VIERNES, 24 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage, provided for free, at arkansasonline.com/coronavirus/.

Cinco hechos importantes sobre la coronavirus en Arkansas esta semana:

• Arkansas ha confirmado 2,606 casos de covid – 19, de acuerdo a lo informado la mañana de este viernes. Los oficiales de salud del estado también reportaron 45 muertes y 929 gentes recuperadas.

• El miércoles el gobernador Asa Hutchinson anunció que este lunes se resumen los procedimientos quirúrgicos no esenciales, siempre y cuando no requieran pasar la noche en el hospital.

• El presidente del comité para la recuperación económica creado por Hutchinson, Steuart Walton –nieto del fundador de WalMart, Sam Walton – en una conferencia de prensa dijo que se reunieron por primera vez este martes. El comité está compuesto de oficiales del estado y altos representativos de varios grupos industriales.

• El gobernador estableció un calendario para hacer decisiones sobre cuándo comenzar la primera fase de reapertura de negocios y otros lugares: el horario para estas decisiones es : 29 de abril restaurantes, 30 de abril gimnasios, 1 de mayo salones de belleza y peluquerías, 4 de mayo lugares de devoción y otros recintos grandes. La reapertura comenzaría el 4 de mayo.

• El estado incrementó las pruebas de coronavirus en la prisión estatal Cummins Unit. Hasta el jueves, los casos llegaron a 687 presos infectados y 35 miembros de la administración; el primer caso fue reportado la semana pasada.

Traducción: Olimpia Underwood

ENGLISH: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/24/friday-april-24-five-things-know-about-covid-19/

MARSHALLESE: https://www.arkansasonline.com/news/2020/apr/24/bolaide-eprol-24-ewor-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jel-/