TODAY’S STATE DIVISION I GAMES

UALR women vs. Georgia Southern

WHEN 11:30 a.m.

WHERE Jack Stephens Center, Little Rock

RECORDS UALR 15-10, 11-3 Sun Belt Conference; Georgia Southern 7-19, 2-13

SERIES UALR leads 7-0.

RADIO KARN-AM, 920, in Little Rock

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Sydney Chastain, 5-7, Jr.;3.1;2.1

G Antwainette Walker, 5-11, Fr.;2.4;1.5

F Yanina Inkina, 6-2, Sr.;3.8;1.1

F Teal Battle, 6-1, So.;4.1;2.3

F Ronjanae DeGray, 6-0, Sr.;14.7;6.7

COACH Joe Foley (327-172 in 16th season at UALR, 783-253 in 30th season overall)

GEORGIA SOUTHERN

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Alexis Brown, 5-6, Jr.;17.5;4.8

G Nakol Franks, 5-7, Jr.;8.6;2.6

G Amira Atwater, 5-6, Jr.;5.4;2.2

F Tatum Barber, 5-10, So.;11.5;4.8

F Hailey Dias-Allen, 6-2, Jr.;8.7;6.5

COACH Kip Drown (25-64 in third season at Georgia Southern, 488-390 overall in 30th season)

TEAM COMPARISON

UALR;;Ga. Southern

59.8;Points for;62.0

57.7;Points against;72.9

-2.2;Rebound margin;-6.2

+2.7;Turnover margin;-0.6

41.7;FG pct.;37.8

32.4;3-pt. pct.;31.7

72.4;FT pct.;73.8

CHALK TALK UALR has never lost to Georgia Southern (7-0). ... Georgia Southern is in last place in the Sun Belt at 2-13.

UALR men at Georgia Southern

WHEN 6 p.m. Central

WHERE Hanner Fieldhouse, Statesboro, Ga.

RECORDS UALR 10-17, 5-9 Sun Belt Conference; Georgia Southern 18-10, 10-5

SERIES Georgia Southern leads 18-15.

RADIO KKPT-FM, 94.1, in Little Rock

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

UALR

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Rayjon Tucker, 6-5, Jr.;20.3;6.9

G Deondre Burns, 6-2, Jr.;9.9;2.9

F Dani Koljanin, 6-8, Sr.;3.0;1.9

F Kris Bankston, 6-8, So.;8.0;4.5

F Nikola Maric, 6-10, Fr.;10.4;4.2

COACH Darrell Walker (10-17 in first season at UALR, 55-35 in third season overall)

GEORGIA SOUTHERN

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Tookie Brown, 5-11, Sr.;17.8;4.1

G Quan Jackson, 6-4, So.;15.4;4.7

G Calvin Wishart, 6-1, Fr.;4.9;1.5

F Montae Glenn, 6-8, Sr.;9.9;7.2

F Isaiah Crawley, 6-7, Jr.;10.8;5.6

COACH Mark Byington (108-82 in sixth season at Georgia Southern and overall)

TEAM COMPARISON

UALR;;Ga. Southern

75.2;Points for;83.6

75.3;Points against;76.0

-0.2;Rebound margin;+1.1

-1.4;Turnover margin;+2.0

48.5;FG pct.;50.1

35.9;3-pt pct.;33.3

66.1;FT pct.;69.0

CHALK TALK UALR is 10th in the Sun Belt, the lowest seed possible to qualify for the Sun Belt Tournament. ... Georgia Southern is tied for second in the conference at 10-5, and is 8-3 at home.

ASU men at Georgia State

WHEN 6 p.m. Central

WHERE GSU Sports Arena, Atlanta

RECORDS Arkansas State 12-15, 6-8 Sun Belt Conference; Georgia State 19-9, 10-5

SERIES Georgia State leads 9-3.

RADIO KFIN-FM, 107.9, in Jonesboro

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

ASU

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Ty Cockfield, 6-0, Sr.;22.1;3.8

G Grantham Gillard, 6-4, Sr.;9.9;5.6

G Marquis Eaton, 6-2, So.;11.5;3.3

F Tristin Walley, 6-7, Sr.;7.8;5.5

F Shaquillo Fritz, 6-8, Jr.;1.3;2.0

COACH Mike Balado (23-36 in second season at Arkansas State and overall)

GEORGIA STATE

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G D'Marcus Simonds, 6-3, Jr.;19.4;5.1

G Devin Mitchell, 6-4, Sr.;13.1;2.1

G Kane Williams, 6-3, So.;11.0;3.1

F Jeff Thomas, 6-5, Sr.;11.5;4.6

F Malik Benlevi, 6-6, Sr.;11.8;5.6

COACH Ron Hunter (166-94 in eighth season at Georgia State, 440-313 overall in 25th season)

TEAM COMPARISON

ASU;;Ga. State

74.1;Points for;77.2

77.1;Points against;74.4

+2.3;Rebound margin;-6.1

-1.6;Turnover margin;+3.2

42.0;FG pct.;46.9

34.5;3-pt pct.;39.0

72.0;FT pct.;65.4

CHALK TALK ASU is 1-4 in Atlanta vs. Georgia State. ... The Panthers have won the past two games vs. ASU. ... Georgia State is 11-1 at home this season.

ASU women vs. Georgia State

WHEN 7 p.m.

WHERE First National Bank Arena, Jonesboro

RECORDS Arkansas State 10-15, 5-9 Sun Belt Conference; Georgia State 15-11, 9-6

SERIES ASU leads 8-1.

RADIO KNEA-FM, 95.3, in Jonesboro

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

ASU

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

F Peyton Martin, 5-11, So.;14.2;6.2

G Akasha Westbrook, 5-10, Sr.;11.0;5.9

G Jireh Washington, 5-9, Fr.;9.6;3.8

G Lycia Peevy, 6-2, So.;3.1;2.1

G Morgan Wallace, 5-10, So.;7.8;5.6

COACH Brian Boyer (331-284 in 20th season at Arkansas State and overall)

GEORGIA STATE

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Jada Lewis, 5-7, So.;14.2;2.1

G Madison Ervin, 5-7, Jr.;5.4;2.3

F Allison Johnson, 6-0, Sr.;11.8;5.8

F K.K. Williams, 5-10, Sr.;8.3;2.2

C Walnatia Wright, 6-2, Sr.;11.0;8.2

COACH Gene Hill (15-11 in first season at Georgia State, 27-51 in third season overall)

TEAM COMPARISON

ASU;;Ga. State

68.2;Points for;64.3

73.6;Points against;63.2

-4.9;Rebound margin;-4.0

+0.7;Turnover margin;+1.9

40.7;FG pct.;41.2

29.7;3-pt. pct.;32.0

65.1;FT pct.;68.4

CHALK TALK Georgia State is 2-2 in its past four road games. ... ASU is 8-4 at home this season.

Sports on 02/28/2019