The following divorces granted were recorded in the circuit clerks' offices Aug. 16-22.
BENTON COUNTY
2016-1832. Ainoa Garcia v. Christoval Melchor
2017-327. Erika Pearce v. Solomon Pearce
2018-156. Robert Vanbreeman v. Ashley Vanbreeman
2018-316. Athena Conner v. Zachariah Conner
2018-388. Meghan Davis v. Daniel Davis
2018-497. Ryann Thornton v. John Thornton
2018-564. Joseph Hardin III v. Gina Hardin
2018-614. Hannah Carr v. Jacob Gibby
2018-754. Rachel Stricker v. Michael Stricker
2018-759. Cynthia Rachinski v. David Rachinski
2018-795. Brittany Slinkard v. Sean Slinkard
2018-813. Amber Huffman v. Joshua Huffman
2018-880. Adam Schoenwald v. Kayla Schoenwald
2018-881. Shanon Pannell v. Travis Pannell
2018-946. Haley Logue v. Robert Logue
2018-959. Jason Taylor v. Amanda Taylor
2018-1001. Angel Quintana-Merlos v. Maribell Rodriguez Serrano Quintana
2018-1090. Lenci Calvillo v. Jorge Rosales
2018-1093. Donnie Remley v. Flora Neely
2018-1100. Samuel Losee v. Carolyn Losee
2018-1188. Michel Blair v. Christopher Logan
2018-1203. Van Huynh v. Tina Choi-Huynh
2018-1215. Bobby McMurtrey v. Leonda McMurtrey
2018-1218. Alan Schumacher v. Robin Schumacher
2018-1241. David Joyner v. Miranda Joyner
2018-1248. Kathryn Lindsay v. Jedidiah Lindsay
WASHINGTON COUNTY
2017-1676. Cassandra Jones v. Mikel Jones
2018-169. Patricia Aycock v. Robert Aycock
2018-250. Gerald Childers v. Santana Turner
2018-435. Jorge Perez v. Analeidys Chiong
2018-576. Carolyn Blanks v. Joseph Blanks
2018-659. Amanda Lawson v. Larry Lawson
2018-677. Frank Denman v. Tonya Denman
2018-718. Stacy Sam v. Luis Barraza
2018-726. Maranda Gentry v. Cody Gentry
2018-842. Stephanie Hall v. Jared Hall
2018-868. Georgina Jordan v. Lonnie Jordan
2018-876. Aurelia Vela-Miranda v. Marcelino Pacheco-Huizar
2018-977. Lindsey Riffel v. Dallas Riffel
2018-1011. David Skelton v. Diana Skelton
2018-1037. Paula Phillips v. Keith Phillips
2018-1061. Martin Gutierrez v. Joy Anna Gutierrez
2018-1069. Natalie Alaniz v. Anthony Alaniz
2018-1115. Deborah Kath v. Zackery Kath
2018-1131. Paola Quezada v. Erminio Quezada
2018-1188. Marla Daniels v. Jason Dowdican
2018-1200. Colton Hill v. Paige Hill
2018-1205. Melissa Bradley v. David Bradley
2018-1430. Joan Hornback v. Leon Hornback
NW News on 08/26/2018
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