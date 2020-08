Local auto agate

I-30 Speedway

Saturday night's feature race top finishers from I-30 Speedway in Little Rock:

SOUTHERN OUTLAW LATE MODEL SERIES 1. Drake Findley; 2. Buddy Wilkins; 3. Rick Hearnsberger; 4. Cole Farmer; 5. Terry A. Henson; 6. Ross Farmer; 7. Wesley Wise; 8. Eckie Harrison; 9. Brayden Proctor. 10. David Nichols. Heat winners -- Hearnsberger, Wise.

IMCA MODIFIED 1. Curtis Cook; 2. Jayson Hefley; 3. Jodey Reep; 4. Troy Schaberg; 5. Keaton Atkinson. Heat winners -- Hefley, Proctor, Reep. Eric Perry. B-Main winner -- Jeremy Kester.

IMCA STOCK CAR 1. Cody Lowe; 2. Josh Jackson; 3. Shawn Johnson; 4. Chris Dollarhide; 5. Patrick Linn. Heat winners -- Linn, Johnson.

MINI-SPRINT 1. Matthew Bauldwin; 2. Kortland Stephens; 3. Bradyn Baker; 4. Dusty Young; 5. Tommy Snellgrove. Heat winner -- Stephens

MOD-LIGHT 1. Blake Wilson; 2. Bryce Vowan; 3. J.J. Borden; 4. Kyle Purifoy; 5. Benny Baker. Heat winners -- Purifoy, Wilson.

POWDER PUFF 1. Saranda Lewis; 2. Jamie Graves; 3. Tiffany Jean; 4. Ashley Wood 5. Amber Dollarhide.

Riverside International Speedway

WEST MEMPHIS -- Saturday night's feature race top finishers from Riverside International Speedway:

305 SPRINT 1. Howard Moore; 2. Dale Howard; 3. Eddie Gallagher; 4. Dewayne White; 5. Tucker Boulton. Heat winners -- Howard, Gallagher, Moore, Brandon Lovelace. B-Main winner -- Boulton.

LATE MODEL 1. Ashley Newman; 2. Brian Woodard; 3. Brandon Poppenheimer; 4. Nathan Brown; 5. T.J. Hughes. Heat winners -- Woodard, Newman, Howard Kimbrough.

MODIFIED 1. Kyle Vanstory; 2. Carl Thomas; 3. Dillon Knight; 4. Jeremy Dalton; 5. Brandon Poppenheimer. Heat winners -- Poppenheimer, Knight.

STOCK 1. Lance O'Brien; 2. Johnny Gustavus; 3. Nate Campbell; 4. Carter Caldwell; 5. Joey Brock. Heat winners -- Ricky Vandergriff, Gustavus, Nathan Brown.

Crowley's Ridge Raceway

PARAGOULD -- Saturday night's feature race top finishers from Crowley's Ridge Raceway:

LATE MODEL 1. John Hill; 2. Mark Nichols; 3. Scott Bell; 4. Devin McLean; 5. Matthew Tribble. Heat winner -- Nichols, Blaze Burwell, Henry Gustavus.

IMCA MODIFIED 1. Keith Hammett; 2. Paul Reeder; 3. Vance Ball; 4. Tim Hogan; 5. Shannon Brack. Heat winners -- Hammett, Hogan, Adam Maple.

STREET STOCK 1. Jared Hays; 2. Wyatt Hill; 3. Shane Combs; 4. Mark Byram; 5. Robert Hazelwood. Heat winner -- Hill.

FACTORY STOCK 1. Daniel Bassett; 2. Riley Moore; 3. Adam Brown; 4. Sydney Brewster; 5. Rodney Moore. Heat winners -- Chad Murray, Ri.Moore.

RIDGE RUNNER 1. Daniel Matthews; 2. Larry Faulkner; 3. Josh Salter; 4. Kyler Shaw; 5. Anthony Petty. Heat winners -- J.T. Eddleman, Petty, Marcus Hinkle. B-Main winner -- Elijah Hazelwood.

CRUISER 1. Wilson/Wood; 2. Jameson/Jameson; 3. Stump/Benton; 4. Misty/Gerard; 5. Jones/Scudder. Heat winners -- Myatt/Brewer, Misty/Gerard, Wilson/Wood, Ellis/Jordan. B-Main winner -- Miller/Depot.

Crawford Co. Speedway

VAN BUREN -- Saturday night's feature race top finishers from Crawford County Speedway:

USAC WINGLESS SPRINTS OKLAHOMA 1. Ty Hulsey; 2. Craig Carroll; 3. Harlan Hulsey; 4. Waylon Weaver; 5. Brett Wilson.

MODIFIED 1. Randy Henson; 2. John Montgomery; 3. Brandon Wilson; 4. Jason Foster; 5. Jake Davis.

B-MODIFIED 1. Eric Beshoner; 2. Shannon Weese; 3. Cody Gagliano; 4. Kevin Guinn; 5. Jeremy LaCoe.

GRAND NATIONAL 1. Danny Southerland; 2. Matthew Seaman; 3. Nathan Melanson; 4. Matthew Bolton; 5. Stan Anderson.

PURE STOCK 1. Jesse Garner; 2. Glen Nordin; 3. Ronnie Lingo; 4. Garry Vaughn; 5. Tyler Watkins.

MINI-STOCK 1. Stan Lewis; 2. Travis Boyster; 3. Edward Boyster; 4. Jeremie Boyster; 5. Duncan Thomas.

Larry Phillips Memorial

WEST PLAINS, Mo.. -- Saturday night's feature race top finishers from the Larry Phillips Memorial Comp Cams Super Dirt Series late model event at Legit Motor Speedway:

Payton Looney, Republic, Mo. ($5,075) Mason Oberkramer, Broseley, Mo. Dane Dacus, Lakeland, Tenn. B.J. Robinson, Shreveport Morgan Bagley, Longview, Texas Logan Martin, West Plains, Mo. Spencer Hughes, Meridian, Miss. Kyle Beard, Trumann Drew Armstrong, Benton

1o. Kaeden Cornell, Willard, Mo.

Others

Chad Mallett, Greenbrier David Payne, Cabot Timothy Culp, Prattsville

Lap leaders -- Looney 1-10. Top qualifier -- Looney, 13.846 seconds (97.501 mph). Heat winners -- Hughes, Robinson, Looney, Dacus. B-Main winners -- Scott Crigler, Beard.

USRA

Sunday

OKTAHA, Okla. -- Sunday night's feature race top finishers from the Funkadelic Dirt Track Honky Tonk Extravaganza United States Racing Association modified event at Outlaw Motor Speedway:

Tyler Wolff, Fayetteville Jared Russell, Wagner, Okla. Tate Cole, Fort Gibson, Okla. Joe Duvall, Claremore, Okla. Kenny Gaddis, Diana, Texas

Others

Gene Nicholas, Lowell Brent Holman, Rogers George Martin, Fort Smith

Saturday

KELLYVILLE, Okla. -- Saturday night's feature race top finishers from the Funkadelic Dirt Track Honky Tonk Extravaganza United States Racing Association modified event at Creek County Speedway:

Tyler Wolff, Fayetteville Kenny Gaddis, Diana, Texas Chad Davis, Tulsa Brooks Strength, Raymond, Miss. Mark Smith, Anthony, N.M.

Others

Jason Payton, Greenwood Robbie Gates, Alma Kyle Ledford, Greenwood

Friday

MEEKER, Okla. -- Friday night's feature race top finishers from the Funkadelic Dirt Track Honky Tonk Extravaganza United States Racing Association modified event at Red Dirt Raceway:

Tyler Wolff, Fayetteville Joe Duvall, Claremore, Okla. William Gould, Calera, Okla. Sean Gaddis, Diana, Texas Randy Timms, Wheatland, Okla.

Others