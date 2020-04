Bōl̗aide, Eprōl̗ 24: Ewōr l̗alem men ko kwōj aikuj jel̗ā kake ikijjien kōronabaerōj ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage, provided for free, at arkansasonline.com/coronavirus/.

• Ewōr kio 2,606 armej em̗ōj aer bōk nan̄inmej in kōronabaerōj ilo Arkansas in, ekkar n̄an mel̗el̗e ko rar diwōj tōk ilo jibbon̄ in Bōl̗aide eo kio. Ritōl ro ilo jikin ājmour eo ad rar bareinwōt kōjjel̗ā ke 45 armej em̗ōj aer jako im 929 armej em̗ōj aer mour jen nan̄inmej in ilo Arkansas in wōt.

• Kain m̗wijm̗wij ko im rejjab idin̄ im rinan̄inmej eo ejjab aikuj jol̗o̗k juon bon̄ ilo aujpitōl̗ ālikin an m̗wijm̗wij rej maron̄ wōnm̗aanl̗o̗k wōt jino jen M̗ande, ekkar n̄an kōjjel̗ā eo jen Kabna Asa Hutchinson ilo Wōnje eo.

• Task Force eo im Hutchinson ej tōle ikijjien pukot kilen karpene im kōwōnm̗aanl̗o̗k economy, ak jerbal in kōwōnm̗aanl̗o̗k peejnej im kōm̗m̗an jāān, ej kab kein kajuon aer kweilo̗k Juje eo, ekkar n̄an Chairman Steuart Walton, eo im ej jibwin Sam Walton eo im ear kajutak Walmart, ilo kar enaan eo ippān ro rej letoletak nuuj im enaan ko.

• Ear kōm̗m̗an juon karōk ak iien bwe kabna eo ej aikuj kalikkar l̗ōmn̗ak eo an n̄e ej wōnm̗aanl̗o̗k wōt im kōm̗m̗an pepe eo jinoin bwe en bar kōpel̗l̗o̗k peejnej ko im jikin ko jet. Erkein ej karōk ko, ak raan ko im emaron̄ pel̗l̗o̗k jikin kein: m̗ōn m̗ōn̄ā ko ilo Eprōl̗ 29 raan; jikin exercise ko ilo Eprōl̗ 30 raan; jikin m̗wijbar im m̗ōn kabūrōrō ne im pe ko ilo Māe 1 raan; im m̗ōn kabun̄ ko im jikin jet rel̗ap, Māe 4 raan. L̗ōmn̗ak eo in bwe en jino pel̗l̗o̗k aolep jikin ko rekilōk ilo Māe 4 raan.

• Em̗ōj an ritōl ro ad kaitokl̗o̗k iien kōm̗m̗an kakōlkōl ak teej ko ilo juon iaan jikin kalbuuj ko an Arkansas in nae etan Cummins Unit. Ilo raan in Taije eo, em̗ōj an l̗apl̗o̗k nōm̗ba in wōran armej ro eppād nan̄inmej in ippāer n̄an 687 rikalbuuj im 35 rijerbal in m̗ōn kalbuuj eo, jen ke ear jino wal̗o̗k nan̄inmej in ippān juon iaan rikalbuuj ro aer ilo wiik eo ej jem̗l̗o̗k.

Translation by Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/24/friday-april-24-five-things-know-about-covid-19/

SPANISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/24/viernes-24-de-abril-cinco-hechos-importantes-sobre/