FULL LIST: City, county and school board election runoffs

This is a list of runoffs in city, county and school board races stemming from results in the Nov. 6 general election. Early voting starts Tuesday for the Dec. 4 runoff election. Incumbents are denoted by an asterisk (*). Democrats are (D) and Republicans are (R).

ARKANSAS COUNTY

STUTTGART

CITY CLERK

Alli Holbert

Becky Burgess

MAYOR

Jim Craig

David Earney

ASHLEY COUNTY

CROSSETT

ALDERMAN

WARD 2 POSITION 2

Dale Martinie

Michael R. Sims

MAYOR

Valerie Martin

*Scott McCormick

BAXTER COUNTY

MOUNTAIN HOME

MAYOR

Hillrey Adams

Nancy Osmon

BENTON COUNTY

BELLA VISTA

COUNCIL MEMBER

WARD 2 POSITION 2

Christian Henning

Larry Wilms

WARD 3 POSITION 2

Steven Bourke

Jack Kelly

BENTONVILLE

MAYOR

Stephanie Orman

Jim Webb

CAVE SPRINGS

COUNCIL MEMBER

WARD 3 POSITION 1

Mike Middlecamp

Mac Olinger

MAYOR

*Travis Lee

Randall Noblett

LOWELL

CITY CLERK/ TREASURER

Martha Brown

*Liz Estes

BOONE COUNTY

DIAMOND CITY

ALDERMAN

WARD 2 POSITION 2

Kenneth Bollinger

Cheryl Guthrie

CLAY COUNTY

PIGGOTT

SOUTH WARD

POSITION 2

*Jamey Parks

Brent Sanders

COLUMBIA COUNTY

TAYLOR

MAYOR

*Charles Matlock

Clifford Page

WALDO

MAYOR

*Patricia D. Glover

Kenneth E. Haupt

CRAIGHEAD COUNTY

JUSTICE OF THE PEACE

DISTRICT 2

*Fred Bowers (D)

Jason Price (R)

CRAWFORD COUNTY

ALMA

MAYOR

Jerry Martin

Ed Thicksten

CEDARVILLE SCHOOL DISTRICT

POSITION 4

Jeffery Cluck

Zach Miller

CRITTENDEN COUNTY

EDMONDSON

MAYOR

Ira Ewing

Art Gillard

HORSESHOE LAKE

CITY COUNCIL

POSITION 2

Michael Carter

Harris M. Lentz III

WEST MEMPHIS

MAYOR

Hiriam W. Croom

Marco McClendon

CROSS COUNTY

JUSTICE OF THE PEACE

DISTRICT 9

*James C. Davis (D)

Scott May

PARKIN

ALDERMAN

WARD 1 POSITION 2

*David Hickman

Sandra K. Hopkins

WARD 3 POSITION 2

James L. Brown

Prongue S. Griffin

WYNNE

ALDERMAN

WARD 2 POSITION 1

Shelby Clark

Lester D. Miller Sr.

DALLAS COUNTY

SPARKMAN

MAYOR

Ricky L. Craig (D)

*Phillip Freeman

DESHA COUNTY

DUMAS

MAYOR

*John F. Brigham Jr.

Flora Simon

MITCHELLVILLE

ALDERMAN

WARD 2 POSITION 1

James Conway Jr.

Derrick McIntyre

DREW COUNTY

WINCHESTER

ALDERMAN

POSITION 2

Jacqueline Alexander

Jude Y. White

MAYOR

*General Alexander

Demetrous Trotter

FRANKLIN COUNTY

OZARK

MAYOR

Roxie Hall

*Tommy McNutt

IZARD COUNTY

JUSTICE OF THE PEACE

DISTRICT 3

Randy Sherrell

John Walker (R)

JEFFERSON COUNTY

ALTHEIMER

COUNCIL MEMBER

DISTRICT 1 POSITION 1

Tina Burton

Joycette Strong

DISTRICT 2 POSITION 1

Sheron Burton

Samuel L. Kelley

JOHNSON COUNTY

JUSTICE OF THE PEACE

DISTRICT 4

Les Brown (R)

H. M. Mickey Smith (D)

CLARKSVILLE

ALDERMAN

WARD 3 POSITION 2

Rob Risinger

*L. Freeman Wish

MAYOR

Tom Cogan

David J. Rieder Jr.

LAFAYETTE COUNTY

BRADLEY

MAYOR

*P. Reneé Ikegulu

Jason Martin

LAWRENCE COUNTY

HOXIE

ALDERMAN

WARD 1 POSITION 1

Steve Adamson

Darrell Pickney

WARD 3 POSITION 1

Cliff Farmer

*Becky Linebaugh

MAYOR

Dennis Coggins

*Lanny Tinker

LOGAN COUNTY

BOONEVILLE

MAYOR

Aaron Brewer

*Jerry Wilkins

LONOKE COUNTY

CABOT

MAYOR

*Bill Cypert

Ken Kincade

HUMNOKE

MAYOR

Richard L. Terry

Jeff Tyler

WARD

MAYOR

Charles Gastineau

Randy Staley

MILLER COUNTY

FOUKE

CITY COUNCIL

WARD 4 PLACE 2

Kay McCarty

Carl Story

MISSISSIPPI COUNTY

GOSNELL

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 1

James C. Haynes

C. Steve Ledbetter

MAYOR

John Pate

Teresa Walker

LUXORA

CITY COUNCIL

WARD 2 POSITION 1

*Billie Fernandez

Carl W. Miner

MANILA

CITY COUNCIL

WARD 3 POSITION 2

Donald Nunnally

*Wendell Poteet

MONROE COUNTY

BRINKLEY

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 2

Sylvia Halliburton

*Wally Shaw

MAYOR

Oscar Conyears

Gary Henard

HOLLY GROVE

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 1

Zenoba Artis

*Gloria B. Murphy

PHILLIPS COUNTY

HELENA– WEST HELENA

MAYOR

Kevin Smith

James F. Valley

CITY COUNCIL

WARD 2 POSITION 1

John H. Huff Jr.

Joe St. Columbia

WARD 2 POSITION 2

Christopher Franklin

Adrian C. Messina

PIKE COUNTY

SHERIFF/COLLECTOR

Roger Flemens (R)

Travis Hill (D)

DELIGHT

ALDERMAN

POSITION 2

*Tom Wilson

Valerie Wingfield

POINSETT COUNTY

HARRISBURG

MAYOR

Justin Kimble

*Randy Mills

WEINER

MAYOR

Michael R. Frasier

Tyler Sitzer

POLK COUNTY

MENA

MAYOR

Brandon Martin

Seth Smith

POPE COUNTY

POTTSVILLE

MAYOR

Bryan Duvall

Randy Tankersley

RUSSELLVILLE

MAYOR

Richard Harris

*Randall Horton

PRAIRIE COUNTY

DES ARC

ALDERMAN

WARD 3 POSITION 1

Gary Burnett

*Janice Huffstickler

DEVALLS BLUFF

MAYOR

Brooks Castleberry

Thelma Gray

PULASKI COUNTY

JACKSONVILLE

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 1

*Kenny Elliott

Jeff Elmore

WARD 2 POSITION 1

*Kevin McCleary

Gary Sipes

MAYOR

Bob Johnson

Patrick Thomas

LITTLE ROCK

MAYOR

Baker Kurrus

Frank Scott Jr.

RANDOLPH COUNTY

SHERIFF

Kevin Bell

Dane C. Dillion

POCAHONTAS

MAYOR

*Kary Story

Keith Sutton

RAVENDEN SPRINGS

ALDERMAN

POSITION 1

*Keith Matthews

Judy Spears

SALINE COUNTY

HASKELL

MAYOR

Lori Blackburn

Mary Beth Kelloms

SHANNON HILLS

COUNCIL MEMBER

WARD 2 POSITION 1

*Viki Anderson

Keith Andrews

SEARCY COUNTY

GILBERT

MAYOR

Benjamin Fruehauf IV

*Mitch Mortvedt

ST. FRANCIS COUNTY

FORREST CITY

MAYOR

*Larry Bryant

Cedric Williams

MADISON

MAYOR

*Bobby Hardrick Sr.

Roy L. Winfrey

UNION COUNTY

HUTTIG

MAYOR

*Tony Cole (D)

Larry Hodge

VAN BUREN COUNTY

CORONER

John P. Galbraith (R)

*Joe N. Tsosie (D)

JUSTICE OF THE PEACE

DISTRICT 9

Ester Bass

Wes Newland (R)

WASHINGTON COUNTY

ELKINS

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 2

Matt Francis

Alissa Noel

FAYETTEVILLE

CITY COUNCIL

WARD 1 POSITION 1

Sonia Gutierrez

Olivia Trimble

WARD 4 POSITION 1

*John S. La Tour

Teresa A. Turk

GOSHEN

MAYOR

Cathy Oliver

Zeb Rone

WHITE COUNTY

KENSETT

MAYOR

*Allen Edge

Don Fuller

SEARCY

ALDERMAN

WARD 2 POSITION 1

Danny L. Bennett

Chris Howell

MAYOR

Kyle Osborne

Kyle Reeves

WOODRUFF COUNTY

AUGUSTA

ALDERMAN

WARD 3 POSITION 1

*Jon D. Ford

Lisa Gillespie

MAYOR

Jeff Collins

Jimmy L. Rhodes Jr.

YELL COUNTY

ASSESSOR

Jody Burrows (D)

Sherry Hicks (R)