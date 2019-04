Outdoors calendar

NOTE For additions to this calendar, fax the Arkansas Democrat-Gazette at (501) 378-3869. Information on events also may be emailed to bhendricks@arkansasonline.com.

APRIL

9 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

9 Maumelle chapter of Ducks Unlimited banquet. Razorback Pizza, Maumelle. Bob Butler (501) 837-1530 or bbutler@ducks.org

16 North Little Rock chapter of Ducks Unlimited Sportsman's Night Out. Hooter's. Pat Mahan (870) 743-6154 or pmahan000@centurytel.net

20 Natural State Kayak Anglers Northwest fishing tournament. Beaver Lake. naturalstatekayakanglers.com

20 Natural State Kayak Anglers Central fishing tournament. Lake Atkins. naturalstatekayakanglers.com

20 Jacksonville chapter of Ducks Unlimited Youth Clay Shoot Tournament. Arkansas Game and Fish Foundation Shooting Sports Complex. Matt Robinson (501) 412-8055 or matt.ansfs@gmail.com

20 Sherwood Bass Club tournament. Greers Ferry Lake/TBA. sherwoodbassclub.com

27 Arkansas TBF bass tournament. Lake Dardanelle/Hwy. 64-Illinois Bayou. Facebook, The TBF of Arkansas

27 Arkansas High School Bassers bass tournament. DeGray Lake/Spillway. arkansashighschoolbassers.com.

27 Searcy chapter of Ducks Unlimited crawfish boil. White County Fairgrounds. Garrett Philpott. (870) 830-6677 or ggphilpott@gmail.com

28 Central Arkansas Bass League tournament. Lake Maumelle/Jolly Rogers. (501) 428-9850.

MAY

4 Arkansas Bass Team Trail bass tournament. Lake Ouachita/Brady Mountain. arkansasbassteamtrail.net.

4 Central Arkansas Crappie Association crappie tournament. Lake Dardanelle, Russellville. centralarkansascrappieassociation.com

4 Natural State Kayak Anglers Northwest fishing tournament. Beaver Lake North. naturalstatekayakanglers.com

4 Natural State Kayak Anglers Central fishing tournament. Lake Overcup. naturalstatekayakanglers.com

4-5 Central Arkansas Bowhunters R100 3-D Archery Shoot. Conway. Roy Richards (870) 231-5128 or centralarkansasbowhunters@yahoo.com, or r100.org

7 Conway chapter of Ducks Unlimited Sportsman's Night Out. Razorback Pizza, Conway. Matt Robinson (501) 730-1376 or hepadgett@yahoo.com

9 Central Arkansas chapter of Ducks Unlimited Sportsman's Night Out/Crawfish Boil. Sherwood Forest. Matt Robinson (501) 412-8055 or matt.ansfs@gmail.com

11 Poinsett County chapter of Ducks Unlimited golf tournament. Trumann Country Club. Kimberly Stewart (501) 483-4437 or jaks1@ymail.com

14 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

18 Sherwood Bass Club tournament. DeGray Lake/Spillway. sherwoodbassclub.com.

19 Central Arkansas Bass League tournament. Greers Ferry Lake/Devil's Fork. (501) 428-9850.

19 Mr. Bass of Arkansas bass tournament. Lake Dardanelle. mrbassofarkansas.com

JUNE

1 Central Arkansas Crappie Association crappie tournament. Peckerwood Lake, Stuttgart. centralarkansascrappieassociation.com

8 Natural State Kayak Anglers Central fishing tournament. Lake Brewer. naturalstatekayakanglers.com

9 Central Arkansas Bass League tournament. Arkansas River/Tar Camp. (501) 428-9850.

11 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

14 Jacksonville chapter of Ducks Unlimited Millican Memorial Golf Tournament. Southern Oaks Country Club. Matt Robinson (501) 412-8055 or matt.ansfs@gmail.com

15 Sherwood Bass Club tournament. Lake Dardanelle/TBA. sherwoodbassclub.com

29 Natural State Kayak Anglers Northwest fishing tournament. Bella Vista RR. naturalstatekayakanglers.com

30 Central Arkansas Bass League tournament. Arkansas River/Maumelle Park. (501) 428-9850.

JULY

9 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

13 Central Arkansas Crappie Association crappie tournament. Lake Nimrod, Plainview. centralarkansascrappieassociation.com

13 Natural State Kayak Anglers Northwest fishing tournament. NWA Road Runner. naturalstatekayakanglers.com

14 Mr. Bass of Arkansas bass tournament. Arkansas River/Dumas. mrbassofarkansas.com.

