In-state motor sports results

LOCAL RESULTS

I-30 Speedway

Saturday night's feature race top finishers from I-30 Speedway in Little Rock:

MOD-LIGHT MADNESS 1, Bryce Vowan; 2, Jeffrey May; 3, Randy Byron; 4, R.J. Gonzales; 5, John Pitts; 6, Autstin Martin; 7, Blake Wilson; 8, Justin Kinderkencht; 9, Ed Griggs; 10, Gage Raines. Heat winners -- Bryan, Alan Knepper, Pitts, Vowan, Corey Babbitt, Raines, Corey Lowe, May. B-Main winners -- Mike Zemo, Al Bradshaw, Jon Padilla, Hunter Taylor.

IMCA MODIFIED 1, David Baser; 2, Brad Calhoun; 3, Bryce Clark; 4, Keatn Atkinson; 5, Lynnsee Provence. Heat winners -- Atkinson, Baser.

FACTORY STOCK 1, Carmon Traylor; 2, Scooter Scruggs; 3, Brad Calhoun; 4, Bobby Moore; 5, Andrew Howard. Heat winners -- Cody Lowe, Jeffery Garringer.

Riverside InternationalSpeedway

WEST MEMPHIS -- Saturday night's feature race top finishers from Riverside International Speedway:

305 SPRINT 1, Paxton Gregory; 2, Dale Howard; 3, Tyler Whatley; 4, Howard Moore; 5, Kenny Coke. Heat winners -- Gregory, Coke.

LATE MODEL 1, Brandon Poppenheimer; 2, Howard Kimbrough; 3, T.J. Hughes; 4, Dalton Kimbrough; 5, Brent Dillon. Heat winner -- Poppenheimer.

MODIFIED 1, Paul Robinson; 2, Mark Shaw; 3, Blake Bass; 4, Brandon Poppenheimer; 5, Dillon Knight. Heat winners -- Shaw, Robinson.

MINI-SPRINT 1, Braden Jones; 2, Mack Mitchell; 3, Dusty Young; 4, Dalton Fleetwood; 5, Darlin Parvin. Heat winner -- Fleetwood.

STOCK 1, C.J. Davison Jr.; 2, Joey Brock; 3, Dillon Knight; 4, Lance O'Brien; 5, Greg Alexander. Heat winners -- Houston Null, Davison.

Batesville Motor Speedway

LOCUST GROVE -- Saturday night's consolation feature results from the Race for Hope 71 with starting position in parentheses. The A-Main results appeared in Monday's editions:

B-MAIN

Jared Landers (3), Benton, $4,000 Ken Schrader (1), Fenton, Mo., $2,000 Tyler Townsend (2), Longview, Texas, $1,500 Brandon Smith (4), Floral, $1,300 Zach Vanderbeek (13), New Sharon, Iowa, $1,250 Richie Tosh (9), Salado, $1,250 Jason Beaulieu (15), Campbell River, British Columbia, $1,200 Ashton Wilkey (5), Batesville, $1,190 Brandon Spanjer (11), Crete, Neb., $1,180 Jessie Dennis (21), Corning, Iowa, $1,170 Clay Norris (23), Searcy, $1,160 Rusty Jeffrey (7), Batesville, $1,150 Christy Barnett (18), El Paso, Texas, $1,140 Toby Herring (8), Hobbs, N.M., $1,130 Chad Clancy (22), Polo, Mo., $1,120 John Hansen (25), Brush, Colo., $1,100 Dennis Schoenfeld (27), Van Buren, $1,100 Kody Johnson (20), Vestaburg,Mich., $1,090 Tyler Madigan (30), Dubuque, Iowa, $1,080 Carl Murphy (12), Caulfeld, Mo., $1,070 Chris Carter (26), Redfield, $1,060 Chad Andersen (16), Calhoun, Neb., $1,050 Chris Morris (24), Taylor, Texas, $1,040 Kody Scholpp (17), Estevan, Saskatchewan, $1,020 Shawn Walsh (10), Ash Flat, $1,010 Brint Hartwig (29), Quitman, $1,010 Randy Foote (14), Stanton, Iowa, $1,000 Brandon Walsh (6), Ash Flat, $1,000 Shane Harris (19), Sheridan, $1,000 Keith Hammett (23), Brookland, $1,000

C-MAIN

Jessie Hoskins (2), Longdale, Okla., $3,000 Wayne Brooks (4), Bald Knob, $1,500 Randy Weaver (12), Little Rock, $1,000 Steven Glenn (18), Hamilton, Mo., $85 Shane Kelley (3), Imboden, $850 Jacob Poel (8), Spring Lake, Mich., $825 Neal Flowers (21), Hobbs, N.M., $800 Heath Grizzle (13), Drasco, $790 Jeff Mathews (7), Apollo Beach, Fla., $780 Craig Garner (32), Clarinda, Iowa, $770 Mark Norris (23), Searcy, $760 John Taylor (9), Shepherd, Mich., $750 Tanner Barnhart (28), North Little Rock, $740 David Hess (29), NA, $730 Justin Galbreath (25), Chipley, Fla., $720 Joey Burch (19), Rosebush, Mich., $710 Jerry Harris (27), Beebe, $700 Miles Keeney (26), Hot Springs, $690 Brad Smith (22), Columbia Cross Roads, Pa., $680 Donnie Barnhart (24), North Little Rock, $670 Chad Mallett (17), Greenbrier, $660 Madison Holloway (5), Sheridan, $650 John Waugh (16), Batesville, $640 Jeremy Tharp (30), Bald Knob, $630 Troy Schaberg (14), Amity, $620 Alan Brown (15), Benton, $610 Will Poston (20), Midland, Texas, $600 Ryan McDermott (11), Dallas, $600 Ryan Moore (3), NA, $600 Joey Gee (1), Bald Knob, $600 Cody Tidwell (6), Round Rock, Texas, $600

Crowley's Ridge Raceway

PARAGOULD -- Saturday night' feature race top finishers from Crowley's Ridge Raceway:

LATE MODEL 1, Chris Jones; 2, Mark Nichols; 3, Scott Crigler; 4, Michael Goatcher; 5 Gavin Jordan. Heat winners -- Goatcher, John Hill.

IMCA MODIFIED 1, Adam Maple; 2, Paul Reeder; 3, Cayden Mitchell; 4, Vance Ball; 5, Brandon Baldride. Heat winners -- Mitchell, Reder.

STREET STOCK 1, Jeff Davis; 2, Jeff Rothe; 3, Nick Abbott; 4, Blake Tracer; 5, Devon Andrews. Heat winners -- Scott Hancock, Davis.

FACTORY STOCK 1, Daniel Bassett; 2, Nick Weaver; 3, Jeremy Tharp; 4, Philip Salter; 5, Trevor Ford. Heat winners -- Salter, Bassett.

RIDGERUNNER 1, Neal Galyean; 2, James Hinkle; 3, Marcus Hinkle; 4, H. Hazelwood; 5, Larry Faulkner. Heat winners -- Calvin Beard, M.Hnkle.

CRUISER 1, Wilson/Wood; 2, Andrew Hancock; 3, McFarland/Hood; 4, Cobb Perry; 5, Hess/Hess. Heat winners -- Wilson/Wood, McFarland/Hood, Toombs/Toombs. B-Main winner -- Miller/Depot.

Sports on 10/02/2019