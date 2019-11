UA commitment statistics

Arkansas 2020 commitment statistics

• Season totals listed under individual player:

POS NAME HT. WT. 40 SCHOOL TONIGHT

DE TYRECE EDWARDS 6-3 240 -- Knoxville (Tenn.) West vs. Oak Ridge

• 73 TT, 16.5 TFL, 8.5 SA

LB DREW FRANCIS 6-2 200 4.79 Knoxville (Tenn.) West vs. Oak Ridge

• 68 TT, 16 TFL, 3 SA, 1 BP for a TD, 1 RF, 1-9 receiving

CB MIKE HARRIS 6-0 183 4.3 Phenix City (Ala.) Central vs. Prattville

• 22 UT, 28 AT, 1 RF

DE JASHAUD STEWART 6-2 224 4.61 Jonesboro vs. El Dorado

• 73 UT, 23 AT, 18 TFL, 15 SA, 14 QB hurries, 1 RF, 2 FF

DE BLAYNE TOLL 6-6 244 4.88 Hazen vs. Hampton

• 48 TT, 28 TFL, 11 SA, 14-170 receiving, 2 TDs, 7-76 rushing, 2 TDs, 1-1-51 passing, 1 TD

OLB CATRELL WALLACE 6-6 212 -- Bryant Open date

• 41 TT, 4 TFL , 2 SA, 3 QB hurries, 5 PBU, 4 blocked punts

LAST WEEK

TYRECE EDWARDS (2 TT, 1 TFL in 45--7 victory over Walker Valley); DREW FRANCIS (7 TT, 2 TFL, 1 SA, 1-9 receiving in 45-7 victory over Walker Valley); MIKE HARRIS (NA in 45-7 victory over Fairhope); JASHAUD STEWART (8 UT, 1 AT, 4 SA, 2 QB hurries, 1 safety in 34-25 loss to Marion); BLAYNE TOLL (3 TT, 2 TFL, 1 SA, 1-9 rushing, 1 TD in 56-0 victory over Marvell); CATRELL WALLACE (4 TT, 1 PBU, 2 blocked punts in 42-7 victory over Conway)

