Bōraide, Eproōl 17: Ewōr lalim men ko kwoj aikuij jelā kōn covid-19 ilo Arkansas in

• Arkansas in ewõr 1,620 confirmed case in covid-19 ko, ekkar ñan data im melele ko raar likút ilo mejatoto raan in bõlaide eo. Ra eo an jikin ejmour ej kwalok ke emõj an jako 37 armej im 548 rej bed wõt ilo aer bõk nañinmej in.

• Emõj an itok melũm ňan state jen federal kõn tarrin bonus $55 million bonus ko ilo kajojo week – im $500 ńan kajojo armej – nan rijerbal ro im eto aer jerbal einwot rijerbal ro ilo Hospital, im bareinwot rijerbal ro rej jerbal ippen ritto ro ilo moko imõn ritto ak utamwe ro ilo moko, Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo Wõnje eo.

• Governor eo enaj ejaake advisory board eo an ñan plan e juõn wãwein eo bwe jen bar maroñ rool ñan moúr eo mokta jen nañinmej in rainin. Likkun tarlep in melele ko ikkijen nañinmej in enaj walok ilo jinoun May.

• Ilo wãwein an lońlok uwaan nõmba in unemployment eo ilo Arkansas in emõj an wor joñan in 150,000, im ilo kar raan in Taije eo emõj an ro uwaan jikin kakien eo kõmmane juõn website ñan kõmman ak kanne unemployment ilo website in, arunemployment.com, im ñan melele ko jet ikijeen jipañ kanne unemployment. Enaaj aitok lok awa in jerbal jen 6 awa jippoñ ñan 6 awa jota ňan uaak e call ko im rej jen Jabõt ñan Jãdede.

• Ilo kar raan in Juje eo, ear wör 46 rikalbuuj ro, 8 staff ak rijerbal ro im juõn contractor ilo jikin kalbuuj eo ilo Forrest City prison eo im raar kakõlkõl er im loe ke ewõr naňinmej in ibbeir. Ilowaan state Cummins Unit eo, ear ajeded naňinmej in ibúljin rikalbuuj rein, ekõmman bwe 46 rikalbuuj rar bõk nañinmej in ilubwiljen 47 ro ilowaan jikin kalbuuj eo im ar ajeded naňinmej in ilowaan wot week in. Ear bar walok naňinmej in ňan bar 59 iaan rikalbuuj ro ilo ra ko jet an jikin rikalbuuj ilo Little Rock.

Translation: Richard Laraya, Marshallese Educational Initiative

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/17/friday-april-17-five-things-know-about-covid-19-ar/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/17/viernes-17-de-abril-cinco-hechos-importantes-sobre/