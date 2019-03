NOTE For additions to this calendar, fax the Arkansas Democrat-Gazette at (501) 378-3869. Information on events also may be emailed to bhendricks@arkansasonline.com.

MARCH

8 Benton County chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. The Ravington, Centerton. Mike Hyman (479) 657-1441 or mike.hyman1976@yahoo.com

9 Springdale chapter of Ducks Unlimited banquet. Parson's Building, Rodeo of the Ozarks. Jerry Stamps (479) 530-6644 or jstamps@4starlimo.net

9 Arkansas High School Bassers bass tournament. Lake Dardanelle/State Park. arkansashighschoolbassers.com

11 Crawford County chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. Warren's Rec. Room, Alma. David Martin (479) 806-7761 or huntnduc@yahoo.com

12 Northwest Arkansas Striper Association meeting. Cabela's/Bass Pro Shops. 2300 S. Promenade Blvd., Rogers. Tony Castro (479) 295-0231.

12 Forrest City chapter of Ducks Unlimited sponsor banquet. Civic Center. John Jordan (870) 361-2220 or majordan@arkansas.net

14 Cabot chapter of Ducks Unlimited banquet. National Guard Armory, Cabot. Scott Thorstad (907) 306-7780 or scott.thorstad@gmail.com

16 30th annual Central Arkansas Chapter fundraiser banquet and auction. Benton Events Center. Betty Thornquist (501) 796-2363 or bettynjack1016@hughes.net

16 Arkansas TBF bass tournament. Lake Ouachita/Mountain Harbor. Facebook, The TBF of Arkansas.

16 Natural State Kayak Anglers Northwest Fishing tournament. Lake Fort Smith. naturalstatekayakanglers.com

16 Sherwood Bass Club tournament. Lake Ouachita/Crystal Springs. sherwoodbassclub.com

16 Central Arkansas Crappie Association crappie tournament. Lake Overcup, Morrilton. centralarkansascrappieassociation.com

16-17 American Bass Anglers District 47 bass tournament. Arkansas River/Maumelle Park. (256) 232-0406.

17 Mr. Bass of Arkansas bass tournament. Greers Ferry Lake. mrbassofarkansas.com

17 Central Arkansas Bass League tournament. Lake Dardanelle/Illinois Bayou. (501) 428-9850.

23 Natural State Kayak Anglers Central Fishing tournament. Lake Beaverfork. naturalstatekayakanglers.com

28 Wheatley chapter of Ducks Unlimited crawfish boil. Cajun Express. Robin Gehring. (870) 734-7118 or rgcrawmomma@aol.com

29 Arkansas Tech University chapter of Ducks Unlimited banquet. The Rock, Blackwell. Madison Craig (870) 692-8257 or mcraig6@atu.edu

APRIL

2 Howard/Pike County chapter of Ducks Unlimited banquet. Eagles Lodge. Robbie Stavely (870) 845-6345 or restavely@hotmail.com

6 Arkansas High School Bassers bass tournament. Lake Ouachita/Brady Mountain. arkansashighschoolbassers.com

6 Arkansas Bass Team Trail bass tournament. Greers Ferry Lake/Devils Fork. arkansasbassteamtrail.net.

