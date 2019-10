High school statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL ATT. YDS YPC TDS

Landon Stone, Magnet Cove 65 838 12.9 10

Draven Smith, Vilonia 66 837 12.7 11

Dagyn Williams, Marshall 69 808 11.7 NA

Kadarius Akins, Forrest City 74 795 10.7 11

Collin Smith, Mountain Pine 84 663 7.9 7

Jay Burns, Springdale Har-Ber 77 649 8.4 10

Tyler Hodges, Magnet Cove 46 646 14.0 14

Logan Miller, Riverview 85 621 7.3 8

Daylon Powell, Hoxie 53 616 11.6 8

Blake Chambers, Dardanelle 65 611 9.4 8

Hunter Smith, Joe T. Robinson 53 602 11.4 7

Cole Manning, Walnut Ridge 61 586 9.6 8

Davian Mayo, Drew Central 53 571 10.8 7

Peyton Barker, Salem 61 565 9.2 6

Tevin Woodley, Lake Hamilton 68 561 8.3 12

Kyren Harrison, Arkadelphia 60 560 9.3 12

Darryl Kattich, Cedarville 44 559 12.7 NA

Owen Miller, Lake Hamilton 61 559 9.2 9

Gabe Huskey, Harrison 44 536 12.2 12

Keontae Ogelsby, Foreman 49 525 10.7 3

Erik Hall, Camden Fairview 82 513 6.3 3

Ashton Williams, Riverview 48 510 10.6 8

Kelin Mitchell, Cedarville 33 507 15.4 NA

Anthony Price, Marion 96 505 5.3 5

Spencer Sipes, Quitman 80 501 6.3 6

Peyton Long, Greenbrier 63 496 7.9 9

Stone Sheffield, Harding Academy 63 488 7.7 9

Jackson Morton, Des Arc 74 486 6.6 6

Jett Dennis, Greenland 79 483 6.1 5

Adam Martin, Heber Springs 80 469 5.9 3

Manny Smith, Conway 35 461 13.2 5

Shunderrick Powell, Hoxie 32 459 14.3 5

Jacob Wallace, Harrisburg 47 457 9.7 4

Keyshawn Stewart, Nashville 54 455 8.4 7

Jameson Threadgill, Gurdon 43 451 10.5 3

PASSING

NAME, SCHOOL COMP. ATT. YDS TDS

Braden Bratcher, Pul. Academy 85 130 1436 15

Bryce Dixon, Searcy 79 132 1272 11

Jace Presley, Greenwood 94 125 1244 16

Hunter Loyd, Rogers 93 179 1218 13

Caden Sipe, Harding Academy 80 108 1218 17

Palmer Gilbrech, CAC 77 120 1187 10

Austin Ledbetter, Bryant 54 88 1107 12

Jonathan Reyes, Maumelle 48 77 1070 16

Elijah Roberson, Atkins 72 101 1069 17

Blaise Wittschen, Spring. Har-Ber 72 120 1043 11

Tyler Gee, Cabot 57 97 971 10

Eli Reece, Shiloh Christian 69 100 943 9

Seth Courtney, DeWitt 56 99 929 11

Buddy Gaston, Joe T. Robinson 49 85 919 11

Ethan Stovall, Mansfield 55 70 918 13

Carson Hair, Jessieville 35 52 904 11

Kain Johnson, Elkins 48 74 881 10

Garrett Brown, Benton 62 117 880 7

Will Ross, HS Lakeside 57 94 873 10

Dalton McDonald, B'ville West 53 91 828 7

Dawson Chester, Pocahontas 54 86 823 8

Elijah Alcorn, Newport 45 68 816 9

Preston Rains, E. Poinsett Co. 42 72 816 10

Jacolby Criswell, Morrilton 57 90 812 5

Justin Stokes, Crossett 62 107 808 9

Hank Gibbs, Fayetteville 63 115 801 6

Gabe Lawrence, Melbourne 42 60 795 8

Conner Hutchins, Springdale 61 119 790 12

Braden Williams, Waldron 63 103 767 6

Daedrick Cail, Marion 57 104 763 10

Conner Stacy, Bauxite 52 90 747 5

Eli Shepherd, El Dorado 59 93 739 4

Cy Hilger, Gravette 47 76 738 8

Zak Stracener, Valley View 39 76 722 7

Gabe Wilson, Greenland 53 88 721 6

Reid Standridge, Perryville 38 91 713 7

RECEIVING

NAME, SCHOOL REC YDS TDS

Demetress Williams, Maumelle 26 703 12

Ladarius Wonsley, Springdale 39 603 10

Mason Ross, Rogers 37 591 8

De'Kairo Rudolph, Cabot 25 575 8

Ty Dugger, Harding Academy 37 529 8

Braylon Walker, Bauxite 23 509 5

Tanner Leonard, Searcy 25 497 5

Hunter Wood, Spring. Har-Ber 28 468 5

Tharon Davis, Newport 14 412 7

Connor Flannigan, Fayetteville 26 409 3

Joe Himon, Pul. Academy 19 403 2

Jaterrion Brown, Forrest City 14 398 4

Amarion Partee, Gosnell 22 397 3

Marlon Crockett, Searcy 22 395 2

Dryden Bartels, Jonesboro 20 391 2

Layton Howard, Mansfield 22 391 6

Tyler Morgan, Vilonia 24 386 3

Gentry Miller, CAC 26 381 5

Caleb Profitt, Hector 17 380 7

Connor Watson, Valley View 13 368 4

Truitt Tollett, Shiloh Christian 27 361 7

Lamar Wofford, Morrilton 25 352 3

Charlie Davis, Jessieville 14 349 5

Logan White, HS Lakeside 23 344 2

PJ Hall, Joe T. Robinson 13 340 6

Chris Hightower, LR Christian 16 340 3

Gavin Wells, Benton 26 328 3

Caden Fuller, Waldron 25 328 2

Errington McRae, Spring. Har-Ber 19 327 1

Cody Drummond, Elkins 17 326 4

Mason Kolb, Pul. Academy 21 323 3

Mikey Russell, Beebe 19 322 1

Malakai Armour, Lake Village 14 319 5

Chase Cross, HS Lakeside 10 312 5

Shane Hester, Perryville 13 309 4

TACKLES

NAME, SCHOOL TOT

Dayton Smith, Lonoke 57

Quentin Frazier, El Dorado 57

Chris Randle, Forrest City 53

Reed Hughes, Conway 50

Chander McIntosh, Joe T. Robinson 49

Derek Whiley, Pocahontas 49

Marco Avant, Forrest City 48

Keystan Durning, Ozark 48

Devin Johnson, Hot Springs 48

Rob Mason, Pocahontas 48

Carter Winters, Valley View 47

Easton Elder, Rivercrest 46

Travon Westbrook, Springdale 45

Zach Howell, SS Batesville 45

Bryan Soto, Green Forest 45

William Litton, Quitman 44

Ty Hipps, Russellville 44

Brody Jacks, Bauxite 44

William Perrigo, HS Lakeside 43

Luke Osburn, Greenland 43

Fate Berry, Heber Springs 43

SACKS

NAME, SCHOOL TOTT

Rodrick Clark, Helena-W. Helena 7

Andre Sparks, Springdale 6

Demarlon Randolph, Dumas 6

Terrian Harris, Conway 6

Chris Haywood, Foreman 6

Jashaud Stewart, Jonesboro 6

Eduardo Almaraz, Clarksville 5.5

James Payne, Farmington 5

Drew Logan, Cave City 5

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL TOT

Landon Luman, Quitman 4

Tyler Holmes, Mansfield 4

Austin Drewry, Benton 3

Daylan Ross, Malvern 3

Kane Griffin, Bauxite 3

Ja'quez Cross, Fordyce 3

Ryan Barnard, Greenbrier 3

Erin Mathews, Quitman 3

Ethan White, Sheridan 3

Derrick Lee, Dumas 3

Jerrion Green, Jonesboro 3

SCORING OFFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Pulaski Academy 4 220 55.0

Harding Academy 4 209 52.2

Shiloh Christian 4 208 52.0

Hazen 4 204 51.0

Lake Hamilton 4 200 50.0

LR Christian 4 199 49.7

Nettleton 4 196 49.0

Joe T. Robinson 4 195 48.7

Magnet Cove 4 195 48.7

Searcy 4 194 48.5

Newport 4 191 47.7

SCORING DEFENSE

SCHOOL GP PTS P/G

Foreman 4 14 3.5

Benton HG 4 24 6.0

Harrisburg 4 27 6.7

Ozark 4 28 7.0

Valley View 4 30 7.5

Bryant 4 34 8.5

Genoa Central 4 37 9.2

Melbourne 4 38 9.5

Jonesboro 4 41 10.2

Greenwood 4 44 11.0

Shiloh Christian 4 44 11.0

Rivercrest 4 44 11.0

Sports on 10/04/2019