ALL-ARKANSAS PREPS TEAMS

BASEBALL

COACH OF THE YEAR Randy Sandefur, North Little Rock PLAYER OF THE YEAR Blake Adams, Springdale Har-Ber

FIRST TEAM

Blake Adams, Springdale Har-Ber, Sr. Jesse Barker, Benton, Sr. Tyler Cacciatori, Sheridan, Jr. Connor Flagg, Greenbrier, Jr. Clayton Gray, Cabot, Jr. Dugan Jones, Rose Bud, Jr. Houston King, Cabot, Jr. Cason Tollett, Little Rock Christian, Sr. Cayden Wallace, Greenbrier, Jr. Hunter Wood, Springdale Har-Ber, Jr.

SECOND TEAM

Ethan Bates, Hot Springs Lakeside, Jr. Marcus Brown, Shiloh Christian, Jr. John Hoskyn, Stuttgart, Sr. Trevor Johnson, Van Buren, Sr. JamesMcCormick,BentonHarm.Grove,Jr. Will McEntire, Bryant, Sr. Logan Orr, Jonesboro, Sr. Jacob Weatherly, Jonesboro, Jr. Zac White, Joe T. Robinson, Jr. Walker Williams, Shiloh Christian, Jr.

ALL-UNDERCLASSMAN TEAM

Brandon Arledge, Sheridan, So. Braylon Bishop, Texarkana, So. Traejon Blake, England, So. Daidrick Cail, Marion, So. Ty Gordon, Nashville, So. Rhett Hosman, Jonesboro, So. Cross Jumper, Jonesboro, So. Jayden Manus, Woodlawn, So. Connor Oliphant, Sheridan, So. Easton Swofford, SS Bee Branch, Fr.

SOFTBALL

COACH OF THE YEAR Chris Cope, Cabot PLAYER OF THE YEAR Joley Mitchell, Rose Bud

FIRST TEAM

Bailee Bibb, Sheridan, Jr. Cailey Cochran, Bentonville, Jr. Mariah Hamilton, Greenwood, Sr. Gracie Hartle, Rose Bud, Sr. Katelynn McMahan, North Little Rock, Jr. Joley Mitchell, Rose Bud, Sr. Grace Neal, Cabot, Jr. Morgan Nelson, Bentonville, Sr. Kally Stout, Farmington, Jr. Hallie Wacaser, Bentonville West, Jr.

SECOND TEAM

Mary Kate Brown, Atkins, Jr. Tremere Harris, Conway, Jr. Hope Hartle, Rose Bud, Jr. Addie Jordan, Conway, Jr. Aubrey Lee, Cabot, Jr. Maddie Miles, Jonesboro, Jr. Katie Preling, Valley View, Jr. Alana Pumphrey, Poyen, Jr. Maci Ratliff, Rison, Sr. Lexy Taylor, De Queen, Jr.

ALL-UNDERCLASSMAN TEAM

Grace Boatright, Farmington, Fr. Julie Johnson, Vilonia, So. Makenna Keeton, Morrilton, So. Ryen Rassi, Bentonville West, So. Emily Ray, Bentonville, So. Clara Beth Souter, Magnolia, So. Saige Teague, Conway, So. McKenzie Vaughn, Bentonville, So. Macie Welch, Baptist Prep, So. Abi West, Concord, So.

BOYS SOCCER

COACH OF THE YEAR Ron Teat, Valley View PLAYEROFTHEYEARJoseVega,Springdale

FIRST TEAM

Garrett Bosley, Benton, Sr. Josh Brant, Prairie Grove, Sr. Matthew Braslavsky, Benton, Sr. Christian Chavez, FS Northside, Jr. Elliot Hankins, LR Christian, Sr. Eli Jackson, Siloam Springs, Sr. Jesus Mendoza, Valley View, Sr. Andrew Menke, Sylvan Hills, Sr. Joe Pacheco, Jonesboro, Sr. Wesly Robinson, Russellville, Sr. Jose Vega, Springdale, Sr.

SECOND TEAM

Nelson Barroso, Springdale, Sr. Talyn Benton, Mountain Home, Sr. Daniel Chacon, Gurdon, Jr. Isaias Garcia, Joe T. Robinson, Jr. Eli Jenkins, Cent. Arkansas Christian, Jr. David Krafzig, Dardanelle, Sr. Luis Paredes, Fort Smith Northside, Sr. Ben Pollen, Cent. Arkansas Christian, Jr. Mathew Riley, Sylvan Hills, Jr. Stone Sheffield, Harding Academy, Jr. Grant Viscardis, Hot Springs Lakeside, Jr.

ALL-UNDERCLASSMAN TEAM

Imanol Barragan, HS Lakeside, Fr. Dillon Bosley, Benton, Fr. Samuel Campos, Mountain Home, So. Abram Cordero, Springdale, So. Jadon Cunningham, El Dorado, So. Clayton Fitzpatrick, Baptist Prep, Fr. Matthew Layton, Valley View, So. Luke Powell, Valley View, So. Jose Rodriguez, Jonesboro, Fr. Dereck Strong, Lake Hamilton, So. Jorge Vargas, Jonesboro, So.

GIRLS SOCCER

COACH OF THE YEAR Beth Highfill, LR Chr. PLAYER OF THE YEAR Mattie Hatcher, PA

FIRST TEAM

Claire Doshier, Harrison, Sr. Alyssa Fason, Bryant, Sr. Claire Huchingson, LR Christian, Sr. Mattie Hatcher, Pulaski Academy, Sr. Lauren Johnson, Cent. Ark. Christian, Sr. McKenna Moore, Cent. Ark. Christian, Sr. Brylie Parker, Harrison, Sr. Kailyn Pavatt, Conway, Jr. Mary Beth Pierce, LR Christian, Sr. Tracy Tanner, Valley View, Sr. Gracen Turner, Cabot, Sr.

SECOND TEAM

Madyson Bowman, Cent. Ark. Christ., Sr. Makayla Campbell, Harrison, Sr. Rylie Davis, Benton, Sr. Angelina Diaz, Bentonville, Jr. Gisselle Estrada, Springdale Har-Ber, Sr. Lauren Helmert, Mountain Home, Jr. Ashlyn Key, Valley View, Sr. Angel Monroe, Brookland, Jr. Darby Stotts, Little Rock Christian, Jr. Megan Thompson, Prairie Grove, Sr. Claire Vest, Cent. Arkansas Christian, Sr.

ALL-UNDERCLASSMAN TEAM

Emma Bassett, Brookland, So. Bethany Dillard, Cent. Ark. Christian, So. Emma Higgins, Valley View, So. Ashton Inman, Bryant, So. Avery Marsh, Episcopal Collegiate, Fr. Emily Minton, Valley View, So. Meredith Pinkston, LR Christian, So. Melissa Rios, Greenbrier, So. Sydney Shrum, Harrison, So. Sara Victoriano, De Queen, Fr. Micah Williamson, Baptist Prep, So.