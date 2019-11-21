High school football playoff schedule

Playoff schedule
FRIDAY'S GAMES
All games start at 7 p.m.
CLASS 7A QUARTERFINALS
[HIGH SCHOOL FOOTBALL: Scores, photos, stories, rankings + more » arkansasonline.com/arpreps/]
LR Catholic at Bentonville
Springdale Har-Ber at North Little Rock
Fayetteville at Bryant
Conway at Bentonville West
CLASS 6A QUARTERFINALS
Pine Bluff at Searcy
Siloam Springs at Greenwood
Jonesboro at Benton
Lake Hamilton at West Memphis
CLASS 5A QUARTERFINALS
Pulaski Academy at Harrison
Morrilton at Texarkana
White Hall at Alma
Wynne at LR Christian
CLASS 4A SECOND ROUND
Gosnell at Crossett
DeWitt at Arkadelphia
Pocahontas at Shiloh Christian
Dardanelle at Nashville
Hamburg at Jonesboro Westside
Cent. Ark. Christian at Joe T. Robinson
Warren at Ozark
Star City at Pea Ridge
CLASS 3A SECOND ROUND
Hoxie at Booneville
PB Dollarway at Prescott
Newport at Harding Academy
McGehee at Atkins
Greenland at Osceola
Melbourne at Glen Rose
Lamar at Rison
Clinton at Camden Harmony Grove
CLASS 2A SECOND ROUND
Hector at Junction City
Mountainburg at Des Arc
McCrory at Magnet Cove
Dierks at Gurdon
Parkers Chapel at Salem
Carlisle at Foreman
Fordyce at Magazine
Earle at Hazen
FRIDAY, NOV. 29
CLASS 7A SEMIFINALS
Springdale Har-Ber/North Little Rock winner vs. LR Catholic/Bentonville winner
Conway/Bentonville West winner vs. Fayetteville/Bryant winner
CLASS 6A SEMIFINALS
Siloam Springs/Greenwood winner vs. Pine Bluff/Searcy winner
Lake Hamilton/West Memphis winner vs. Jonesboro/Benton winner
CLASS 5A SEMIFINALS
Texarkana/Morrilton winner vs. Pulaski Academy/Harrison winner
Wynne/LR Christian winner vs. White Hall/Alma winner
CLASS 4A QUARTERFINALS
Gosnell/Crossett winner vs. DeWitt/Arkadelphia winner
Dardanelle/Nashville winner vs. Pocahontas/Shiloh Christian winner
CAC/Joe T. Robinson winner vs. Hamburg/Jonesboro Westside winner
Pea Ridge/Star City winner vs. Warren/Ozark winner
CLASS 3A QUARTERFINALS
PB Dollarway/Prescott winner vs. Hoxie/Booneville winner
McGehee/Atkins winner vs. Newport/Harding Academy winner
Greenland/Osceola winner vs. Melbourne/Glen Rose winner
Clinton/Camden Harmony Grove winner vs. Lamar/Rison winner
CLASS 2A QUARTERFINALS
Mountainburg/Des Arc winner vs. Hector/Junction City winner
Dierks/Gurdon winner vs. McCrory/Magnet Cove winner
Carlisle/Foreman winner vs. Parkers Chapel/Salem winner
Earle/Hazen winner vs. Fordyce/Magazine winner
Sports on 11/21/2019
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