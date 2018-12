Class 7A championship at a glance

BRYANT (10-2)

DATE;OPPONENT;RESULT

Aug. 25;Benton;W, 28-14

Sept. 7;at Bentonville West;W, 17-10

Sept. 14;Fayetteville;L, 36-35

Sept. 21;FS Northside*;W, 16-7

Sept. 28;at LR Catholic*;W, 59-28

Oct. 5;LR Central*;W, 56-0

Oct. 12;at FS Southside*;W, 31-14

Oct. 19;Cabot*;W, 27-0

Oct. 26;at North Little Rock*;L, 34-28

Nov. 2;Conway*;W, 40-10

Nov. 16;Fayetteville#;W, 28-25

Nov. 23;FS Northside#;W, 28-7

*7A-Central game

#Playoff game

COACH Buck James (29-8 in third year at school)

MASCOT Hornets

CONFERENCE 7A-Central

RECORD 10-2, 6-1 7A-Central, second

RANKING No. 2 in Class 7A

PLAYERS TO WATCH RB Latavion Scott (Sr., 5-10, 208); LB Jakob Neel (Sr., 6-0, 220); LB Catrell Wallace (Jr., 6-6 215); DT Kajuan Robinson (Sr., 6-2, 300); DE Nate Wallace (Sr., 6-2, 260)

NORTH LITTLE ROCK (12-0)

DATE;OPPONENT;RESULT

Aug. 25;vs. Tulsa Booker T. Washington^;W, 29-28

Sept. 7;vs. Shreveport Evangel Christian$;W, 35-20

Sept. 14;Memphis Whitehaven;W, 46-35

Sept. 21;LR Central*;W, 38-8

Sept. 28;at Conway*;W, 35-14

Oct. 5;FS Southside*;W, 49-27

Oct. 11;at LR Catholic*;W, 49-17

Oct. 19;at FS Northside*;W, 40-3

Oct. 26;Bryant*;W, 34-28

Nov. 2;Cabot*;W, 34-7

Nov. 16;FS Southside#;W, 48-45

Nov. 23;Bentonville West#;W, 48-17

*7A-Central game

^At Bentonville $At Independence Bowl, Shreveport

#Playoff game

COACH Jamie Mitchell (44-6 in four seasons at school)

MASCOT Charging Wildcats

CONFERENCE 7A-Central

RECORD 12-0, 7-0 7A-Central, first

RANKING No. 1 in Class 7A

PLAYERS TO WATCH RB Brandon Thomas (Jr., 5-11, 194); RB Oscar Adaway (Sr., 6-0, 205); FB Tyler Day (Sr., 6-3, 225); TE Drew Martin (Sr., 6-4, 235); CB Sedrick Cain (Sr., 5-9, 175);

