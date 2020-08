VIERNES, 21 de AGOSTO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha confirmado un total de 54,765 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 21 de agosto. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 641 muertes y 48,458 personas recuperadas.

• El gobernador Asa Hutchinson mencionó el 20 de agosto que los distritos tendrían más información sobre la propagación y riesgo de la comunidad a medida que comienza el año escolar, pero que el año comenzaría en persona según lo planeado. Los datos en achi.net/covid19 muestran información sobre nuevos casos por Distrito escolar.

• Hutchinson declaró el 19 de agosto que el estado presentaría una propuesta a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para proporcionar $300 mil dólares adicionales a la semana para los residentes de Arkansas que están recibiendo asistencia para el desempleo o asistencia en virtud de un programa federal para trabajadores independientes. La propuesta requiere la aprobación de los legisladores estatales.

• Las proyecciones de la Facultad de Salud Pública “Fay W.Boozman” perteneciente a la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas, publicadas el 18 de agosto, estimaron que mantener todas las clases escolares en línea reduciría el número de nuevas infecciones diarias a más de la mitad, de 8,000 a 3,000, para la fecha del 6 de octubre. El Colegio estima que una combinación de clases presenciales y en línea, el virus infectaría un promedio de 5.500 por día para esa misma fecha. El 19 de agosto, el gobernador Hutchinson no cuestionó que impartir las clases en persona conduciría a más infecciones, pero mencionó que los cursos en esa modalidad son necesarios.

• El 14 de agosto Hutchinson extendió el estado de emergencia de Arkansas por 60 días más debido a los continuos brotes de covid-19 en el estado.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/aug/21/friday-august-21-five-things-know-about-covid-19-a/