ASU women at Belmont capsule

ASU women at Belmont

WHEN Noon Central today

WHERE Curb Event Center, Nashville, Tenn.

RECORDS ASU 5-4, Belmont 6-3

SERIES ASU leads 2-1

RADIO KNEA-FM 95.3

PROBABLE STARTING LINEUPS

ASU

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Peyton Martin, 5-11, So.;15.6;6.6

F Akasha Westbrook, 5-10, Sr.;9.9;6.4

F Payton Tennison, 5-11, Jr.;3.4;1.6

G Morgan Wallace, 5-10, So.;7.0;3.9

G Jireh Washington, 5-9, Fr.;8.8;3.4

COACH Brian Boyer (326-273 in 2oth season at ASU and overall)

BELMONT

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Jenny Roy, 5-11, Sr.;9.8;7.3

G Darby Maggard, 5-5, Sr.;13.7;2.1

G Maura Muensterman, 6-0, Jr.;8.2;2.8

F Ellie Harmeyer, 6-0, Jr.;13.3;7.3

F Maddie Wright, 6-1, Jr.;8.6;5.8

COACH Bart Brooks (37-7 in second season at Belmont and overall)

TEAM COMPARISON

UCA;;BELMONT

69.8;Points for;68.4

72.0;Points against;57.9

-3.1;Rebound margin;+2.3

+1.8;Turnover margin;+1.6

40.2;FG pct.;41.0

24.4;3-pt pct.;31.2

61.5;FT pct.;62.3

CHALK TALK ASU is 4-0 in its past four games against Murray State, UTEP, Tulsa and Mississippi Valley State. ... ASU's contest at Belmont is its second-to-last non-conference game before Sun Belt Conference play begins Jan. 3.

-- Christian Boutwell

Sports on 12/21/2018