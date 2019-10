College football Arkansans

Wide receiver K.J. Hill (North Little Rock) caught five passes, including this touchdown pass in the first half, in Ohio State’s 48-7 victory over Nebraska last week.

Arkansans playing at NCAA Division I FBS and FCS schools outside the state and their statistics:

Offensive players

QUARTERBACKS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G C-A-YDS.-TD-INT R-YDS.-TD

L. SKELTON (Southern) 6-2 210 Jr. Pine Bluff 5 50-86-525-4-2 56-184-5

TY STOREY (W. Kentucky) 6-2 225 Sr. Charleston 2 15-24-189-2-0 14-26-0

GERRY BOHANON (Baylor) 6-3 221 RFr. Earle 3 9-13-66-1-0 14-176-1

TAYLOR POWELL (Missouri) 6-2 210 RSo. Fayetteville 2 1-8-17-0-0 0-0-0

NO STATISTICS RECORDED A.J. AYCOCK (LSU) Jonesboro; REN HEFLEY (Michigan) Bryant; JoVONI JACKSON (Rice) Conway

RUNNING BACKS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G RU.-YDS.-TD REC.-YDS.-TD

PIERRE STRONG (S. Dakota St.) 5-11 200 RSo.LR McClellan 4 46-322-3 7-125-1

JAQWIS DANCY(La. Tech) 5-11 193 RSr. Junction City 5 41-195-2 9-65-0

MYLES FELLS (Navy) 5-11 180 Jr. Robinson 3 5-53-0 3-11-0

HEKILI KELIILIKI (Hawaii) 6-2 225 So. Bentonville 5 10-53-0 0-0-0

NO STATISTICS RECORDED OSCAR ADAWAY (North Texas) North Little Rock; ZION ECHOLS (Fresno State) Bryant; DEZMON JACKSON (Oklahoma State) Parkers Chapel; KADYN ROACH (La.-Monroe) Magnolia; JAREN WATKINS (Texas) Pulaski Academy; ZAC WALLACE (Tenn.-Martin) Benton

WIDE RECEIVER

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G REC.YDS.-TD RUSH-YDS.-TD

K.J. HILL (Ohio State) 6-0 195 Sr. N. Little Rock 5 20-218-4 0-0-0

L. PETTWAY (Iowa State) 6-2 223 RSr. Nashville 4 13-173-3 0-0-0

WILL HASTINGS (Auburn) 5-10 174 Sr. Pul. Academy 5 9-149-1 0-0-0

B. BANISTER (Missouri) 6-0 190 RSo. Fayetteville 3 8-74-1 0-0-0

JOSH JOHNSON (Tulsa) 5-11 183 So. CAC 4 8-66-0 0-0-0

NO STATISTICS RECORDED DAVID CHAPPLE (North Texas) North Little Rock; JADON JACKSON (Mississippi) Bentonville West

TIGHT ENDS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G REC.YDS.-TD RUSH-YDS.-TD

WILL GRAGG (Pittsburgh) 6-4 245 Sr. Dumas 5 11-71-0 0-0-0

DYLAN SOEHNER (Iowa St.) 6-7 270 Jr. Prairie Grove 3 2-25-0 0-0-0

NO STATISTICS RECORDED DAYTRIEON DEAN (Abilene Christian) Fort Smith Northside; DREW MARTIN (Memphis) North Little Rock; EAN PFEIFER (Louisville) Bentonville; ADAM SHEPHERD (Harvard) Little Rock Catholic; MARCUS WHITAKER (Prairie View A&M) West Memphis

LINE

CAMERON ERVIN (SMU) Fayetteville; JUSTIN GOOSEBERRY (Rice) Episcopal Collegiate; CADEN HAWS (Brigham Young) Pulaski Academy; NOAH JOHNSON (Idaho) Fayetteville; DAVID MOORE (Grambling) LR McClellan; CLAYTON NELSON (Navy) Crossett; BIRON ROSSELL (Louisiana Tech) West Memphis; DARIUS THOMAS (Mississippi) Jonesboro; STACEY WILKINS (Oklahoma) Camden Fairview; SAMUEL WILLIAMS (Louisiana-Monroe) Bearden

Defensive players

LINEMEN

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT

LUC BEQUETTE (California) 6-2 290 Sr. LR Catholic 5 21 10 3 1/2 0

WOO SCOTT (E. Michigan) 6-2 308 Jr. LR Fair 4 11 4 1/2 0

CAMERON MURRAY (Okla. St.) 6-2 290 Jr. Bryant 5 10 6 1 0

JOHN TATE (Memphis) 6-4 308 Jr. Pine Bluff 4 8 2 0 0

AKIAL BYERS (Missouri) 6-4 280 Jr. Fayetteville 4 6 3 0 0

KYLIN WASHINGTON (Missouri St.)6-2 268 Sr. FS Northside 3 5 4 0 0

DAYONTE ROBERTS (La.-Monroe) 6-1 272 Fr. Cabot 3 4 3 0 0

MARKELL UTSEY (Missouri) 6-4 295 RJr. LR Parkview 4 2 1 0 0

NICK McCANN (Texas Tech) 6-2 310 Jr. Texarkana 4 2 0 0 0

KENYON JACKSON (Illinois) 6-0 290 Sr. LR Parkview 3 2 0 0 0

DOTSON SCHAEFER (Texas State) 6-4 235 Fr. Fayetteville 2 1 1 0 0

NO STATISTICS RECORDED HASANI ADAMS (North Alabama) West Memphis; REED GODINET (Kansas State) Springdale; KEVIN POINTER (La.-Monroe) Jonesboro; MARK ROBINSON (North Alabama) West Memphis; KENDALL YOUNG (Georgia Tech) Bentonville West

LINEBACKERS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT

MARVIN MOODY (Tulane) 6-2 230 Jr. Bryant 4 19 10 0 0

MO BRADFORD (Cornell) 6-2 235 Sr. HS Lakeside 2 7 4 1 0

TANNER CROSS (Dartmouth) 6-1 215 Jr. FS Northside 2 4 2 0 0

NO STATISTICS RECORDED JOE BRITTON (MIssouri) Bentonville; KYVIN CARROLL (Fresno State) Benton; ANDREW GRIFFITH (Mississippi) Bentonville

SECONDARY

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G TT UT SACKS INT

NICK INGRAM (La.-Monroe) 5-11 205 Sr. Maumelle 4 20 13 0 0

KIONDRE THOMAS (Minnesota) 6-0 195 Jr. FS Northside 4 13 7 0 1

CAMERON SOLOMON (La.-Laf.) 5-11 189 Jr. Ashdown 5 9 6 0 0

AUSTIN HENDERSON (Mo. State) 6-2 194 Sr. Spring. Har-Ber 2 9 6 0 0

JORDAN JACKSON (E. Illinois) 6-0 185 RJr. Blytheville 4 8 5 0 0

LOGAN DARBY (Massachusetts) 6-0 190 Jr. Bentonville 5 7 4 0 0

IZIAH GULLEY (E. Illinois) 6-2 210 RJr. Cam. Fairview 2 6 6 0 0

A.J. HAMPTON (Northwestern) 5-11 180 Fr. Warren 4 4 3 0 0

S.M. FLANAGAN (Okla. State) 6-2 195 Fr. Charleston 4 2 1 0 0

TONY COLLIER (New Mexico) 5-11 170 Jr. N. Little Rock 2 2 1 0 0

DARIUS WADDELL (E. Illinois) 6-0 170 RFr. Sylvan Hills 1 1 1 0 0

NO STATISTICS RECORDED TAJHNICK BISHOP (La.-Monroe) Ashdown

Special teams

KICKOFF RETURNS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G RETURNS YARDS AVG.

JOSH JOHNSON (Tulsa) 5-11 183 So. CAC 3 1 31 31.0

MYLES FELLS (Navy) 5-11 180 Jr. Robinson 3 2 36 18.0

LOGAN DARBY (Massachusetts) 6-0 190 Jr. Bentonville 5 1 0 0.0

PUNT RETURNS

PLAYER (SCHOOL) HT WT YR. HIGH SCHOOL G RETURNS YARDS AVG.

K.J. HILL (Ohio State) 6-0 195 Sr. N. Little Rock 5 5 38 7.6

To make additions or corrections to this list, please send an email to tpearce@arkansasonline.com