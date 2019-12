Class 4A title game capsule

JOE T. ROBINSON (13-1)

DATE OPPONENT RESULT

Aug. 30 Springdale W, 49-28

Sept. 6 at Rogers W, 66-58

Sept. 20 Camden Fairview W, 20-14

Sept. 27 at Fountain Lake* W, 60-12

Oct. 4 Arkadelphia* L, 28-27

Oct. 11 Nashville* W, 34-7

Oct. 18 at Malvern* W, 46-7

Oct. 25 Bauxite* W, 35-14

Nov. 1 at Ashdown* W, 55-12

Nov. 7 Benton HG* W, 35-6

Nov. 15 Trumann# W, 49-16

Nov. 22 CAC# W, 36-0

Nov. 29 at Jonesboro WS# W, 20-7

Dec. 6 Ozark# W, 48-21

*7-4A game

#Playoff game

COACH Todd Eskola (110-63-1 in 15th season at school)

MASCOT Senators

CONFERENCE 7-4A

RECORD 13-1, 6-1 7-4A, first

RANKING No. 1 in Class 4A (end of regular season)

PLAYERS TO WATCH QB Buddy Gaston (Jr., 6-4, 201); RB Hunter Smith (Jr., 6-0, 175); WR P.J. Hall (Sr., 6-2, 180); LB Chander McIntosh (Sr., 6-2, 225); LB JT Towers (Sr., 6-4, 210)

SHILOH CHRISTIAN (14-0)

DATE OPPONENT RESULT

Aug. 30 at Moore Haven, Fla. W, 41-6

Sept. 13 Smackover W, 48-19

Sept. 20 at Beggs, Okla. W, 63-20

Sept. 27 at Berryville* W, 56-0

Oct. 4 Green Forest* W, 58-0

Oct. 11 at Prairie Grove* W, 56-7

Oct. 18 at Gentry* W, 49-18

Oct. 25 Lincoln* W, 49-7

Nov. 1 at Gravette* W, 61-6

Nov. 8 Pea Ridge* W, 28-26

Nov. 15 Heber Springs# W, 62-27

Nov. 22 Pocahontas# W, 63-14

Nov. 29 Nashville# W, 49-27

Dec. 6 at Crossett# W, 49-14

*1-4A game

#Playoff game

COACH Jeff Conaway (60-17 in sixth season at school)

MASCOT Saints

CONFERENCE 1-4A

RECORD 14-0, 7-0 1-4A, first

RANKING No. 3 in Class 4A (end of regular season)

PLAYERS TO WATCH QB Eli Reece (Sr., 5-9, 165); RB Cam Wiedemann (Jr., 5-11, 175); WR Truitt Tollett (Sr., 6-2, 179); LB Hunter Mason (Sr., 5-11, 215); DB Keaton Carter (Sr., 5-10, 175)

Sports on 12/13/2019