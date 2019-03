ALEXANDER Christopher Anthony Creggett, 16916 Northfork Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

William Joseph Green, 2762 Prange Road, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

ALTUS Silascia J. Huff (aka Lacy Huff, aka Silascia Vire, Lacy Vire), 412 Scott St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

AMAGON Robert Hunter and Lindsay Ashton Wolf, 3341 County Road 54, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

ARKADELPHIA Georgina Battle Wright, 118 Leewood Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

AUSTIN Johnathan and Rashell Hammonds, 99 Heffiner Road, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

BARLING Carol E. Ferguson (aka Carol Eileen Cynthia Ferguson), 1921 Sitka Lane, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Clarence Alferd and Frances Toon, P.O. Box 23186, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Michael G. Ferguson (aka Mike Ferguson), 1921 Sitka Lane, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

BATESVILLE Kimberly Dawn and Edward Keith Boswell, 25 Billie Jean Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

BAUXITE David Lee and Jennifer Nichole Christian, 1040 Virginia Ave., Feb. 26, 2019, Chapter 7.

BAY Kevin Hamon, 101 Hold St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

BELLA VISTA Joshua Ryan and Jill Lauren Route, 5 Bewdley Circle, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

BENTON Christopher C. and Tiha M. Walmsley, 1171 Tulip St., Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Elizabeth Bailey-Lester, 113 Bass Apt. A, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Feather Thomason, 923 Edgehill Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Justin D. Leonard, 1992 Shelby Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Phillip Daniel Ashley, 415 E. South St., Feb. 26, 2019, Chapter 7.

Shannon Kylene Turner (aka Shannon Kylene Webb), 122 Austin Lane, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Velmina May, P.O. Box 518, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

BENTONVILLE Jamie Andrew Davis, 4403 S.W. Brooklyn Ave., Apt. 14, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Landcon LLC (dba NWA Heavy Contrators) 1804 S.W. Palmer Creek, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Nichole Marie Mason, 1207 S.W. Horizon St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

BETHEL HEIGHTS Ana P. Guerrero (aka Ana P. Guerrero-Pacheco), 361 Chip Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

BLYTHEVILLE Gloria A. Brown, P.O. Box 1084, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

BONO Jesse Wendell and Kelli RaeAnn Ash (aka Kelli RaeAnn Baty), 102 Hollis Cove, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Sharon Lorraine Carnes (aka Sharon Bettis, Sharon Cannon), 229 County Road 375, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

Tina Michelle McCloud, 207 Alta, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

BOONEVILLE Melissa C. Hathcoat, 2003 Rattlesnake Road, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

BRINKLEY Jennifer L. Aldridge (aka Jennifer L. Holland), 107 E. Cedar St., Feb. 21, 2019, Chapter 13.

BROOKLAND Jerry Glen and Pamela Charolette Mullins, P.O. Box 532, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

CABOT Jasen Newell Page, 32 Azalea Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Martin S. and Mary Lee House, 1326 Old Stagecoach Road, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

Sarah Elizabeth Miller, 400 North Port Drive, Apt. 522, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Shan J. and Jeanine L. Coats, 96 Lakeland, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Tonya N. Tucker (aka Tonya Burnett), 21 Spring St., Apt. 1C, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

CAMDEN Marcus Stevens, 1484 County Road 67, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

CAVE CITY Eric Davis, 1101 Paul St., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

CENTERTON Josepth R. and Brianna Pincince (aka Brianna Newton), 1220 Shiraz Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Leanne M. Allen (aka Leeanne M. Fricks, Michelle Fricks, Michelle Allen), 290 Coopers Way, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

Thomas Jonathan Lee, 821 Romano Ave., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

CLARENDON Pamela Johnson, P.O. Box 165, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

CONWAY Brianna S. Clinkscale, 2015 Richsmith Lane, Apt. 212, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Christina Patton, 2106 Independence Ave., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Jessica Mae-lee Harrell, 2840 Dave Ward Drive No. G 3, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Latishia D. Hampton, 955 S. German Lane Apt. No. H10, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Sharla E. Warren (aka Sharla E. Antee), 5 Tiger Trail, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Tayler Nicole Harding, 835 S. Donaghey Ave., Apt. 1612, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Veronica Moore-Ballard and Robin Ballard, 79 Happy Valley Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

DARDANELLE Anthony Lee, 2102 Center St., Feb. 27, 2019, Chapter 7.

DE QUEEN Leslie Michelle Daniels, 128 E. Harvey Drive, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

DE VALLS BLUFF Kalin Swanigan, 333 S. Bridges St., Apt. P, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

DECATUR Christine Sharion Davis, 8825 Sky Watch Lane, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

DELIGHT Sidney Lane Doss, 74 Doss Lane, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

DIERKS Laken Kirby (aka Laken Faulkner), P.O. Box 203, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

EARLE Carl L. Jones, 821 Tulip St., Feb. 27, 2019, Chapter 7.

EL DORADO Deborah Sue Miller, 111 S. College Ave., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Kathy Louise Bonham, 1301 E. Ave., Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Ryan Matthew Perdue (aka Matt Perdue), 108 Barnett Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Sara Milinda Hill (aka Sara Love), 1015 W. Sixth St., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Steven Alexander Brown (aka Steve Brown), 2301 Helena St., Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Steven Bruce and Stacey Ann Upton, 1119 Parkers Chapel Road, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

EVERTON Robert B. Martin and Karissa A. Nichols-Martin, 6438 Saddlebrook Loop, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

FARMINGTON Allen C. and Melinda E. Taylor, 11349 Club House Pkwy., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

FAYETTEVILLE Abid M. and Nasreen A. Khan (dba NHS Inc., Papa Z), 554 N. Salem Road, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Kenneth Ray and Margarita Ford (dba Ultima Image), 2677 Travis St., Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Victor J. Valdez-Martinez (aka Victor J. Valdez, Victor J. Valdez Martinez), 2026 E. Peridot Place, Apt. 3, Feb. 23, 2019, Chapter 7.

FLIPPIN Marilyn Louise Erickson, 769 Airport 980, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

FORREST CITY Jason L. Evansingston, P.O. Box 168, Feb. 25, 2019, Chapter 12.

FORT SMITH Bounhom Somphou, 5110 Wirsing Ave., Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Danny J. Bell, 2765 Oakview Road, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Johnny Marvin and Carrie Boyd (aka John M. Boyd, Carrie Owens), 9600 Darlington Way, Feb. 22, 2019, Chapter 11.

Michael Burgess, 94 Stirling Court, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Michael J. Pope (aka Jason Pope), 1220 North Albert Pike, Apt. No. B, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Randy L. and Janis J. Hughes, 3824 Free Ferry Lane, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

GAMALIEL William T. and Mary E. Warren (dba Warren's Norfork Lake Grill LLC), 4066 Ark. 101, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

GARFIELD Andy Lee and Katherine Ciulla Shook, P.O. Box 414, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

GENTRY Jeanna M. Hamilton, 11309 N. Main St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Kenneth E. and Anita R. Wise (dba Wise Twice but Nice; aka Anita Doshier), 405 N. Collins Ave., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

GREENBRIER Ronnie Eugene and Evelyn Diann Dees, 4 Wineglass Road, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Sondra Clarice Johnson, 343 Cotton Hill Road, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

William Edgar and Crystal Gale Fitzgerald, 352 Linder Road, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

HACKETT Melanie Frances Qualls (aka Melanie Frances Vest, Melanie Frances Lucy, Melanie Frances Barnes), 701 Fatum Lane, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

HARRISON William L. and Barbara B. Long, 805 Beverly Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

HAZEN Michelle L. Cooper, P.O. Box 172, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

HEBER SPRINGS Teresa Sturch, P.O. Box 279, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

HELENA-WEST HELENA Demeko J. Booker, 220 N. Second St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

HOLLY GROVE Kentrell Sloan, P.O. Box 38, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Marcus Love, P.O. Box 483, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

HOPE Phyllis Lee Phillips, 2006 W. Ave. E St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Rosetta Washington, P.O. Box 382, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

HOT SPRINGS Carol Yolanda Robinson, 308 Brenda St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

QuaWana D. Coleman, 600 Higdon Ferry Road, Apt. 603, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Robert Norman, 308 W. Belding St., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

HOT SPRINGS VILLAGE Carol Marie Caldwell, P.O. Box 8396, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

HUGHES Andrea Nesbitt, 2163 Main St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

HUNTSVILLE Tony W. Curtis, 822 Crossbow Road, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

JACKSONVILLE Bretrick L. Miles, 704 Lehman Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Jimmy W. Howard, 792 Cole Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

JESSIEVILLE David Gattis, 115 Oliver Place, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

JONESBORO David Charles Heileman (dba Heileman Cattle Co. LLC, Lazy T. Land & Equipment LLC), 2002 Jamestown Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

John Thomas and Annie Mae Gatlin, 1700 Clayhill St., Feb. 27, 2019, Chapter 7.

LAKEVIEW Jurek Niklarz, 1075 Edgewood Bay Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Leslie K. Pierce (aka Leslie K. Thiemer, Leslie K. Pawless), 49 Waterfront Circle, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

LAMAR Michael Dean Farmer, 2064 Worshaw Mountain Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

LITTLE ROCK Billy Mitchell, 1921 S. Tyler St., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Brandy N. Lewis, 9201 Kanis Road, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Brian Timothy and Debra Lee Ann Hogue, 4800 Lovett Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Carmen J. Dawson (aka Carmen Johnson), 11 Continental Circle, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

Christopher Ray Woodall, 1907 N. Polk St., Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Craig A. James, 10301 Whispering Pine Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

De'Veisha Jashay Artis, 1602 Green Mountain Drive, Apt 186Q, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Jacqueline L. and Victor Riley Sr., 6415 Clark St., Feb. 21, 2019, Chapter 13.

James Wyatt, No. 3 Albright Circle, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Kiarra McElwee, 8100 Cantrell Road No. 1202, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Krystal R. Virden (aka Krystal Harris), 3 Barberry Lane, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

LaTonya E. Bowman, 4424 Bruno Road, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Lillian N. Rhodes, 6101 Santa Monica Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Nicole Capri, 1319 Loyola Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Pamela E. Stuckey, 1701 W. 23rd St., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Rashaunna Pennington, No. 4 Shari Court, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Rebecca L. Mills, 8707 Westwood Ave., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Regan Humphries, 1501 Rahling Road No. 306, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Tamera Lewis, 3401 Fair Park Blvd., Apt. C111, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Tammie A. Price, 33 Nandina Circle, Apt. 7, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Terell and Denise Davis, 6723 Graceland Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Timothy Brown, 10 Gelan Court, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

LOWELL Ronald Carroll Miskimon, 222 Valley Drive, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

MABELVALE Jason Lee Browning, 14803 Pin Oaks Cove, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Sharon R. Jackson, 8813 Pea Ridge Circle, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

MAGNOLIA Dwight and Wanda June Maloch, 573 Old El Dorado Road, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

MALVERN James Alton and Judy Grace Pierce, 205 Vine St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

Rebecca Kathleen Corley, 331 A. Red Dog Lane, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Toni Michele Dyer (aka Toni Aldridge, Toni Finley, Toni Haley, Toni Ward), 554 Hughes St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

MARION Cathrine Suzanne and James Don Mize Jr., 60 Lynn Cove, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Ida Brown (aka Ida Brown-Willis), 215 Hunter Lane, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Lucinda C. Boldien, 810 Dennis Foster Cove, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Marcus Edward Holloway, 814 Grandee Circle, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

MARVELL Kelicia J. Carruth, 2805 Phillips Road 600, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

MAUMELLE Dana M. Kellerman, 24 Masters Place Cove, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

MAYFLOWER Paul Ray and Barbara Jean Dill (aka Barbara Tabor), 81 Valley H. Lane, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Shanna Leigh Bitely, 170 Jackson Ave., Feb. 27, 2019, Chapter 7.

MCRAE Charles and Glenda Hankins (aka Glenda Cook), 3063 Ark. 13, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

Kenny Isom, 770 W. Vinity Road, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

MCGEHEE Sherry Lynn Goodman, 600 N. Third St., Apt. A, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

MONTICELLO Kenneth Andrew Hartness, 127 Cook Lane, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

MORRILTON Latonio Andre White, P.O. Box 59, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

MULBERRY Frankie Dale and Rebekah Ruth Crumpton (aka Rebekah Medlock, Rebekah Gaither, Rebekah Rosebeary), 208 W. 10th St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

NEW EDINBURG Lamonica Angelanette Maxwell, 1850 Broughton Road, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

NORTH LITTLE ROCK Ann T. Tidwell, 417 W. 23rd St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Brianna McKinney (aka Brianna Bowers), 512 Wicker Lane, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Charles H. Bailey III, 713 Walnut, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Jason and Talsheka Williams, 5100 Summertree Drive, Apt. SA16, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Tina and Thomas Lawson Jr., P.O. Box 194283, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

PANGBURN Bobby J. and Pamela M. Young, 130 Mossy Shoals Circle, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

PARAGOULD Christopher Jean and Dianna Lynn Hatley (aka Dianna Lynn Goodman), 3949 Ark. 135 North, Feb. 24, 2019, Chapter 7.

Valerie Michelle and Paul Edwin Seay Jr., 4007 Lori Spence, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

PEA RIDGE Suzanne Pinto, 1008 Weston St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

PERRYVILLE Jennifer P. Bradford, 41 Aplin Loop, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Sherri Coulter, 703 W. Valley St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

PINE BLUFF Brandon J. Harris, 3913 Little John Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Edward Lee Creggett, Jr., 5606 W. 10th Ave., Feb. 21, 2019, Chapter 13.

Kala Davis, 1100 E. 36th Ave., Apt. 51, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Kenneth Joseph Heaton, 6800 Twin Oaks Lane, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

Ronald Dane and Deborah Galster Reed (dba Dane's Auto Sales Inc.; aka Ronnie D. Reed), 717 Ridgeway Road, Feb. 24, 2019, Chapter 7.

Stacy Barker, 2904 S. Ash, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Vonda K. Brown, 6108 Indian Hills Drive, Feb. 24, 2019, Chapter 13.

PRAIRIE GROVE Darrell Lynn and Carole Janene Wilkins (aka Carole Janene Throgmorton, Sam Wilkins), 14939 Cove Creek, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Paul Micheal Dersam II (aka Mike Dersam), 1631 Affirmed Lane, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

PROCTOR Lejerrith William Mooney, 244 Beasley Road, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

REDFIELD Jimmy E. Hollowell, 901 Eddie Lane, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

ROGERS Allen R. Mitchell, 14133 Dutchmans Drive 115, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

James M. and Teresa F. Smith (dba Smith's Cleaning and Maintenance, 1008 West Callahan Drive, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Judy Ann and Phillip Richard Intravia Jr., 3204 S. Sixth Court, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Richard A. Rusch, 1315 W. Olrich St., Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Roberto and Emedelia Ortiz (aka Roberto Ortiz Cervantes), 808 S. 24th St., Feb. 22, 2019, Chapter 7.

RUSSELLVILLE Debra S. Varner, 1613 E. Ninth St., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Victor and Kendra Scott, 410 E. J St., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

SCOTT Rodney L. Starks, 936 McCoy Lane, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

SEARCY Brenda L. Crosby (aka Brenda L. Mason), 1116 W. Booth Road, Apt. 6, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

Christopher D. and Amanda K. Pinkerton, 2249 Ark. 16, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Don and Donna Cagle (aka Donna Thomas), 108 Bennett St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

John E. Breznai (dba BBSW Properties LLC), 260 Oak Forrest Road, Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Nancy J. Smith, 120 Deer Valley Drive, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

SHERIDAN Jonathan Dale and Sharron Michelle Bates (aka Sharron Wrinkle), 37 Julia Drive, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

SILOAM SPRINGS Crystal Daleyn Castro-Leon (aka Crystal Daleyn Yebra, Crystal Daleyn Amaro), 1203 Coleson Court, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Kevin Neil Brown, 1802 Pine St., Apt. 6, Feb. 26, 2019, Chapter 7.

SPRINGDALE Adam Samuel Lancaster (aka Samuel Lancaster), 2300 East Mountain Road, Apt. O-106, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

Debra and Jammie Labounty (aka Jammie Miller), 2614 Hilburn Court, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

Mario Adolfo and Reina Esmerelda Flores (aka Mario Flores-Carpio, Reina Esmerelda Rojas-Madrid), 4055 Buckingham Terrace, Feb. 26, 2019, Chapter 13.

Mirna Benitez, 803 W. Bailey Ave., Apt. H, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Taylor K. Wendland (aka Taylor K. Seeley, Taylor K. LaRue, Taylor K. Whiteside), 843 E. Via Selva Ave., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

STAMPS Robin Leslie and Christine Elizabeth Matthews, 125 County Road 34, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

STRONG Bobbie Ruth Chambliss, 594 Monument Road, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

STUTTGART Christy Mannis (aka Christy Johnson), 404 Taft St., Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Pamela D. Mayfield (aka Pamela D. Allen), 505 S. Anna St., Feb. 25, 2019, Chapter 13.

TEXARKANA Paula Aydelott-Nichols, 3801 Grand Ave., Feb. 22, 2019, Chapter 7.

TURRELL Tennie D. Pufahl, 4253 Island 40 Road, Feb. 27, 2019, Chapter 7.

TYRONZA Cathy Davis (aka Cathy Bryant), P.O. Box 437, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

VAN BUREN Sandra Marie Hammond, 113 Vista Hills Blvd., Feb. 26, 2019, Chapter 7.

WALDRON Everett Ray Sparks, 3820 Scottsboro Loop, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

WARD William F. and Anita C. Thompson, 47 Gold Meadows Loop, Feb. 25, 2019, Chapter 7.

WARREN Kim Laverne Lewis, 514 N. Walnut St., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

WEST MEMPHIS Laquita Thomas, 1101 S. Avalon, Apt. A, Feb. 25, 2019, Chapter 13.

Thomas Alexander Tyler, 801 Auburn Ave., Feb. 22, 2019, Chapter 7.

WHITE HALL Dane's Auto Sales, Inc., 1001 Michael Ann, Feb. 24, 2019, Chapter 7.

Debra Charlene Waits, 1101 McGehee St., Feb. 27, 2019, Chapter 13.

Dorothy Buckhanan, 125 Ruth Cove, Feb. 21, 2019, Chapter 13.

John Christian and Lacey Alexandria Hale, 604 West St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

Rhonda Jena Johnson, P.O. Box 20113, Feb. 22, 2019, Chapter 13.

Robert Dane Reed (aka Dane Reed; dba Dane's Auto Sales Inc.), 1001 Michael Ann Drive, Feb. 24, 2019, Chapter 7.

WILSON Denise Brooks, 31 Washington St., Feb. 21, 2019, Chapter 7.

WINSLOW Lou Ann Center, P.O Box 312, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

WYNNE Gary Wayne Stokes (dba Gary Stokes), 33 County Road 164, Feb. 22, 2019, Chapter 7.

Kaley LaKaye Boeckmann, 205 Maple Drive, Feb. 21, 2019, Chapter 7.

HELENA, OKLA. Betty L. Mooney, 1305 Cherry St., Feb. 26, 2019, Chapter 13.

