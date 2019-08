Wednesday's professional tennis results

ATP Tour

Abierto Mexicano de Tenis Mifel

At Cabo del Mar

Los Cabos, Mexico

Purse: $762,455 (WT250)

Surface: Hard-Outdoor

Singles Second round

Diego Schwartzman (3), Argentina, def. Ernests Gulbis, Latvia, 7-5, 6-0.

Kwon Soonwoo, South Korea, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, 6-4, 3-6, 6-3.

Mikhail Kukushkin (8), Kazakhstan, def. Cameron Norrie, Britain, 7-5, 7-5.

Radu Albot (7), Moldova, def. Taro Daniel, Japan, 6-1, 6-2.

Generali Open

At Mercedes-Benz Sproportpark Kitzbuehel

Kitzbühel, Austria

Pur: $583,700 (WT250)

Surface: Clay-Outdoor

Singles Second round

Casper Ruud, Norway, def. Matthias Bachinger, Germany, 6-4, 7-6 (3).

Jeremy Chardy, France, def. Dusan Lajovic (2), Serbia, 3-6, 6-4, 6-3.

Albert Ramos-Vinolas, Spain, def. Jaume Munar, Spain, 6-2, 6-3.

Pablo Cuevas (4), Uruguay, def. Dennis Novak, Austria, 6-7 (1), 6-0, 6-2.

Lorenzo Sonego (7), Italy, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 2-6, 7-6 (4), 7-6 (1).

Fernando Verdasco (3), Spain, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 6-4, 7-6 (7).

Pablo Andujar, Spain, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-4, 6-4.

Dominic Thiem (1), Austria, def. Sebastian Ofner, Austria, 6-3, 6-2.

Doubles Quarterfinals

Roman Jebavy, Czech Republic, and Matwe Middelkoop (3), Netherlands, def. Thomas Fabbiano, Italy, and Hans Podlipnik-Castillo, Chile, 6-4, 6-1.

Sander Gille and Joran Vliegen (4), Belgium, def. Hugo Dellien, Bolivia, and David Vega Hernandez, Spain, 5-7, 6-1, 10-7.

ATP/WTA

Citi Open

At Wiiam H.G. FitzGerald Tennis Center

Washington

Purse: ATP, $1,895,290 (WT500); $226,750 (Intl.)

Surface: Hard-Outdoor

Singles

Men's Second round

Norbert Gombos, Slovakia, def. Adrian Mannarino, France, 6-4, 7-6 (9).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Pierre-Hugues Herbert (15), France, 3-6, 6-4, 7-6 (5).

John Isner (5), United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-4, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (9), Canada, def. Reilly Opelka, United States, 6-4, 3-6, 6-4.

Benoit Paire (10), France, def. Marc Polmans, Austria, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4).

Milos Raonic (8), Canada, def. Tim Smyczek, United States, 6-1, 6-4.

Peter Gojowczyk, Germany, def. Alex de Minaur (12), Australia, 6-3, 7-6 (6).

Stefanos Tsitsipas (1), Greece, def. Tommy Paul, United States, 6-3, 7-5.

Nick Kyrgios, Australia, def. Gilles Simon (11), France, 6-4, 7-6 (5).

Women's Second round

Jessica Pegula, United States, def. Iga Swiatek, Poland, 5-7, 6-4, 6-1.

Lauren Davis, United States, def. Sofia Kenin (3), United States, 5-7, 6-3, 6-4.

Doubles

Men's First round

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau, Romania, def. Mate Pavic, Croatia, and Bruno Soares (4), Brazil, 7-6 (9), 2-6, 10-7.

Andy and Jamie Murray, Britain, def. Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin, France, 6-4, 6-7 (7), 10-5.

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (3), New Zealand, def. Kevin Krawietz and Andreas Mies, Germany, 6-3, 3-6, 10-7.

Women's First round

Naomi Broady, Britain, and Sharon Fichman, Canada, def. Beatrice Gumulya and Jessy Rompies, Indonesia, 6-7 (5), 6-1, 10-5.

Maria Sanchez, United States, and Fanny Stollar (4), Hungary, def. Quinn Gleason and Ingrid Neel, United States, 4-6, 6-4, 15-13.

WTA

Silicon Valley Classic

At SJSU Tennis Center

San Jose, Calif.

Purse: $876,183 (Premier)

Surface: Hard-Outdoor

Singles First round

Maria Sakkari (7), Greece, def. Mayo Hibi, Japan, 4-6, 6-4, 6-2.

Elina Svitolina (1), Ukraine, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 6-1.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. CoCo Vandeweghe, United States, 6-3, 6-3.

Doubles First round

Lyudmyla and Nadiia Kichenok (3), Ukraine, def. Marie Bouzkova, Czech Republic, and Priscilla Hon, Australia, 7-6 (5), 6-2.

