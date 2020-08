MLB leaders

League leaders

Through Monday's games

National League

BATTING--M.Rojas, Miami, .700; Solano, San Francisco, .457; Canó, New York, .412; Castellanos, Cincinnati, .382; Seager, Los Angeles, .375; Castro, Washington, .360; D.Murphy, Colorado, .346; McNeil, New York, .343; Blackmon, Colorado, .342; 5 tied at .333

RUNS--Grisham, San Diego, 11; Yastrzemski, San Francisco, 11; Story, Colorado, 10; Castellanos, Cincinnati, 9; F.Freeman, Atlanta, 9; Seager, Los Angeles, 9; Swanson, Atlanta, 9; Tatis Jr., San Diego, 9; Hernández, Los Angeles, 8; Machado, San Diego, 8; Moran, Pittsburgh, 8; Nimmo, New York, 8; Ozuna, Atlanta, 8

RBI--Solano, San Francisco, 13; Castellanos, Cincinnati, 12; Swanson, Atlanta, 11; Tatis Jr., San Diego, 10; Myers, San Diego, 9; J.Turner, Los Angeles, 8; 12 tied at 7

HITS--Solano, San Francisco, 16; Seager, Los Angeles, 15; Canó, New York, 14; Swanson, Atlanta, 14; Betts, Los Angeles, 13; Blackmon, Colorado, 13; Castellanos, Cincinnati, 13; Conforto, New York, 13; Yastrzemski, San Francisco, 13; 6 tied at 12

DOUBLES--Betts, Los Angeles, 5; Wills.Contreras, Chicago, 5; C.Walker, Arizona, 5; Acuña Jr., Atlanta, 4; Myers, San Diego, 4; Seager, Los Angeles, 4; Senzel, Cincinnati, 4; Solano, San Francisco, 4; J.Turner, Los Angeles, 4; 9 tied at 3

TRIPLES--Cronenworth, San Diego, 2; 21 tied at 1

HOME RUNS--Castellanos, Cincinnati, 5; Moran, Pittsburgh, 5; Story, Colorado, 4; Grisham, San Diego, 4; 10 tied at 3

STOLEN BASES--Pham, San Diego, 5; Swanson, Atlanta, 3; Tatis Jr., San Diego, 3; Conforto, New York, 2; Giménez, New York, 2; Grisham, San Diego, 2; Inciarte, Atlanta, 2; Machado, San Diego, 2; S.Marte, Arizona, 2; Profar, San Diego, 2; Story, Colorado, 2

PITCHING--S.Gray, Cincinnati, 3-0; Paddack, San Diego, 2-0; Mills, Chicago, 2-0; Chatwood, Chicago, 2-0; Stripling, Los Angeles, 2-0; Freeland, Colorado, 2-0; Senzatela, Colorado, 2-0; Baragar, San Francisco, 2-0; Kolarek, Los Angeles, 2-0; 10 tied at 1-0

ERA--Bauer, Cincinnati, 0.68; Chatwood, Chicago, 0.71; Lester, Chicago, 0.82; S.Gray, Cincinnati, 0.96; Wheeler, Philadelphia, 1.29; Alcantara, Miami, 1.35; Mills, Chicago, 1.39; Freeland, Colorado, 1.50; Wainwright, St. Louis, 1.50; Márquez, Colorado, 1.54

STRIKEOUTS--S.Gray, Cincinnati, 28; deGrom, New York, 22; Scherzer, Washington, 21; Bauer, Cincinnati, 20; Chatwood, Chicago, 19; Castillo, Cincinnati, 17; Gallen, Arizona, 15; Lamet, San Diego, 15; Musgrove, Pittsburgh, 15; Paddack, San Diego, 15; Woodruff, Milwaukee, 15

American Leagur

BATTING--Brantley, Houston, .438; Alberto, Baltimore, .429; LeMahieu, New York, .412; Pillar, Boston, .387; Lewis, Seattle, .386; J.Jones, Detroit, .379; Fletcher, Los Angeles, .368; L.García, Chicago, .364; Cruz, Minnesota, .359; Moncada, Chicago, .351

RUNS--Crawford, Seattle, 11; Judge, New York, 11; Cruz, Minnesota, 9; Núñez, Baltimore, 9; J.Abreu, Chicago, 8; Brantley, Houston, 8; Laureano, Oakland, 8; Merrifield, Kansas City, 8; Robert, Chicago, 8; 10 tied at 7

RBI--Judge, New York, 14; Cruz, Minnesota, 14; Seager, Seattle, 11; Urshela, New York, 9; Vázquez, Boston, 9; Bogaerts, Boston, 9; Laureano, Oakland, 9; Lewis, Seattle, 9; Merrifield, Kansas City, 9; 5 tied at 8

HITS--Lewis, Seattle, 17; Alberto, Baltimore, 15; Brantley, Houston, 14; Cruz, Minnesota, 14; Fletcher, Los Angeles, 14; LeMahieu, New York, 14; Robert, Chicago, 14; J.Abreu, Chicago, 13; Merrifield, Kansas City, 13; Moncada, Chicago, 13

DOUBLES--Iglesias, Baltimore, 5; Seager, Seattle, 5; Adames, Tampa Bay, 4; T.Anderson, Chicago, 4; Brantley, Houston, 4; Devers, Boston, 4; Franco, Kansas City, 4; Martinez, Boston, 4; Núñez, Baltimore, 4; Pillar, Boston, 4

TRIPLES--Crawford, Seattle, 2; Lowe, Tampa Bay, 2; 13 tied at 1

HOME RUNS--Judge, New York, 6; T.Hernández, Toronto, 4; Vázquez, Boston, 4; 13 tied at 3

STOLEN BASES--Long Jr., Seattle, 3; Robert, Chicago, 3; Straw, Houston, 3; Tauchman, New York, 3; 10 tied at 2

PITCHING--G.Cole, New York, 3-0; Bieber, Cleveland, 2-0; Maeda, Minnesota, 2-0; Keuchel, Chicago, 2-0; Bielak, Houston, 2-0; J.Hernández, Texas, 2-0; B.Smith, Oakland, 2-0; Buchter, Los Angeles, 2-0; 10 tied at 1-0

ERA--Bieber, Cleveland, 0.00; Lynn, Texas, 0.00; Bassitt, Oakland, 0.93; Dobnak, Minnesota, 1.00; Yarbrough, Tampa Bay, 1.54; Maeda, Minnesota, 1.64; Plesac, Cleveland, 1.80; Montas, Oakland, 2.25; Eovaldi, Boston, 2.46; Turnbull, Detroit, 2.46

STRIKEOUTS--Bieber, Cleveland, 27; Civale, Cleveland, 18; Lynn, Texas, 17; Montas, Oakland, 17; Plesac, Cleveland, 17; G.Cole, New York, 16; Duffy, Kansas City, 16; Beeks, Tampa Bay, 15; Bundy, Los Angeles, 15; Carrasco, Cleveland, 15