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High school football playoff schedule

by Jeremy Muck | Today at 2:09 a.m.

Playoff schedule

FRIDAY'S GAMES

All games start at 7 p.m.

CLASS 7A QUARTERFINALS

[HIGH SCHOOL FOOTBALL: Scores, photos, stories, rankings + more » arkansasonline.com/arpreps/]

LR Catholic at Bentonville

Springdale Har-Ber at North Little Rock

Fayetteville at Bryant

Conway at Bentonville West

CLASS 6A QUARTERFINALS

Pine Bluff at Searcy

Siloam Springs at Greenwood

Jonesboro at Benton

Lake Hamilton at West Memphis

CLASS 5A QUARTERFINALS

Pulaski Academy at Harrison

Morrilton at Texarkana

White Hall at Alma

Wynne at LR Christian

CLASS 4A SECOND ROUND

Gosnell at Crossett

DeWitt at Arkadelphia

Pocahontas at Shiloh Christian

Dardanelle at Nashville

Hamburg at Jonesboro Westside

Cent. Ark. Christian at Joe T. Robinson

Warren at Ozark

Star City at Pea Ridge

CLASS 3A SECOND ROUND

Hoxie at Booneville

PB Dollarway at Prescott

Newport at Harding Academy

McGehee at Atkins

Greenland at Osceola

Melbourne at Glen Rose

Lamar at Rison

Clinton at Camden Harmony Grove

CLASS 2A SECOND ROUND

Hector at Junction City

Mountainburg at Des Arc

McCrory at Magnet Cove

Dierks at Gurdon

Parkers Chapel at Salem

Carlisle at Foreman

Fordyce at Magazine

Earle at Hazen

FRIDAY, NOV. 29

CLASS 7A SEMIFINALS

Springdale Har-Ber/North Little Rock winner vs. LR Catholic/Bentonville winner

Conway/Bentonville West winner vs. Fayetteville/Bryant winner

CLASS 6A SEMIFINALS

Siloam Springs/Greenwood winner vs. Pine Bluff/Searcy winner

Lake Hamilton/West Memphis winner vs. Jonesboro/Benton winner

CLASS 5A SEMIFINALS

Texarkana/Morrilton winner vs. Pulaski Academy/Harrison winner

Wynne/LR Christian winner vs. White Hall/Alma winner

CLASS 4A QUARTERFINALS

Gosnell/Crossett winner vs. DeWitt/Arkadelphia winner

Dardanelle/Nashville winner vs. Pocahontas/Shiloh Christian winner

CAC/Joe T. Robinson winner vs. Hamburg/Jonesboro Westside winner

Pea Ridge/Star City winner vs. Warren/Ozark winner

CLASS 3A QUARTERFINALS

PB Dollarway/Prescott winner vs. Hoxie/Booneville winner

McGehee/Atkins winner vs. Newport/Harding Academy winner

Greenland/Osceola winner vs. Melbourne/Glen Rose winner

Clinton/Camden Harmony Grove winner vs. Lamar/Rison winner

CLASS 2A QUARTERFINALS

Mountainburg/Des Arc winner vs. Hector/Junction City winner

Dierks/Gurdon winner vs. McCrory/Magnet Cove winner

Carlisle/Foreman winner vs. Parkers Chapel/Salem winner

Earle/Hazen winner vs. Fordyce/Magazine winner

Sports on 11/21/2019

Print Headline: High school football playoff schedule

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