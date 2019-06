Outdoors calendar

Calendar

JULY

6 Rumble on the River team bass tournament. River Walk on the Ouachita River, Camden. Register at arkansasbassteamtrail.net. Keith Green (501) 844-5543, keith@arkansasbassteamtrail.net.

9 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

9 Benton County chapter of Ducks Unlimited Golf Tournament. The Creeks Golf Course. Brit McKenzie (479) 644-9001 or jbritmckenzie@gmail.com

13 Central Arkansas Crappie Association tournament. Lake Nimrod, Plainview. centralarkansascrappieassociation.com

13 Natural State Kayak Anglers Northwest fishing tournament. NWA Road Runner. naturalstatekayakanglers.com

14 Mr. Bass of Arkansas bass tournament. Arkansas River/Dumas. mrbassofarkansas.com

18 Ducks Unlimited District 10 meeting. Crossroads Catfish Restaurant, Cabot. Matt Robinson (501) 412-8055 or matt.ansfs@gmail.com

20 Sherwood Bass Club tournament. Arkansas River/Pine Bluff Regional Park. sherwoodbassclub.com

20 Natural State Kayak Anglers Central fishing tournament. Lake Dardanelle. naturalstatekayakanglers.com

