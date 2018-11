WEEK 13 STATISTICS

Through Friday’s games

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TD

*Jordan Turner, Salem 231 2885 12.4 38

*Gabe Huskey, Harrison 269 2150 8.0 33

*Blaze Nelson, Heber Springs 242 1901 7.9 27

*K. Robinson, Rivercrest 191 1828 9.6 21

*A. Calhoun, Helena-W. Helena 223 1768 7.9 21

*K.Thrailkill, Siloam Springs 300 1580 5.2 19

Kyren Batey, Foreman 146 1567 10.7 31

*Issac Echols, HS Lakeside 174 1490 8.6 11

*Gunner Shaw, Piggott 167 1468 8.8 16

Zak Wallace, Benton 168 1438 8.5 21

Chris Harris, Dumas 168 1432 8.5 20

*Taylor Boyce, Beebe 246 1416 5.8 13

*D. Fowler, Jonesboro WS 186 1409 7.6 17

Cade Jackson, Mount Ida 164 1403 8.6 16

*Dawson Dabbs, Bauxite 187 1393 7.4 13

*Eli Dawson, Magnet Cove 187 1390 7.4 15

*Samy Johnson, LR Catholic 253 1384 5.4 16

Carson Ray, Booneville 170 1377 8.1 24

*Kadarius Akins, Forrest City 186 1365 7.3 14

J. Lagrange, Mount Ida 229 1354 6.8 16

*E. Browning, Mountain Pine 197 1340 6.8 16

*Keon Simmons, Mayflower 99 1338 13.5 20

Dhante Gibson, Junction City 166 1330 8.0 20

*Collin Smith, Mountain Pine 178 1300 7.3 16

*Malik Brewer, Lake Hamilton 174 1297 7.5 15

*Donte Buckner, White Hall 172 1293 7.5 11

*Geary Allmon, LR Parkview 207 1280 6.1 11

*Deon Simmons, Mayflower 124 1278 10.3 20

*Cade Burris, Walnut Ridge 199 1266 6.4 19

*Cary McClain, Conway 178 1257 7.1 9

J. Kelley, Pulaski Academy 118 1252 10.6 15

*Austin Taylor, Mountainburg 121 1250 10.3 16

*Jackson Morton, Des Arc 201 1232 6.1 14

*Demilon Brown, Rivercrest 171 1230 7.2 22

*Garrett Vaughan, Springdale 216 1230 5.7 18

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TD

Braden Bratcher, Pul. Acad 286 416 4316 52

*Peyton Wright, Searcy 248 442 3307 29

Justice Hill, LR Christian 198 267 2816 35

*Darius Bowers, Fayetteville 192 272 2791 27

Peyton Holt, Greenwood 210 303 2752 21

*Cash Forrester, Newport 185 306 2624 25

*Quinn McClain, Elkins 177 297 2554 25

*D. Morgan, Harding Acad. 172 301 2413 20

*Cross Jumper, Jonesboro 144 276 2413 28

*Taye Gatewood, FS Southside 168 296 2367 29

*Daedrick Cail, Marion 163 262 2336 24

*Ethan Stovall, Mansfield 170 282 2309 26

*Grant Allen, Springdale 144 229 2267 21

*Gabe Lawrence, Melbourne 152 236 2207 17

*Jordan Britton, Vilonia 169 288 2068 18

*Dawson Dietz, Ozark 114 190 2026 21

*Max Montgomery, Mena 151 288 2003 19

*Jacob Farmer, Poyen 96 193 2001 22

*Taylor Gillham, HS Lakeside 131 245 1977 12

*Andrew Johnson, Greenbrier 150 248 1957 17

*Holden Martin, Quitman 152 269 1927 18

*Rhett Adkins, Russellville 159 271 1852 10

*Ryan Johnson, Prescott 101 165 1799 19

Eli Reece, Shiloh Christian 117 169 1768 23

*Tyler Maxwell, Maumelle 92 164 1701 23

*Elijah Roberson, Atkins 108 218 1682 16

*Ben Johnson, Harrison 81 132 1677 23

*Levi Vaughn, Greenland 111 177 1658 15

G. Tackett, Joe T. Robinson 91 162 1635 21

Chris Harris, Dumas 120 183 1623 18

*Palmer Gilbrech, CAC 129 212 1606 15

*Eric Hill, Farmington 104 203 1585 17

*Justin Stokes, Crossett 120 233 1565 15

*Jaheim Brown, Fordyce 96 170 1565 22

*Sean McCone, Huntsville 108 207 1533 14

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TD

*Connor Flannigan, Fayetteville 102 1695 20

John. David White, Pul. Academy 77 1532 26

Hudson Henry, Pulaski Academy 86 1207 14

*Brock Pounders, Springdale 60 1114 5

*Tate Lutes, Jonesboro 58 1094 17

*Tim Williams, Searcy 66 1068 14

*Joyrion Chase, Marion 50 1030 12

*Jaidon Palmer, Russellville 76 1014 8

*Beau Stuckey, Fayetteville 63 991 13

*Chad Graham, Elkins 61 980 14

*Jacob Snyder, Valley View 51 955 9

Chris Hightower, LR Christian 54 944 10

*Tyrese Solomon, FS Southside 65 941 13

*Truitt Tollett, Shiloh Christian 60 923 11

*Zaylen Bryant, Greenland 54 897 9

Cameron Cox, Prescott 49 884 7

*Drew Sturgeon, Farmington 53 863 8

Luke Leonard, Greenwood 75 861 6

*Sawyer Lamb, HS Lakeside 52 852 8

*Jadon Jackson, Bentonville West 42 847 12

*Zyon Slade, Maumelle 36 836 8

*Brandon Sanchez, Poyen 33 830 5

Treyton Dawson, Greenwood 52 805 6

Kevontae Haynes, Junction City 30 804 10

Michael Allison, Benton 41 785 10

*Reggie Toney, Morrilton 41 784 8

*Tanner Leonard, Searcy 69 784 8

*Ahman Johnson, Fountain Lake 46 775 7

Traveon James, Joe T. Robinson 34 766 12

Garrett Body, Benton 36 757 12

Blake Thomson, Shiloh Christian 37 755 8

Greg Hooks, Osceola 38 740 9

*Dallas Loftis, Searcy 56 739 2

*Will Sitkowski, SS Batesville 50 720 6

*Jaterrion Brown, Forrest City 36 711 6

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

*Garrett Hays, Gentry 160

*Bennett Weindel, FS Southside 159

*Devonte Witherspoon, Nashville 158

*Thomas Bourgeois, Subiaco Academy 141

*Ryan Barnard, Greenbrier 140

*Carter Winters, Valley View 139

*Caden Huskey, SS Batesville 136

*Ben Donnell, Searcy 136

Trey Rucker, Prescott 135

Colton Johnson, Prescott 128

*Haeven Patterson, Subiaco Academy 126

*Darin Davenport, FS Southside 125

Futa Shinkawa, Pulaski Academy 124

*Santos Gutierrez, Riverview 123

*Dayton Smith, Lonoke 123

*Hayden Miles, Searcy 121

*Reed Hughes, Conway 121

Chris Connell, Pulaski Academy 121

*Colson Simpson, Fountain Lake 121

*Gage Rehm, Atkins 119

*Jamaricus Wright, Jonesboro 115

*Kordell Fenner, West Memphis 116

Konnor Tinsley, Prescott 116

*Deamonte Oliver, Helena-W. Helena 115

*Quade Mosier, Fayetteville 115

*Coltin Bowerman, Alma 114

*Brooks Both, Harrison 114

*Marc Wilson, Mena 113

*Joe Murphy, Fountain Lake 113

*Will Kearby, Des Arc 112

*Rylee Bowden, Atkins 110

*Trey Lovelady, Quitman 110

*Charles Mabry, Walnut Ridge 110

*Joel Hoppe, Highland 109

*James Nowden, Lake Village 108

*Daniel Hicks, Camden HG 108

SACKS

NAME, SCHOOL TOT

Zach Williams, Joe T. Robinson 16

*Gabe Miller, Salem 11.5

*Coleman Johnson, Fayetteville 11

*Bryce Sales, Mountain Pine 11

Austin Archer, Greenwood 11

*Marquez Casey, Jacksonville 10

*Jake Morgan, White Hall 10

*Eli Munnerlyn, Ozark 10

Drake Bradley, LR Christian 9

*Tre Murphy, Hampton 9

*Zion Barnes, Mena 9

Trey Dale, Dumas 9

*Kendall Young, Bentonville West 8

*Marcus Tortorello, Fayetteville 8

*Sean Irvan, Mountainburg 8

*Carson Collins, Bauxite 8

*Keondre Conley, Fayetteville 8

Oscar Pinedo, Mount Ida 8

*Karsten Beneux, Alma 7.5

*Allen Henry, West Memphis 7.5

Jack Mabry, LR Christian 7

Chris Haywood, Foreman 7

Morgan Hanna, Greenwood 7

*Devin James, Vilonia 7

*Titus Riley, Russellville 7

*Garrett Hays, Gentry 7

*Andrew Johnson, Fountain Lake 7

*Kevin Pointer, Jonesboro 7

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

*Zhane Harper, Cabot 12

*Malakai Armour, Lake Village 11

*Kevin Compton, Watson Chapel 10

*Luke Morton, Des Arc 7

*Camren Dunn, Elkins 7

*Travis Graf, Valley View 7

*Devan Adams, Mena 7

Traveon James, Joe T. Robinson 6

Cade Jackson, Mount Ida 6

*Caden Fuller, Waldron 6

*Octavius Smith, Magnolia 6

*Noah Wright, Glen Rose 6

*Caden Fuller, Waldron 6

*Season completed