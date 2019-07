LPGA scores

LPGA TOUR

Great Lakes Bay Invitational

At Midland (Mich.) Country Club

Purse: $2 million

Par 72, 6,599 yards

First of four rounds

Henderson/Sharp 65

Creamer/Pressel 66

Lee MJ/Ko JY 67

Lee Ja./Choi 67

Suwannapura/Clanton 67

Yang/Lee, Mir. 67

Shin/Choi 68

Korda/Korda 68

Thanapolboonyaras/Anannarukarn 68

Kim HJ/Ji 68

Boutier/Icher 68

Meadow/Molinaro 69

Schmelzel/Kim L 69

Ridderstrom/Vu 69

Yin/Liu 69

Oh/Reid 69

Chien/Chan 69

Ko L/Chun 69

Tamulis/Kaufman 69

Liu/Feng 70

Lindberg/Strom 70

Uribe/Webb 70

Kemp/Lin 70

Jutanugarn A/Jutanugarn M 70

Altomare/Szokol 70

Alex/Lang 70

Others

Kupcho/Fassi 71

Piller/S. Lewis 72

Sports on 07/18/2019