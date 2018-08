Outdoors calendar

Calendar

NOTE For additions to this calendar, fax the Arkansas Democrat-Gazette at (501) 378-3869. Information on events also may be emailed to bhendricks@arkansasonline.com.

AUGUST

9 Arkansas Ducks Unlimited District 11 meeting. Five Oaks Duck Lodge, DeWitt. Bob Butler (501) 837-1530 or bbutler@ducks.org

9 Arkansas Ducks Unlimited District 7 meeting. Cajun Express, Wheatley. Robin Gehring (870) 734-7118 or rgcrawmomma@aol.com

10 Springdale chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. Spring Street Grill. Jerry Stamps (479) 530-6644 or jstamps@4starlimo.net

11 McGehee chapter of Ducks Unlimited volunteer happy hour. McGehee Mens Club. Michael Taylor (870) 222-8769 or m_taylor_004@yahoo.com

11 Metro Area Bass Club bass tournament. Arkansas River, Verizon Ramp. info@metroareabassclub.com

11 Lake Brewer Bass Club bass tournament. Arkansas River, Sweeden Island Ramp, Atkins. Entry fee $60. (501) 772-0186

11 Batesville Bassmasters White River Classic bass tournament. Riverside Park, Batesville. facebook@BatesvilleBassmasters

Sports on 08/09/2018