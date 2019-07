Outdoors calendar

NOTE For additions to this calendar, fax the Arkansas Democrat-Gazette at (501) 378-3869. Information on events also may be emailed to bhendricks@arkansasonline.com.

JULY

25 Ducks Unlimited District 3 and 4 meeting. Grecian's Steakhouse, Paragould. Tom Smalling (870) 236-0708 or trsmalling@yahoo.com

25 Ducks Unlimited District 8 meeting. Cypress Bayou Hunting Lodge, Lake Millwood. Robbie Stavely (870) 845-6345 or robert@firstarkansasfinancial.com

27 Arkansas Wildlife Federation Conservation Achievement Awards banquet. James "Jitters" Morgan Community Center, White Hall. arwild.org/events.

30 Ducks Unlimited District 12 meeting. Main Street Pizza, El Dorado. John Mooney (870) 866-9977 or johnmooney201204@aol.com

AUGUST

1 Ducks Unlimited District 6 meeting. El Almacen Warehouse, Searcy. Larry Winningham (501) 827-5080 or dug8ors@yahoo.com

1 Ducks Unlimited District 11 meeting. Five Oaks Duck Lodge, Humphrey. Tommy Palmer (870) 543-0085 or tommyapalmer@gmail.com

13 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

