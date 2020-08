Bõlaide, O̧kwōj 21: Lalem men ko kwoj aikuj jelã kõn covid-19 ilo Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkanja in ewõr 54,765 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im melele ko raar likút ilo jibbonin, Okwoj 21 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 641 armej emōj aer jako im 48,458 raar mour jen nañinmej in.

• Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo Okwoj. 20 raan eo ke discticts ak imon jikuul ko enaj wor elaplok melele kin makutkut ko ilo community im bareinwot kawotata ilo an nej ijjinoe jikuul ilo iio in, data im melele ko ilo achi.net/covid-19 ej kwalok melele kin case kaal ken rej itok jen imon jikuul ko.

• Hutchinson ear kwalok ilo Okwoj. 19 raan eo ke state in enaj lemaanlok juon proposal bwe Federal Emergency Management Agency eo kepooj jonan in $300 ilo juon week nan Ri-Arkanja ro im rej bok unemployment ak jipan ko jet jen federal program eo. Proposal in ej aikuj mokta approve jen state legislators eo.

• Jen University of Arkansas Medical Science’s Fay W. Boozman college of the Public Health, Ilo Okwoj 18, raan ewor juon estimated ke ne renaj komman bwe aolep jikuul ren komman ilo online bwe en kajjionkadiklok ajeeded in naninmej in ilo kajojo raan. Jen jimettanin jonan in 8,000 nan 3,000 ilo Oktoba .6 Ilo naj allon in Oktoba 6 raan. Ilo aer naj kommane kulaalj ko im ewor armej rej pad ilo imon im bar einwot online kulaaj ko emaron komman bwe jikuul ko bareinwot ro rej jikuul online, naninmej in emaron laplok kin jonan in5,500 ilo juon raan. Ilo Okwoj 19. Raan eo Hutchinson ear jab dispute bwe ren depij wot kulaaj ko im rej likkun bok jikin un eo ej konke emaron komman elaplok im ajeeded naninmej in.

• Okwoj 14 raan eo Hutchinson ear kaitoklok wawein Idiñ ak state of emergency eo an state in kin jonan in 60 raan un eo ejkin an wonmaanlok wot ajeeded in covid-19 ilo state in.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

