High school statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TDS

*Collin Smith, Mountain Pine 263 2340 8.9 33

Landon Stone, Magnet Cove 218 2339 10.7 25

*Draven Smith, Vilonia 220 2149 9.8 29

*Kadarius Akins, Forrest City 234 2117 9.0 25

*Jermel Woods, Blytheville 267 2027 7.6 20

Logan McPherson, Jone. WS 215 1842 8.6 20

*Logan Miller, Riverview 221 1785 8.1 23

Owen Miller, Lake Hamilton 196 1726 8.8 22

Brandon Sanchez, Poyen 206 1641 8.0 19

Donte Buckner, White Hall 205 1635 8.0 24

Daylon Powell, Hoxie 130 1604 12.3 25

*Cole Manning, Walnut Ridge 201 1590 7.9 19

*Davian Mayo, Drew Central 154 1575 10.2 19

Blake Chambers, Dardanelle 161 1544 9.6 23

Gabe Huskey, Harrison 147 1525 10.4 29

*Darryl Kattich, Cedarville 171 1511 151.1 2

Shunderrick Powell, Hoxie 96 1474 15.4 19

Peyton Barker, Salem 183 1455 8.0 16

Malachi West, Mountainburg 161 1341 8.3 16

Kyren Harrison, Arkadelphia 150 1304 8.7 30

Keontae Ogelsby, Foreman 123 1265 10.3 13

*Matthew Huff, Jessieville 186 1227 6.6 13

Jameson Threadgill, Gurdon 119 1220 10.3 15

Jay Burns, Springdale Har-Ber 144 1211 8.4 16

*Jett Dennis, Greenland 195 1205 6.2 12

*Spencer Sipes, Quitman 250 1196 4.8 8

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TDS

Braden Bratcher, Pul. Academy 237 344 3992 38

Elijah Roberson, Atkins 188 293 3066 41

*Hunter Loyd, Rogers 257 445 3033 29

Bryce Dixon, Searcy 214 364 2982 31

Austin Ledbetter, Bryant 163 254 2775 36

Jace Presley, Greenwood 245 336 2749 35

Blaise Wittschen, Spr. Har-Ber 160 275 2731 33

Eli Reece, Shiloh Christian 184 252 2676 27

Caden Sipe, Harding Academy 162 210 2652 45

*Jonathan Reyes, Maumelle 129 230 2638 36

*Daedrick Cail, Marion 181 304 2615 30

Jacolby Criswell, Morrilton 182 272 2602 26

Hank Gibbs, Fayetteville 176 297 2537 29

*Ethan Stovall, Mansfield 175 264 2488 32

Seth Courtney, DeWitt 158 293 2486 23

*Gabe Lawrence, Melbourne 161 251 2361 29

Carson Hair, Jessieville 102 188 2289 22

Garrett Brown, Benton 166 280 2266 18

Palmer Gilbrech, CAC 144 233 2236 21

Buddy Gaston, Joe T. Robinson 132 219 2205 32

*Brandon Atwood, Gentry 135 238 2109 22

Dawson Chester, Pocahontas 131 219 2067 27

*Eli Shepherd, El Dorado 141 245 2043 16

*Tanner Bryant, John. Co. WS 138 255 1962 14

Wesley Launius, Glen Rose 104 192 1887 22

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TDS

Truitt Tollett, Shiloh Christian 82 1336 21

*Mason Ross, Rogers 95 1301 18

*Demetress Williams, Maumelle 58 1271 18

Tanner Leonard, Searcy 70 1194 11

Kreed Stubbs, Atkins 56 1170 20

*Layton Howard, Mansfield 70 1168 17

Caleb Profitt, Hector 48 1147 18

Johnta Wright, DeWitt 73 1145 11

Connor Flannigan, Fayetteville 66 1088 15

Ty Dugger, Harding Academy 61 1055 18

*Jaterrion Brown, Forrest City 48 1002 11

*Zyon Slade, Maumelle 48 1001 14

*Ladarius Wonsley, Springdale 73 986 10

Hunter Wood, Spr. Har-Ber 59 944 14

Chris Hightower, LR Christian 42 940 11

Amarion Partee, Gosnell 42 915 10

*Beau Tomblin, Gentry 51 890 8

PJ Hall, Joe T. Robinson 41 883 15

Matthew Clark, Glen Rose 32 875 11

*Steven Tollette, El Dorado 48 868 8

*Malik Brewer, Hot Springs 55 868 9

Mason Kolb, Pul. Academy 51 859 8

Reggie Toney, Morrilton 51 846 9

*Drew Sturgeon, Farmington 51 845 12

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Reed Hughes, Conway 152

*Quentin Frazier, El Dorado 149

Chandler McIntosh, Joe T. Robinson 148

*Randy Claude, Mansfield 146

*Dayton Smith, Lonoke 144

Derek Whiley, Pocahontas 139

*Isaac Cothran, Mansfield 137

Zavior Taylor, Pocahontas 132

*Carter Winters, Valley View 131

Jydarian Young, Gosnell 129

Logan Moss, DeWitt 126

Davont'e Witherspoon, Nashville 122

*Zach Howell, SS Batesville 118

*William Pyburn, Gentry 116

Logan Walker, Magnet Cove 116

*William Litton, Quitman 115

*William Perrigo, HS Lakeside 113

Parker Prock, Conway 113

Keystan Durning, Ozark 111

*Devin Johnson, Hot Springs 110

Brooks Both, Harrison 109

Reggie Lee, PB Dollarway 108

Jashaud Stewart, Jonesboro 107

*Jett Silor, Quitman 106

Hayden Miles, Searcy 105

Branden Benson, Searcy 105

Futa Shinkawa, Pul. Academy 105

SACKS

NAME, SCHOOL TOT

Jashaud Stewart, Jonesboro 17

Terrian Harris, Conway 15

*Demarlon Rudolph, Dumas 14

*Andre Sparks, Springdale 14

*Jace Chacon, Mountain Pine 12

*Chance Goodwin, Mountain Pine 11

Brett Barbaree, Benton 10

Chris Haywood, Foreman 10

*Slade Skeets, Charleston 9.5

Cole Shoemaker, CAC 9

Jordan Hanna, Greenwood 9

*River Dean, Valley View 9

*Rodrick Clark, Helena-W. Helena 8

Zuriel Barton, Lamar 8

Josh Salinas, Lamar 8

Tyler Johnson, Newport 8

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

Michael Dunagan, Atkins 8

*Tyler Holmes, Mansfield 8

*Montay Parks, FS Northside 7

Ja'quez Cross, Fordyce 7

*Matthew Cook, Cutter Morning Star 7

Clay James, Pul. Academy 7

Alex Ordonez, Magnet Cove 7

*Josiah Walpole, Mountain Pine 7

*Zach Jarnagan, Gentry 7

Ethan Blocker, Hoxie 6

Cade Clark, Benton 6

Nick Lewis, Vilonia 6

Caleb Gray, Russellville 6

Braden Oliver, Harding Academy 6

*Season completed

Sports on 11/22/2019