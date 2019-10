House vote on HR 1079

This is the roll call on HR1079, concerning the expulsion of Rep. Mickey Gates from the Arkansas House of Representatives. The resolution was adopted 88-4.

YEA (88)

Fred Allen, D-Little Rock

Sonia Eubanks Barker, R-Smackover

Rick Beck, R-Center Ridge

Mary Bentley, R-Perryville

Stan Berry, R-Dover

Justin Boyd, R-Fort Smith

Harlan Breaux, R-Holiday Island

Karilyn Brown, R-Sherwood

LeAnne Burch, D-Monticello

Sarah Capp, R-Ozark

Frances Cavenaugh, R-Walnut Ridge

Joe Cloud, R-Russellville

Nicole Clowney, D-Fayetteville

Bruce Coleman, R-Mountainburg

Andrew Collins, D-Little Rock

Cameron Cooper, R-Romance

Cindy Crawford, R-Fort Smith

Carol Dalby, R-Texarkana

Andy Davis, R-Little Rock

Marsh Davis, R-Cherokee Village

Gary Deffenbaugh, R-Van Buren

Jana Della Rosa, R-Rogers

Jim Dotson, R-Bentonville

Dan Douglas, R-Bentonville

Les Eaves, R-Searcy

Jon Eubanks, R-Paris

Brian S. Evans, R-Cabot

Deborah Ferguson, D-West Memphis

Ken Ferguson, D-Pine Bluff

David Fielding, D-Magnolia

Charlene Fite, R-Van Buren

Lanny Fite, R-Benton

Jack Fortner, R-Yellville

Denise Garner, D-Fayetteville

Jimmy Gazaway, R-Paragould

Don Glover, D-Dermott

Megan Godfrey, D-Springdale

Justin Gonzales, R-Okolona

Michelle Gray, R-Melbourne

Spencer Hawks, R-Conway

David Hillman, R-Almyra

Grant Hodges, R-Rogers

Monte Hodges, D-Blytheville

Mike Holcomb, R-Pine Bluff

Steve Hollowell, R-Forrest City

Doug House, R-North Little Rock

Lane Jean, R-Magnolia

Joe Jett, R-Success

Lee Johnson, R-Greenwood

Jasen Kelly, R-Benton

Jack Ladyman, R-Jonesboro

Fred Love, D-Little Rock

Mark Lowery, R-Maumelle

Robin Lundstrum, R-Elm Springs

Roger D. Lynch, R-Lonoke

John Maddox, R-Mena

Stephen Magie, D-Conway

Julie Mayberry, R-Hensley

Austin McCollum, R-Bentonville

Tippi McCullough, D-Little Rock

Ron McNair, R-Alpena

Stephen Meeks, R-Greenbrier

Milton Nicks Jr., D-Marion

Clint Penzo, R-Springdale

Mark Perry, D-Jacksonville

Rebecca Petty, R-Rogers

Aaron Pilkington, R-Clarksville

Jay Richardson, D-Fort Smith

Chris Richey, D-Helena-West Helena

Marcus Richmond, R-Harvey

Johnny Rye, R-Trumann

Jamie Scott, D-North Little Rock

Matthew Shepherd, R-El Dorado

Keith Slape, R-Compton

Brandt Smith, R-Jonesboro

Stu Smith, R-Batesville

James Sorvillo, R-Little Rock

Nelda Speaks, R-Mountain Home

Dan Sullivan, R-Jonesboro

Dwight Tosh, R-Jonesboro

DeAnn Vaught, R-Horatio

Jeff Wardlaw, R-Hermitage

Les Warren, R-Hot Springs

Danny Watson, R-Hope

David Whitaker, D-Fayetteville

Carlton Wing, R-North Little Rock

Richard Womack, R-Arkadelphia

Jim Wooten, R-Beebe

NAY (4)

Mickey Gates, R-Hot Springs

Gayla H. McKenzie, R-Gravette

Josh Miller, R-Heber Springs

John Payton, R-Wilburn

DID NOT VOTE (7)

Ken Bragg, R-Sheridan

Craig Christiansen, R-Bald Knob

Bruce Cozart, R-Hot Springs

Vivian Flowers, D-Pine Bluff

Reginald Murdock, D-Marianna

Laurie Rushing, R-Hot Springs

John Walker, D-Little Rock

A Section on 10/12/2019