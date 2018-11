Arkansas to host more than 80 prospects for LSU game

Arkansas coach Chad Morris runs onto the field before playing Vanderbilt in an NCAA college football game Saturday, Oct. 27, 2018, in Fayetteville, Ark. (AP Photo/Michael Woods)

Arkansas is expected to host more than 80 prospects for the LSU game on Saturday at Razorback Stadium.

Official visitors.

DB Devin Bush-New Orleans,(La.) Edna Karr

DB Greg Brooks-Harvey, (La.) West Jefferson

DB Malik Chavis-Rison

LB Lakia Henry- Dodge City C.C.

Notable unofficial visits:

2020 WR Ze'Vian Capers- Alpharetta, (Ga.) Denmark, Arkansas offer

2020 RB Jaden Hullaby- Dallas Bishop Dunne, Arkansas offer

2019 OL Beaux Limmer- Tyler Lee

2020 RB Stacy Sneed- Arlington (Texas) Mansfield Timberview, Arkansas offer

2020 RB Sevion Morrison- Tulsa Edison

2020 ath. Jabari Small- Memphis Briarcrest Christian, Arkansas offer

2020 OL Omari Thomas- Memphis Briarcrest Christian, ESPN 300 4-star

2019 WR Reginald Neely- Memphis Briarcrest Christian

2020 WR Money Parks- All Saints of Ft. Worth, Arkansas offer

2020 TE Allen Horace- Crockett, Texas, Arkansas offer

2020 LB Bry'ce Cooper- Kentwood, La.

2021 K Connor Wood- Lexington, Tenn.

2019 K Noah Rauschenberg-Tulsa Union

2019 OL Jake Steward- Gardner, Kan.

2020 S Joe Perkins- Madison-Ridgeland Academy

2020 K Colby Steed- Glen Rose

2019 RB Ivory Winters- Hayti, Mo, Arkansas offer

2020 CB Myles Slusher- Broken Arrow, Okla., ESPN 300 4-star

2020 WR Marvin Mims- Frisco, (Texas) Lone Star, ESPN 300 4-star

2020 OL Ray Curry Jr. - Memphis White station, ESPN 300 4-star

2020 LB Martavius French-Memphis Whitehaven, ESPN 300 4-star

2020 LB Bryson Eason- Memphis Whitehaven, ESPN 300 4-star

2019 DL Taurean Carter- Mansfield Legacy

2019 DL Enoch Jackson Jr. - Mansfield Legacy

2019 DE Collin Clay- Oklahoma City Putnam City

2020 WR Emory “E. Jai” Mason- Clinton, Miss., 4-star

2021 WR-S Brandon Buckhaulter - Cedar Hill (Texas) Trinity Christian School

2019 DE De'Monte Russell- Jackson, Miss., MSU commit

2019 QB KJ Jefferson- Sardis, Miss.

2020 RB Ty Jordan-West Mesquite, Arkansas ties and offer

2020 RB Kelvontay Dixon-Carthage, Texas, Arkansas offer

2020 OL Ty'kieast Crawford- Carthage, Texas, Arkansas offer

2021 ath. Tre Roberson- Thompson HS, Ala., Arkansas offer

2020 OLB-DE Catrell Wallace- Bryant, Arkansas offer

2019 WR Treylon Burks- Warren

2020 OL Chris Morris- Memphis Freedom Prep, Arkansas offer

2020 WR JJ Hester- Tulsa Washington, Arkansas offer

2019 TE Hudson Henry- Pulaski Academy

2019 DL Marcus Miller-Warren

2020 WR Collin Sullivan- Round Rock, Texas, Arkansas offer