Local auto agate

I-30 Speedway

Saturday night's feature race top finishers from I-30 Speedway in Little Rock:

IMCA MODIFIED 1. Terrell Chastain; 2. J.T. Goodson; 3. Tanner Barnhart; 4. Chris Carter; 5. Troy Schaberg. Heat winners -- Chastain, Barnhart, Goodson. B-Main winner -- Schaberg.

IMCA STOCK CAR 1. Dustin Stuart; 2. Cody Lowe; 3. Brad Calhoun; 4. Ricky Wrinkle; 5. Chris Dollarhide. Heat winners -- Lowe, Stuart.

FACTORY STOCK 1. Kevin Swaims; 2. Patrick Linn; 3. J.T. Goodson; 4. Scooter Scruggs; 5. David Ratliff. Heat winners -- Linn, Swaims, Arlen Stewart, Josh Jackson. B-Main winners -- Bobby Moore, Brad Calhoun.

MOD-LIGHT 1. J.J. Borden; 2. Jeromy Wilson; 3. Blake Wilson; 4. Bryce Vowan; 5. Benny Baker. Heat winners -- Vowan, Kenny Johnson, J.Wilson, B.Wilson. B-Main winner -- Baker.

MINI-SPRINT 1. Matthew Bauldwin; 2. Chad Stevens; 3. Dusty Young; 4. Kortland Stephens; 5. Tommy Snellgrove. Heat winner -- Bauldwin.

POWDER PUFF 1. Saranda Lewis; 2. Heather Williams; 3. Tiffany Jean; 4. Jamie Graves; 5. Amanda Rife.

Riverside

International

Speedway

WEST MEMPHIS -- Saturday night's feature race top finishers from Riverside International Speedway including results from the United Sprint Car Series event with starting position in parentheses:

USCS

Derek Hagar (4), Marion Cody Gardner (1), Benton Brad Bowden (3), Hernando, Miss. Hayden Martin (12), Olive Branch, Miss. Marshall Skinner (11), West Memphis Carson Short (7), Marion, Ill. Terry Gray (5), Bartlett, Tenn. Morgan Turpen (13), Somerville, Tenn. Blake Jenkins (8), Alexander Ronny Howard (17), Nesbit, Miss. Paxton Gregory (18), Poplar Grove Chase Howard (19), Nesbit, Miss. Rick Kahler (6), Sladen, Miss. Jim Shuster (22), Newville, Pa. Mallie Shuster (20), Newville, Pa. Howard Moore (2), Memphis Eric Gunderson (23), Canton, Ga. Dale Howard (9), Byhalia, Miss. Landon Crawley (15), Benton Connor Leoffler (10), Myrtle Beach, S.C. Joseph Poe Jr. (21), Scott Cody Howard (14), Byhalia, Miss. Jeff Willingham (24), Ripley, Miss. Brandon Lovelace (16), Atoka, Tenn.

Dash winner -- D.Howard. Heat winners -- Kahler, Gardner, Short, Moore. B-Main winners -- Crawley, Lovelace.

MODIFIED 1. Brandon Poppenheimer; 2. Dillon Knight; 3. Clay Caldwell; 4. Donald Null; 5. Craig Vaughn. Heat winners -- Knight, Wade Douglas, Caldwell.

STOCK 1. Dillon Knight; 2. Nate Campbell; 3. Johnny Gustavus; 4. Carter Caldwell; 5. Randall Schlafer. Heat winners -- Joey Brock, Caldwell, Joe Olive.

MINI-SPRINT 1. Jake Jones; 2. Brian Ross; 3. Mack Mitchell; 4. Dalton Fleetwood; 5. Darl Parvin. Heat winner -- Jones.

Crowley's Ridge Raceway

PARAGOULD -- Saturday night's feature race top finishers from Crowley's Ridge Raceway:

LATE MODEL 1. John Hill; 2. Scott Bell; 3. Henry Gustavus; 4. Lane Carr; 5. Mark Nichols. Heat winners -- Jeff Scott, Johnny Waters, Hill.

IMCA MODIFIED 1. Paul Reeder; 2. Robert Powers; 3. Shannon Brack; 4. Kenny Wallace; 5. Shane Hight. Heat winners -- Powers, Reeder, Wallace.

STREET STOCK 1. Jared Hays; 2. Jon Hays; 3. Nick Weaver; 4. Jeremy Russell; 5. Shane Combs. Heat winners -- Russell, Billy Britt Jr.

FACTORY STOCK 1. Riley Moore; 2. Daniel Bassett; 3. Rodney Moore; 4. Terry Hill; 5. Chris Nichols. Heat winners -- Bassett, Nichols, Zach Hazelwood. B-Main winner -- Wyatt McIntire.

RIDGE RUNNER 1. Daniel Matthews; 2. Brandon Burk; 3. Kaden Shaw; 4. Larry Faulkner; 5. Dusty Murray. Heat winners -- James Hinkle, Burk, Matthews. B-Main winner -- Calvin Beard.

CRUISER 1. Jones/Scudder; 2. Wilson/Wood; 3. McFarland/Hood; 4. Jameson/Jameson; 5. Britt/Haney. Heat winners -- Misty/Giarard, Wilson/Wood, Jones/Scudder, Brewer/Smith. B-Main winner -- Hamilton/Mitchell.

Crawford Co.

Speedway

VAN BUREN -- Saturday night's feature race top finishers from Crawford County Speedway:

MODIFIED 1. Dalton McKenzie; 2. John Montgomery; 3. Carl McDade; 4. John Asher; 5. Dylan Coughran.

B-MODIFIED 1. Shannon Weese; 2. Jeremy LaCoe; 3. Neil Johnson; 4. Johnny Gregory; 5. Jeff Vaughn.

GRAND NATIONAL 1. Danny Southerland; 2. Chris Vaughn; 3. Stan Anderson; 4. Ron Grover; 5. Thurman Blanton.

PURE STOCK 1. Wes Bourne; 2. Glen Nordin; 3. Andy Good; 4. Ronnie Lingo; 5. Dylan Reynolds.

MINI-STOCK 1. Gary Clark; 2. Jake Bieker; 3. Jeremy Boyster; 4. Travis Boyster; 5. Edward Boyster.

FRONT-WHEEL DRIVE 1. Ricky Hunter; 2. Mark Small; 3. Aaron Dyer; 4. Taylor Stokes; 5. Wilson Hale.

ASCS

MONETT, Mo. -- Saturday night's feature race top finishers from the American Sprint Car Series Mid-South Region event at Monett Motor Speedway with starting position in parentheses:

Ayrton Gennetten (7), Versailles, Mo. Sean McClelland (2), Tulsa Jeremy Campbell (5), Wichita, Kan. Mile Paulus (11), Marshall, Mo. Casey Wills (1), Sperry, Okla.

Others

Joseph Miller (22), Cove Kevin Hinkle (18), Cabot

Heat winners -- Brandon Anderson, Wills, Joey Schmidt.

USMTS

Saturday

PRYOR CREEK, Okla. -- Saturday night's feature race top finishers from the United States Modified Touring Series event at Salina Highbanks Speedway with starting position in parentheses and laps completed:

Rodney Sanders (3), Happy, Texas, 40 Tyler Wolff (7), Fayetteville, 40 Terry Phillips (11), Springfield, Mo., 40 Jake O'Neill, Tucson, Ariz., 40 Tanner Mullens (14), Wichita, Kan., 40

Others

Jason Payton (23), Greenwood, 27

Lap leaders -- Jared Russell 1-4, Sanders 5-32, Wolff 33-38, Sanders 39-40. Heat winners -- Jason Hughes, Wolff, Chad Wheeler. B-Main winner -- Cody Jolly. Nonqualifying Arkansan -- Ryan Rasberry, Decatur.

Friday

ELDON, Mo. -- Friday night's feature race top finishers from the United States Modified Touring Series event at Lake Ozark Speedway with starting position in parentheses and laps completed:

Rodney Sanders (4), Happy, Texas, 40 Dereck Ramirez (2), Woodward, Okla., 40 Tyler Wolff (6), Fayetteville, 40 Jason Hughes (5), Watts, Okla., 40 Tanner Mullens (13), Wichita, Kan., 40

Others

Gene Nicholas (24), Lowell, 40

Lap leaders -- Ramirez 1-4, Sanders 5-40. Heat winners -- Dustin Hodges, Terry Phillips, Ramirez. B-Main winner -- Brooks Strength.