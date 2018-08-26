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Divorces by -- Special to NWA Democrat-Gazette | Today at 1:00 a.m. 0comments

The following divorces granted were recorded in the circuit clerks' offices Aug. 16-22.

BENTON COUNTY

2016-1832. Ainoa Garcia v. Christoval Melchor

2017-327. Erika Pearce v. Solomon Pearce

2018-156. Robert Vanbreeman v. Ashley Vanbreeman

2018-316. Athena Conner v. Zachariah Conner

2018-388. Meghan Davis v. Daniel Davis

2018-497. Ryann Thornton v. John Thornton

2018-564. Joseph Hardin III v. Gina Hardin

2018-614. Hannah Carr v. Jacob Gibby

2018-754. Rachel Stricker v. Michael Stricker

2018-759. Cynthia Rachinski v. David Rachinski

2018-795. Brittany Slinkard v. Sean Slinkard

2018-813. Amber Huffman v. Joshua Huffman

2018-880. Adam Schoenwald v. Kayla Schoenwald

2018-881. Shanon Pannell v. Travis Pannell

2018-946. Haley Logue v. Robert Logue

2018-959. Jason Taylor v. Amanda Taylor

2018-1001. Angel Quintana-Merlos v. Maribell Rodriguez Serrano Quintana

2018-1090. Lenci Calvillo v. Jorge Rosales

2018-1093. Donnie Remley v. Flora Neely

2018-1100. Samuel Losee v. Carolyn Losee

2018-1188. Michel Blair v. Christopher Logan

2018-1203. Van Huynh v. Tina Choi-Huynh

2018-1215. Bobby McMurtrey v. Leonda McMurtrey

2018-1218. Alan Schumacher v. Robin Schumacher

2018-1241. David Joyner v. Miranda Joyner

2018-1248. Kathryn Lindsay v. Jedidiah Lindsay

WASHINGTON COUNTY

2017-1676. Cassandra Jones v. Mikel Jones

2018-169. Patricia Aycock v. Robert Aycock

2018-250. Gerald Childers v. Santana Turner

2018-435. Jorge Perez v. Analeidys Chiong

2018-576. Carolyn Blanks v. Joseph Blanks

2018-659. Amanda Lawson v. Larry Lawson

2018-677. Frank Denman v. Tonya Denman

2018-718. Stacy Sam v. Luis Barraza

2018-726. Maranda Gentry v. Cody Gentry

2018-842. Stephanie Hall v. Jared Hall

2018-868. Georgina Jordan v. Lonnie Jordan

2018-876. Aurelia Vela-Miranda v. Marcelino Pacheco-Huizar

2018-977. Lindsey Riffel v. Dallas Riffel

2018-1011. David Skelton v. Diana Skelton

2018-1037. Paula Phillips v. Keith Phillips

2018-1061. Martin Gutierrez v. Joy Anna Gutierrez

2018-1069. Natalie Alaniz v. Anthony Alaniz

2018-1115. Deborah Kath v. Zackery Kath

2018-1131. Paola Quezada v. Erminio Quezada

2018-1188. Marla Daniels v. Jason Dowdican

2018-1200. Colton Hill v. Paige Hill

2018-1205. Melissa Bradley v. David Bradley

2018-1430. Joan Hornback v. Leon Hornback

NW News on 08/26/2018

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