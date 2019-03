Professional golf scores

PGA TOUR

Arnold Palmer Invitational

Bay Hill Club & Lodge, Orlando

Purse: $9.1 million

Par 72, 7,454 yards

First of four rounds

a-denotes amateur

65 (-7)

Rafa Cabrera Bello 33-32

67 (-5)

Keegan Bradley 33-34

68 (-4)

Graeme McDowell 35-33

Patrick Rodgers 33-35

Bubba Watson 35-33

Phil Mickelson 33-35

Billy Horschel 34-34

69 (-3)

Francesco Molinari 36-33

Jhonattan Vegas 36-33

Sung Kang 36-33

Pat Perez 33-36

Tommy Fleetwood 35-34

Scott Stallings 35-34

70 (-2)

Matthew Fitzpatrick 36-34

Aaron Baddeley 36-34

Kevin Streelman 38-32

Jimmy Walker 36-34

Brendan Steele 35-35

Martin Trainer 35-35

Kevin Kisner 36-34

Danny Lee 35-35

Lucas Glover 35-35

Shane Lowry 34-36

Roger Sloan 38-32

Adam Hadwin 36-34

Hudson Swafford 35-35

Patrick Reed 36-34

Zach Johnson 34-36

Tyrrell Hatton 34-36

Jason Kokrak 36-34

Luke List 33-37

Adam Schenk 34-36

71 (-1)

Ryan Moore 35-36

Corey Conners 37-34

J.J. Spaun 37-34

Kiradech Aphibarnrat 34-37

Johnson Wagner 36-35

Chesson Hadley 36-35

Justin Rose 36-35

Keith Mitchell 35-36

J.T. Poston 36-35

Nate Lashley 36-35

Sungjae Im 35-36

Joaquin Niemann 36-35

Ernie Els 36-35

Matt Wallace 36-35

Chris Kirk 39-32

Bud Cauley 37-34

72 (E)

Tim Herron 39-33

Bronson Burgoon 38-34

Martin Kaymer 36-36

Stewart Cink 36-36

Hideki Matsuyama 38-34

Dominic Bozzelli 37-35

a-Justin Suh 35-37

Carlos Ortiz 39-33

Eddie Pepperell 36-36

Aaron Wise 39-33

Marc Leishman 40-32

Rory McIlroy 37-35

D.A. Points 36-36

Byeong Hun An 35-37

73 (+1)

Ryan Blaum 36-37

Sam Saunders 36-37

Kevin Na 36-37

Brandt Snedeker 38-35

Michael Kim 38-35

Ian Poulter 37-36

Thorbjørn Olesen 40-33

C.T. Pan 36-37

Vijay Singh 37-36

74 (+2)

Anirban Lahiri 36-38

Sam Ryder 41-33

Rickie Fowler 38-36

Scott Piercy 38-36

Robert Streb 36-38

Joel Dahmen 39-35

Brian Gay 35-39

Scott Langley 37-37

Adam Long 39-35

Charles Howell III 38-36

Brooks Koepka 38-36

Sam Horsfield 37-37

a-Viktor Hovland 37-37

75 (+3)

Austin Cook 39-36

Brice Garnett 38-37

Steve Stricker 41-34

Vaughn Taylor 38-37

Rod Perry 39-36

Charley Hoffman 40-35

Brian Harman 36-39

Ryan Armour 38-37

Bryson DeChambeau 35-40

Kyle Stanley 38-37

76 (+4)

Jason Dufner 36-40

Harris English 40-36

Ollie Schniederjans 39-37

Hunter Mahan 37-39

Michael Thompson 40-36

Beau Hossler 39-37

Louis Oosthuizen 36-40

Sam Burns 36-40

Braden Thornberry 40-36

77 (+5)

Abraham Ancer 40-37

HaoTong Li 40-37

Richy Werenski 39-38

Martin Laird 39-38

Daniel Berger 41-36

Henrik Stenson 38-39

Bill Haas 37-40

Anders Albertson 39-38

78 (+6)

J.B. Holmes 41-37

Si Woo Kim 38-40

Scott Brown 37-41

Danny Willett 39-39

79 (+7)

Harold Varner III 40-39

Chris Stroud 39-40

80 (+8)

Andrew Landry 37-43

81 (+9)

Ted Potter, Jr. 41-40

Cameron Champ 44-37

82 (+10)

Robert Gamez 40-42

83 (+11)

Matt Every 43-40

WITHDREW

Jason Day

European PGA

Qatar Masters

At Doha GC, Doha, Qatar

Purse: $1.75 million

Par 72, 7,400 yards

First of four rounds

NOTE Split scores unavailable.

Adri Arnaus, Spain 67

Justin Walters, South Africa 67

Justin Harding, South Africa 68

George Coetzee, South Africa 68

Hugo Leon, United States 68

Mike Lorenzo-Vera, France 68

Nicolas Colsaerts, Belgium 68

Bradley Dredge, Wales 68

Richie Ramsay, Scotland 68

Stuart Manley, Wales 69

Yusaku Miyazato, Japan 69

Robert Macintyre, Scotland 69

Scott Fernandez, Spain 69

Ross Fisher, England 69

Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69

Erik Van Rooyen, South Africa 69

Lee Slattery, England 69

Kurt Kitayama, United States 69

Maximilian Kieffer, Germany 69

Gaganjeet Bhullar, India 69

Masahiro Kawamura, Japan 69

Grant Forrest, Scotland 69

Paul Waring, England 69

Oliver Wilson, England 69

Robert Karlsson, Sweden 69

Nick Cullen, Australia 69

Edoardo Molinari, Italy 69

Also

David Lipsky, United States 72

Charlie Saxon, United States 73

Sean Crocker, United States 75

