Southern Cal 2 (53) M.J. Stewart, cb, North Carolina 2 (63) Carlton Davis, cb, Auburn 3 (94) Alex Cappa, g, Humboldt State 4 (117) Jordan Whitehead, s, Pittsburgh 5 (144) Justin Watson, wr, Pennsylvania 6 (202) Jack Cichy, lb, Wisconsin

TENNESSEE TITANS

1 (22) Rashaan Evans, lb, Alabama 2 (41) Harold Landry, lb, Boston College 5 (152) Dane Crulkshank, s, Arizona 6 (199) Luke Falk, qb, Washington State

WASHINGTON REDSKINS

1 (13) Da’Ron Payne, dt, Alabama 2 (59) Derrius Guice, rb, LSU 3 (74) Geron Christian, ot, Louisville 4 (109) Troy Apke, s, Penn State 5 (163) Tim Settle, dt, Virginia Tech 6 (197) Shaun Dion Hamilton, lb, Alabama 7 (241) Greg Stroman, cb, Virginia Tech 7 (256) Trey Quinn, wr, SMU