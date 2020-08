VIERNES, 14 de AGOSTO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 52,392 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada del 14 de agosto. Las autoridades sanitarias del estado también reportar on un total de 587 muertes.

• El estado publicó su Guía “Arkansas Listo para Aprender, Escuelas Saludables” (Arkansas Ready to Learn Healthy School) sobre las mejores prácticas para los funcionarios escolares, maestros y padres al enviar a sus hijos de regreso a la escuela. Agosto 13. La publicación está disponible en la página web del Departamento de Educación del Estado.

• Como el número de pruebas de covid-19 disminuyó esta semana, el gobernador Asa Hutchinson declaró el 12 de agosto que Arkansas se había integrado a un grupo de estados que trabajarían juntos para comprar pruebas de antígenos. Las pruebas de antígeno arrojan resultados en una hora, pero los resultados negativos muchas veces tienen que ser vueltos a probar.

• Hutchinson anunció el 7 de agosto que buscará la aprobación para utilizar $20 millones de dólares, del dinero de ayuda federal para proveer hasta dos semanas de licencia pagada a los maestros, personal auxiliar tales como trabajadores de las cafeterías y conductores de autobuses de las escuelas públicas, que resulten positivo a pruebas de Covid-19 o que necesiten entrar en cuarentena por haber sido expuestos a alguna persona enferma con el virus.

• Hutchinson también firmó una orden ejecutiva el 7 de agosto que permite a los empleados de los condados comenzar a preparar las papeletas de voto a distancia para el recuento hasta 15 días antes de las elecciones generales del 3 de noviembre. La orden también menciona que la preocupación por los riesgos de salud es un motivo para solicitar el voto a distancia.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/aug/14/friday-august-14/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/aug/14/bolaide-okwj-14-lalem-men-ko-kwoj-aikuj-jela-kon-c/