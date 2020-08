Bõlaide, O̧kwōj 7: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkanja in ewõr 47,028 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im melele ko raar likút ilo jibbonin, Okwoj 2 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 515 armej emōj aer jako im 39,555 raar mour jen nañinmej in.

• Ilo Okwōj 6 raan eo State health official tibaatmen eo ear kōnaan rōjañ kajojo armej in Arkenja bwe ren bōk wā in flu in bwe ren maroñ jab bōk flu in im covid-19 ilo juōn wot iien. Enaj wor wā in Flu renaj kōmmane ilo tibaatmen eo an Health im enaj loñ jikin ko im rej kōmman drive-through im jikin ko jet einwōt imōn jikuuļ ko, renaj ijjinoe kommane ilo allōñ in laļ.

• Naan im meļeļe ko raar itok jen Gov. Asa Hutchinson ke ilo Okwōj. 5 raan eo ke kilaaj ko jen K-12 rej aikuj bwe en loñ jikuul ilo kajojo raan kein ļalem ilo kajojo week. Ijōkein ak bukōn kein einwot imōn jikuul ko ilo Fayetteville im North Little Rock im emoj aer kar koōmmane jet kwon ko bwe en bareinwot loñ jet raan in jikuuļ ilo imoōn jikuuļ ko im jet raan ko im rijkuuļ ro remaroñ kōmmane katak ko aer ilo moko.

• Team in football ko an High school rej jinoe kōmmane koōmelmel ko aer im rej aikuj ekkōnak helmets jino ilo Okwoōj 3 raan eo. Hutchinson ear kwaļok ilo Julļae 31 raan eo ke team in ikkure kein einwōt, football, volleyball im cheerleading, renaj ijjinoe koōmmane ikkure ko aer ilo fall in.

• Juōn riboot jen White House coronavirus task force eo ear itok ilo Okwōj 2 raan eo ke Arkenja in ewōr 37 counties(bukon) ko im rej pād ilo red zone ako jikin ko eļap nañinmej in ie itok wōt jen keej kāāl kein rej waļok bareinwōt nōmba kein aer wallōñļok ilo kar week ko ļok im percentage in kar teej positive ko rar itok. Hutchinson ekōnaan rōjañ kajojo Ri-Arkenja bwe ren ekkōnak wot masks ko aer im kajjioñ kattoļok eok jen ro jet kin joñan in 6 ne ettoļok jen ro jet.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/aug/07/friday-august-7-five-things-know-about-covid-19-ar/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/aug/07/viernes-7-de-agosto-cinco-hechos-importantes-sobre/