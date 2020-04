Bōraide, Eproōl 10: Ewōr lalim men ko kwoj aikuij jelā kōn covid-19 ilo Arkansas in

Erkein melele ko raoroōk lalim kwoj aikuij in jelā kōn coronavirus eo ilo wiik in ilo Arkansas.

• Ekkar ñan kōjjela eo Bōlāide eo ewōr 1,094 case in covid-19 ilo Arkansas. Rijerbal ro jen jikin Ājmour raar kwalok bwe ewōr 21 rejako im 237 remour jen nañinmij in.

• Ilo Mande eo Governor Asa Hutchinson ear kōmane kōjjelaā eo bwe ejjelok jikuul aolepen iiō in. Rijikuul ro renaaj komane ekatak ko jen moko.

• Nitijelā eo an Arkansas raar kwelok ñan etale jemlokin in budget eo ilo iiō in, im Governor eo ear kajjitōk ippen rikakien ro ñan jibañ loōmnak aer naajj kejerbal budget eo. Koōn wōt coronavirus ejeeded, kien eo ej kōtmane bwe eban lap an itok jāān ilo iiō in jen iiō ko remootlok. Enaaj bōk 10 raan in kwelok ikijeen budget eo.

• Governor Hutchinson eo ear wōnmaanlok im ba Juje eo bwe aolep makitkit renaaj koōbojraki, bōtab eban koman kakien ikijeen ad akuij nej pād wōt moko imwōr. Ekkar ñan Mayor eo an Little Rock ej tōmak bwe aolep rej aikuij pād wōt moko.

• Ilo Taije eo Rikakien ro raar jab errā ñan koōtlok bwe ilo fall ak ilo ien ekāālel bwe ej aikuij lōñ kamool ke rejjab maroñ vote ak ekāālel. Ekkar ñan Senator Joyce Elliott in ej Democrat ear kōman juon kālet nan armij ro remaronñ vote ilo aer jab ioon bar juon armij kon covid 19.

Translation: Carlnis Jerry, Marshallese Educational Initiative director

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/apr/10/friday-april-10-five-things-know-about-covid-19-ar/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/apr/10/viernes-10-de-abril-cinco-hechos-importantes-sobre/