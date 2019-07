Tour de France results

Tour de France

At Toulouse, France

11th Stage

• 103.8 miles toward the Pyrenees from Albi to Toulouse, with a Category 3 and 4 climb over the first half.

Caleb Ewan, Australia, Lotto Soudal, 3:51:26. Dylan Groenewegen, Netherlands, Jumbo-Visma, same time. Elia Viviani, Italy, Deceuninck-QuickStep, same time. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, same time. Jens Debusschere, Belgium, Katusha Alpecin, same time. Sonny Colbrelli, Italy, Bahrain-Merida, same time. Jasper Philipsen, Belgium, UAE Team Emirates, same time. Cees Bol, Netherlands, Sunweb, same time. Alexander Kristoff, Norway, UAE Team Emirates, same time. Warren Barguil, France, ArkéaSamsic, same time. Andrea Pasqualon, Italy, Wanty-Gobert, same time. Niccolò Bonifazio, Italy, Total Direct Energie, same time. Egan Bernal, Colombia, Ineos, same time. Mike Teunissen, Netherlands, Jumbo-Visma, same time. Maximilaino Richeze, Argentina, Deceuninck-QuickStep, same time. Marco Haller, Austria, Katusha Alpecin, same time. Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-QuickStep, same time. Oliver Naesen, Belgium, AG2R La Mondiale, same time. Steven Kruijswijk, Netherlands, Jumbo-Visma, same time. Dan Martin, Germany, UAE Team Emirates, same time.

Overall Standings

(After 11 stages)

Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-QuickStep, 47:18:41. Geraint Thomas, Britain, Ineos, 1:12. Egan Bernal, Colombia, Ineos, 1:16. Steven Kruijswijk, Netherlands, Jumbo-Visma, 1:27. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 1:45. Enric Mas, Spain, Deceuninck-QuickStep, 1:46. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 1:47. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 2:04. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 2:09. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 2:33. Patrick Konrad, Austria, Bora-Hansgrohe, 2:46. Rigoberto Urán, Colombia, EF Education First, 3:18. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, same time. Romain Bardet, France, Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 3:20. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 3:22. Warren Barguil, France, ArkéaSamsic, 3:26. Roman Kreuziger, Czech Republic, Dimension Data, 3:28. Xandro Meurisse, Belgium, Wanty-Gobert, 3:42. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 3:59. Mikel Landa, Spain, Movistar, 4:15.

Sports on 07/18/2019