State/regional motor sports results

Riverside International Speedway

WEST MEMPHIS -- Saturday night's feature race top finishers from Riverside International Speedway:

305 SPRINT 1, Brad Bowden; 2, Tyler Whatley; 3, Chad Jones; 4, Eddie Gallagher; 5, Hayden Martin. Heat winners -- Martin, Whatley.

LATE MODEL 1, Ashley Newman; 2, Brandon Poppenheimer; 3, Mike Carr; 4, Bubba Wilburn; 5, Dillon Knight. Heat winners -- Newman, Knight.

MODIFIED 1, Dillon Knight; 2, Tyler Newcom; 3, Brandon Poppenheimer; 4, Craig Vaughn; 5, Jeff Scott. Heat winners -- Knight, Newcom.

STOCK 1, Charles Davison; 2, Jon Stinson; 3, Mike Bowles; 4, Lance O'Brien; 5, Nate Campbell. Heat winners -- O'Brien, Bowles, Bryan Holt.

MINI-SPRINT 1, Brandon Sandage; 2, Darlin Parvin; 3, Dalton Fleetwood; 4, Brian Ross; 5, Steven Parker II. Heat winners -- Fleetwood, Parker.

Crawford Co. Speedway

VAN BUREN -- Saturday night's feature race top finishers from Crawford County Speedway:

ALL-STAR LATE MODEL SERIES 1, Myles Newman; 2, Josh Ray; 3, Cody Gentry; 4, Lynn Erwin; 5, Todd Blankenship.

ALL-STAR MODIFIED SERIES 1, Drake Findley; 2, Casey Findley; 3, Dalton McKenzie; 4, Jason Foster; 5, Jayson Hefley.

B-MODIFIED 1, Steve Muilenburg; 2, Chris Theadore; 3, Logan Ellis; 4, Shannon Weese; 5, Eric Waterbury.

GRAND NATIONAL 1, Carl McDade; 2, Austin McSperritt; 3, Danny Southerland; 4, Thurman Blanton; 5, Danny Evans.

PURE STOCK 1, Tyler Drummond; 2, Wes Bourne; 3, Landon Price; 4, Roger Carter; 5, Derrick Fairchild.

MINI-STOCK 1, Kyle Jarett; 2, Michael Denton; 3, James Boyster; 4, Bobby Mulkey; 5, Justin Ford.

FRONT-WHEEL DRIVE 1, Allen Fairchild; 2, Tyler Garner; 3, Willie Woods; 4, Cody Perkins; 5, Tommy Langley.

Show Me 100

Saturday

WHEATLAND, Mo. -- Saturday night's feature race top finishers from the 26th Show Me 100 Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Lucas Oil Speedway with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

1.Scott Bloomquist, Mooresburg, Tenn. (1), $32,300

2.Brian Shirley, Chatham, Ill. (3), $15,000

3.Mike Marlar, Winfield, Tenn. (5), $10,000

4.Bobby Pierce, Oakwood, Ill. (7), $10,200

5.Chris Simpson, Oxford, Iowa (12), $6,000

6.Tim McCreadie, Watertown, N.Y. (13), $7,200

7.Dennis Erb Jr., Carpentersville, Ill. (17), $5,500

8.Jonathan Davenport, Blaisville, Ga. (9), $5,400

9.Hudson O'Neal, Martinsville, Ind. (4), $4,950

10.Gregg Satterlee, Indiana, Pa. (19), $4,800

Others

22.Jared Landers, Benton (14), $2,150

24.Billy Moyer, Batesville (18), $2,050

Lap leaders -- Jimmy Owens 1-14, Bloomquist 15-22, Owens 23-69, Bloomquist 70-100. B-Main winners -- Satterlee, Darrell Lanigan, Tony Jackson Jr., Will Vaught. Nonqualifying Arkansans -- Jake Davis, Hackett; Joe Godsey, Bentonville; Blonde Bomber Mitchell, Pea Ridge; Billy Moyer Jr., Batesville; JEff Roth, Bentonville; Jack Sullivan, Greenbrier.

Friday

WHEATLAND, Mo. -- Friday night's top finishers from the Show Me 100 preliminary feature, the Don & Billie Gibson Tribute, with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

1.Jimmy Owens, Newport, Tenn. (8), $6,000

2.Brian Shirley, Chatham, Ill. (10), $3,000

3.Scott Blomquist, Mooresburg, Tenn. (20), $2,000

4.Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (12), $1,500

5.Bobby Pierce, Oakwood, Ill. (2), $1,250

Others

14.Jared Landers, Benton (21), $600

15.Billy Moyer, Batesville (11), $600

17.Gavin Landers, Batesville (9), $600

Lap leaders -- Mason Zeigler 1-13, Owens 14-40. Top qualifier -- Kyle Bronson, 15.188 seconds (88.886 mph). Heat winners -- Justin Duty, Ziegler, Joey Moriarty, Pierce, Mike Marlar, Hudson O'Neal. B-Main winners -- Dennis Erb Jr., Bloomquist, J.Landers.

IMCA Red River Modified Tour

Sunday

WACO, Texas -- Sunday night's feature race top finishers from Round 2 of the IMCA Red River Modified Tour at Heart O'Texas Speedway:

1.Tyler Stevens, Searcy

2.Kevin Sustaire, Emory, Texas

3.Matt Guillaume, Haslet, Texas

4.Eric Tomlinson, Waco, Texas

5.Chad Melton, Mineral Wells, Texas

Others

23.Drew Armstrong, Alexander

Heat winners -- Kevin Green, Stevens, Guillaume, Sustaire, Tomlinson, Colin Deming, Justin Radcliff, Armstrong. B-Main winners -- Fred Wojtek, Chris Morris, Melton, Chase Allen.

Friday

KENNEDALE, Texas -- Saturday night's feature race top finishers from Round 1 of the IMCA Red River Modified Tour at Kennedate Speedway Park:

1.Chase Allen, Midlothian, Texas

2.Jeffrey Abbey, Comanche, Texas

3.Eric Tomlinson, Waco, Texas

4.Chris Elliott, Abilene, Texas

5.Brandon Hood, McGregory, Texas

Others

7.Tyler Stevens, Searcy

9.Drew Armstrong, Alexander

ASCS Warrior

Saturday

ELDON, Mo. -- Weekend feature race top finishers from the American Sprint Car Series Warrior Region event at Lake Ozark Speedway:

Saturday

1.Seth Bergman, Snohomish, Wash.

2.Wayne Johnson, Oklahoma City

3.Brian Bell, Gallaway, Tenn.

4. Tim Crawley, Benton

5.Miles Paulus, Marshall, Mo.

Heat winners -- Taylor Walton, Randy Martin, Johnson.

Friday

1.Paul Nienhiser, Chapin, Ill.

2.Zach Daum, Pocahontas, Ill.

3.Seth Bergman, Snohomsh, Wash.

4.Brian Bell, Galaway, Tenn.

5.Wayne Johnson, Oklahoma City

Others

6.Tim Crawley, Benton

Heat winners -- Nienhiser, Taylor Walton, Kyle Bellm.

Sports on 05/30/2018