Professional golf scores

LPGA

ANA Inspiration

At Mission Hills CC

(Dinah Shore Tournament Course)

Rancho Mirage, Calif.

Purse: $3 million

Par 72 (36-36), 6,763 yards

First of four rounds

a-denotes amateur

68 (-4)

Ally McDonald 33-35

69 (-3)

Linnea Strom 35-34

Lexi Thompson 35-34

Jin Young Ko 35-34

Hyo Joo Kim 34-35

70 (-2)

Xiyu Lin 33-37

Jing Yan 34-36

Mi Hyang Lee 36-34

Lauren Stephenson 33-37

Lizette Salas 34-36

Lydia Ko 36-34

Jessica Korda 35-35

Cristie Kerr 35-35

Amy Yang 34-36

Jane Park 35-35

71 (-1)

Stacy Lewis 36-35

Gaby Lopez 35-36

Alison Lee 36-35

Katherine Kirk 38-33

Jeongeun Lee 37-34

Sung Hyun Park 36-35

Brooke M. Henderson 35-36

In-Kyung Kim 34-37

Mo Martin 35-36

Austin Ernst 36-35

Angel Yin 36-35

Hee Young Park 36-35

Megan Khang 37-34

72 (E)

Chella Choi 36-36

Charley Hull 36-36

Eun-Hee Ji 36-36

Jenny Shin 36-36

Beatriz Recari 38-34

Marissa Steen 35-37

Madelene Sagstrom 36-36

Mariajo Uribe 33-39

Carlota Ciganda 37-35

Danielle Kang 35-37

Azahara Munoz 37-35

Mi Jung Hur 35-37

Mirim Lee 37-35

73 (+1)

Ashleigh Buhai 38-35

Inbee Park 37-36

Ryann O'Toole 35-38

Nasa Hataoka 36-37

Haru Nomura 33-40

Jodi Ewart Shadoff 39-34

Yu Liu 35-38

Lindy Duncan 35-38

Pernilla Lindberg 38-35

Caroline Masson 36-37

Wei-Ling Hsu 35-38

Anna Nordqvist 34-39

Minjee Lee 36-37

Jennifer Song 36-37

74 (+2)

Sarah Jane Smith 36-38

Moriya Jutanugarn 37-37

Michelle Wie 34-40

Nelly Korda 37-37

Georgia Hall 38-36

Jacqui Concolino 38-36

Sandra Gal 35-39

Haeji Kang 36-38

Nanna Koerstz Madsen 37-37

Jaye Marie Green 37-37

Peiyun Chien 37-37

Kristen Gillman 39-35

75 (+3)

Ayako Uehara 38-37

a-Albane Valenzuela 38-37

Brittany Lincicome 36-39

So Yeon Ryu 37-38

Marina Alex 38-37

In Gee Chun 37-38

Jiyai Shin 39-36

Laura Gonzalez Escallon 37-38

a-Patty Tavatanakit 38-37

Ariya Jutanugarn 36-39

Mariah Stackhouse 36-39

Emma Talley 38-37

76 (+4)

Alena Sharp 37-39

Sarah Schmelzel 37-39

Annie Park 36-40

Amy Olson 39-37

Maria Torres 41-35

Brittany Altomare 38-38

Aditi Ashok 39-37

Morgan Pressel 36-40

Sarah Kemp 40-36

Mamiko Higa 40-36

Kim Kaufman 39-37

Sakura Yokomine 37-39

77 (+5)

Anne van Dam 39-38

Juli Inkster 38-39

Jeong Eun Lee 38-39

Gerina Piller 39-38

Pornanong Phatlum 41-36

Celine Boutier 41-36

Su Oh 37-40

78 (+6)

Angela Stanford 40-38

Jasmine Suwannapura 38-40

Karrie Webb 39-39

Yani Tseng 38-40

Sei Young Kim 34-44

Brittany Lang 41-37

Bronte Law 36-42

79 (+7)

Charlotte Thomas 38-41

Shanshan Feng 41-38

a-Rachel Heck 41-38

80 (+8)

Hannah Green 39-41

a-Frida Kinhult 38-42

82 (+10)

a-Xin Kou 41-41

84 (+12)

Pannarat Thanapolboonyaras 40-44

Sports on 04/05/2019