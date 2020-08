PGA Tour Alpharetta Classic Scores

PGA Tour

Alpharetta Classic

At The Golf Club of Georgia

Alpharetta, Ga.

Par 72, 7,020 yards

First of four rounds

64 (-8)

Blake Olson32-32

65 (-7)

Alex Smalley32-33

66 (-6)

Brandon Matthews31-35

Mark Anguiano33-33

Christopher Petefish32-34

Jorge Fernandez Valdes32-34

Conner Godsey34-32

Alex Weiss32-34

67 (-5)

Yuxin Lin31-36

Michael Buttacavoli32-35

Luis Gagne34-33

Chandler Eaton34-33

Brian Hughes32-35

Sean Walsh34-33

Kyle Wilshire34-33

Michael Perras32-35

Tyler Torano35-32

Stephen Jr. Behr33-34

68 (-4)

Bryson Nimmer32-36

Mj Maguire34-34

Ryan Snouffer36-32

Patrick Newcomb34-34

Travis Trace35-33

Anthony Maccaglia33-35

Joshua Lee33-35

Lee Detmer34-34

Brian Carlson33-35

Justin Suh33-35

Thomas Walsh33-35

Andres Gallegos36-32

Stanton Schorr34-34

69 (-3)

Steven Chervony32-37

Michael Feuerstein34-35

Raul Pereda33-36

Ian Holt34-35

Shotaro Ban33-36

Sulman Raza34-35

Justin Doeden33-36

Otto Black35-34

Aj Crouch36-33

Patrick Cover35-34

Brad Gehl35-34

Joshua Seiple35-34

Myles Creighton36-33

Michael McGowan34-35

Ivan Camilo Ramirez36-33

Hayden Shieh35-34