Arkansans Across the Minors

Minor league/independent

Position players

PLAYER;COLLEGE/HOME;POS;AFFILIATION, LOCATION;AVG.;G;AB;R;H;2B;3B;HR;RBI;SB

Forrestt Allday;UCA;CF;AAA Padres, El Paso, Texas;.241;66;228;32;55;10;0;0;12;1

Jonathan Davis;UCA/Camden;OF;AA Blue Jays, Manchester, N.H.;.307;71;283;64;87;21;3;3;26;19

Dominic Ficociello;Arkansas;1B;AA Tigers, Erie, Pa.;.273;64;245;33;67;10;1;6;41;6

Zach George;ASU/Paragould;1B;AA Pirates, Altoona, Pa.;.296;55;152;19;45;7;0;2;19;0

William Hancock;UCA/LR Catholic;C;R Royals, Suprise, Ariz.;.200;3;10;1;2;0;0;0;1;0

David Harris;SAU;OF;independent, Little Falls, N.J.;.367;37;147;32;54;10;0;10;33;2

P.J. Hilson;Nettleton;OF;R Giants, Scottsdale, Ariz.;.087;6;23;3;2;0;0;0;0;1

Cameron Knight;UALR;C;Short-A Cardinals, State College, Pa.;.667;1;3;2;2;0;0;0;2;0

Stuart Levy*;ASU/Benton;C;AAA Orioles, Norfolk, Va.;.114;29;79;6;9;0;0;1;5;0

Matt Reynolds;Arkansas;3B;Short-A Nationals, Auburn, N.Y.;.270;42;148;29;40;16;2;2;16;1

Ryan Scott;UALR/NLR;OF;High-A Red Sox, Salem, Va.;.215;48;163;18;35;11;2;2;17;2

Chad Spanberger;Arkansas;1B;A Rockies, Asheville, N.C.;.296;70;267;44;79;16;2;18;60;13

Hunter Strong;UCA/Sheridan;OF;R Royals, Burlington, N.C.;.167;4;12;2;2;0;0;0;0;0

Gionti Turner;Watson Chapel;SS;R Indians, Goodyear, Ariz.;.208;7;24;3;5;0;0;0;2;0

Bobby Wernes*;Arkansas;3B;AA Rockies, Hartford, Conn.;.242;12;33;4;8;2;1;0;6;0

Andy Wilkins;Arkansas;1B;AA Twins, Chattanooga, Tenn.;.385;11;39;7;15;4;1;4;13;0

Pitchers

PLAYER;COLLEGE/HOME;AFFILIATION, LOCATION;W-L;ERA;G;GS;SV;IP;H;BB;SO

Barrett Astin;UA/Forrest City;Independent, Kansas City, Kan..;5-1;4.59;13;7;0;51.0;61;14;31

D.J. Baxendale;UA/Jacksonville;AAA Twins, Rochester, N.Y.;0-2;3.52;18;5;0;38.1;44;11;37

Jalen Beeks;UA/Fayetteville;AAA Red Sox, Pawtucket, R.I.;5-4;2.40;13;13;0;75.0;55;20;101

Cannon Chadwick+;Arkansas;Short-A Mets, Brooklyn, N.Y.;0-0;12.60;4;0;0;5.0;7;6;7

Ethan Clark;Greenwood;High-A Marlins, Jupiter, Fla.;0-2;4.12;5;4;0;19.2;17;11;21

Peyton Culbertson;Arkansas State;R Marlins, Jupiter, Fla.;0-0;4.15;2;1;0;4.1;3;5;2

Torey Deshazier;Ark. Bap/Pine Bluff;Independent, Utica, Mich.;0-0;1.42;11;0;0;12.2;6;9;14

Dillon Drabble^;Texarkana;A Royals, Lexington, Ky.;0-1;45.00;2;0;0;1.0;2;2;2

Connor Eller;OBU/Sylvan Hills;High-A Blue Jays, Dunedin, Fla.;3-2;5.17;22;2;031.1;41;14;23

Gray Fenter;W. Memphis;Short-A Orioles, Aberdeen, Md.;3-4;6.69;16;4;0;35.0;37;21;41

Justin Garcia;UALR;R D-Backs, Missoula, Mont.;0-0;0.00;3;0;2;4.0;1;3;6

Tyler Gray;UCA/FS Southside;R Royals, Idaho Falls, Idaho;0-1;27.00;1;1;0;2.0;5;1;4

Michael Gunn;UA/Wilson;Independent, Cleburne, Texas;1-0;1.87;10;2;0;24.0;21;15;18

Chase Huchingson;UCA/Fayetteville;Independent, Bridgewater, N.J.;2-0;4.19;23;0;0;19.1;22;6;17

Zach Jackson;Arkansas;AA Blue Jays, Manchester, N.H.;2-1;2.04;24;0;2;35.1;15;30;41

Trey Killian+;UA/Mtn. Home;High-A Rockies, Lancaster, Calif.;0-2;9.75;6;6;;24.0;36;28;15

Jackson Lowery;UA/UCA/PA;Independent, Kansas City, Kan..;0-0;3.29;11;0;0;13.2;15;7;25

Cory Malcom^;UALR;Short-A Cardinals, State College, Pa.;0-1;6.59;12;0;2;13.2;11;4;18

Ryne Stanek#;Arkansas;AAA Rays, Durham, N.C.;0-1;1.86;10;0;2;9.2;5;6;17

Trevor Stephan;Arkansas;AA Yankees, Trenton, N.J.;5-4;3.00;13;13;0;69.0;52;18;83

James Teague;Arkansas;High-A Orioles, Frederick, Md.;1-3;9.37;13;0;2;16.1;22;13;15

Ty Tice;UCA/Prairie Grove;High-A Blue Jays, Dunedin, Fla.;4-3;1.98;25;0;7;27.1;21;12;31

Ashur Tolliver;Sylvan Hills;Independent, Cent. Islip, N.Y.;0-2;4.11;19;0;0;19.2;15;12;19

Zac Treece;OBU/Hot Springs;Independent, York, Pa.;0-1;6.63;18;0;0;20.1;26;7;17

Bradey Welsh;Arkansas State;R Braves, Danville, Va.;0-0;0.00;1;0;0;1.0;1;2;0

Eric White;SAU;R Phillies, Clearwater, Fla.;0-0;3.00;2;0;0;3.0;3;0;1

Hunter Wood;Rogers Heritage;AAA Rays, Durham, N.C..;2-2;3.00;24;2;3;42.0;26;10;63

Daniel Wright;ASU;AA Reds, Pensacola, Fla.;3-5;4.23;16;16;0;83.0;71;19;63

Tyler Zuber;ASU/White Hall;A Royals, Lexington, Ky.;2-2;3.10;23;0;9;29.0;26;4;48

Through Thursday's games

*on disabled list #called up to parent club ^demoted +released

