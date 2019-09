Prep Sports

PREP TENNIS

Boys

Bentonville High 7, Rogers High 1

Singles

1, Vikram Balasekaran, Bent., def. Christian Blunden, Rog., 7-6 (7-4), 6-2.

2, Daniil Riabuchin, Bent., def. Neil Chatlani, Rog., 6-4, 6-2.

3, Emiliana Aguiree, Bent., def. Nick Fulton, Rog., (default).

4, Ricky Iselin, Bent., def. Charlie Zheng, Rog., (default).

5, Anish Guntreddi, Bent., def. Josh Lawing, Rog., 8-1.

Doubles

1, Fulton/Gommel, Rog., def. Iselin/Aguirre, Bent., 6-3, 4-6, 6-2.

2, Guntreddi/Beckstead, Bent., def. Maroney/Lawing, Rog, 6-1, 6-3.

3, Balasedaran/Riabuchin, Bent., def. Chatlami/Blunden, Rog. (default).

Bentonville West 6, Rogers Heritage 3

Singles

1, Hayden Shoemake, West, def. Harrison Downard, Hert., 6-0, 6-0.

2, Christian Binger, Hert., def. Ogden Wells, West, 6-2, 6-2.

3, Kris Sivakumar, West, def. Tyler Patulak, Hert., 9-7

4, Sankalp Pankey, West, def. Thatcher Downard, Hert., 9-7.

5, Zack Tappana, West, def. Daniel Holcomb, Hert., 8-4

6, Noah Furuseth, Hert. def, Bryant Thomas, West, 8-4.

Doubles

1, Patulak/T. Downard, Hert., def. Pandey/Sivakumar, West, 6-1, 6-2.

2, Luke Ralston/Tappana, West, def. Holcomb/Furuseth, Hert., 6-4, 6-1.

3, Shoemake/Wells, West, def. H.Downard/Binger, Hert., 8-1.

Girls

Bentonville West 9, Rogers Heritage 0

Singles

1, Cassie Cervantes, West, def. Rachel Holcomb, Hert.

2, Paige Weston, West, def. Taylor Brinkmann, Hert, 6-1, 6-0.

3, Ananya Vangoor, West, def. Rachel Grom, Hert., 8-1.

4, Aubrey Kapales, West, def. Brynn Beaman, Hert., 8-2.

5, Kristen Wells, West, def. Miranda Castele, Hert., 8-0.

6, Kailey Yankey, West, def. Sam Thiseen, Hert., 8-0.

Doubles

1, Sarah Schneringer/Kristyn Tappan, West, def. Grom/Beaman, Hert., 6-1, 6-2.

2, Jessica Hord/Vangoor, West, def. Castele/Thiessen, Hert., 6-0, 6-0.

3, Kapales/Wells, West, def. Holcomb/Brinkmann, Hert., 9-7.

PREP CROSS COUNTRY

Shiloh Saints Invitational

Boys

Class 1A/4A

Team scores

Huntsville 79; 2. West Fork 91; 3. Farmington 154; 4. Green Forest 157; 5. Pea Ridge 182; 6. Haas Hall-Fayetteville 220; 7. The New School 236; 8. Shiloh Christian 277; 9. Berryville 278; 10. Providence Academy 285; 11. Gentry 303; 12. Thaden School 311; 13. Elkins 322; 14. Arkansas Arts Academy 332.

Individual results

Kolby Gardner, Farmington, 18:01.06; 2. Will Scheland, Thaden School, 18:12.47; 3. Jacob Braswell, Huntsville, 18:13.07; 4. Jake Lopez, Green Forest, 18:26.23; 5. Jacob Smithpeters, Haas Hall-Fayetteville, 18:26.95; 6. Anthony Tramonte, Elkins, 18:27.39; 7. Matthew Browmiller, West Fork, 18:29.97; 8. Aidan Rheay, Haas Hall-Fayetteville, 18:30.29; 9. Ryan Gregerson, West Fork, 18:34.05; 10. Cory Hockenberry, Gentry, 18:35.78.

Class 5A/6A

Team scores

Rogers High 18; 2. Bentonville High 43; 3. Rogers Heritage 95; 4. Springdale 95.

Individual results

Jadon Pruitt, Rogers, 17:33.06; 2. Joaquin Camacho, Rogers, 17:43.64; 3. Simon Pisciotta, Bentonville, 17:47.95; 4. Connor Martfeld, Rogers, 17:52.50; 5. Joshua Zuniga, Rogers, 17:54.86; 6. Aries Burasco, Rogers, 17:56.68; 7. Alec Macartney, Bentonville, 18:01.50; 8. William Sakalares, Rogers, 18:09.40; 9. Jose Romero, Springdale, 18:13.56; 10. Mason Simpson, Bentonville, 18:34.84.

Girls

Class 1A/4A

Team scores

Harrison 30; 2. Pea Ridge 128; 3. Green Forest 182; 4. Elkins 182; 5. Prairie Grove 185; 6. West Fork 193; 7. Huntsville 215; 8. Providence Academy 228; 9. Farmington 229; 10. Gentry 275; 11. Ozark Catholic 292.

Individual results

Ruthy Ryan, Harrison, 20:10.80; 2. Abby Elcan, Providence, 20:56.48; 3. Camryn Casey, Harrison, 20:59.48; 4. Noelle Pall, Harrison, 21:26.04; 5. Alyssa LeDuc, Prairie Grove, 21:29.05; 6. Joyce Ferguson, West Fork, 21:49.20; 7. Cecilia Doss, Berryville, 21:58.63; 8. Sarah Smith, Life Way Christian, 22:00.09; 9. Harmony Reynolds, Pea Ridge, 22:18.44; 10. Olivia Pall, Harrison, 22:20.06.

Class 5A/6A

Team scores

Bentonville High 17; 2. Rogers High 44; 3. Springdale High 75

Individual results

Isabella Valdes Treat, Bentonville, 22:39.49; 2. Ashlynn McCarthy, Bentonville, 23:01.70; 3. Abby Larson, Bentonville, 24:15.55; 4. Laisha Trancoso, Rogers, 24:21.36; 5. Lydia Pehlman, Bentonville, 24:27.99; 6. Melissa Mains, Bentonville, 24:31.47; 7. Emily Gianneschi, Bentonville, 24:56.66; 8. Karen Garcia, Rogers, 24:57.90; 9. Rebekah Tavanlar, Rogers, 26:00.79; 10. Melanie Martinez, Springdale, 26:32.27.

PREP GOLF

At Greens on Blossom Way

Boys

Bentonville West 5, Rogers Heritage 1

1, Colby Scroggins, Hert., def. Max Gardner, West, 2-and-1.

2, Waldon Sloan, West, def. Deqlyn Buttrey, Hert., 4-and-3.

3, Caden Lentz, West, def. Hunter Brunell, Hert., 3-and-1.

4, Zach Gardner, West, def. Joel Leonard, Hert., 5-and-3.

5, Zach Knight, West, def. Parker Davis, Hert., 5-and-4.

Girls

Bentonville West 4, Rogers Heritage 0

1, Anna Rechtin, West, def. Kennedy Walters, Hert., 1-up.

2, Gia Gentile, West, def. Chloe Chappelear, Hert., 4-and-2.

3, Elizabeth Atchlet, West, def. Kylie Dirks, Hert., 5-and-4.

4, Madeline Wilson, West, def. Megan Lucas, Hert., 5-and-4.

Sports on 09/23/2019