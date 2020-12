Bõlaide, Tijemba 4: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas in ewõr 164,310 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Tijemba 4 raan eo. Tibaatmen eo an State health official ro raar bareinwõt ripoot im kwalok bwe 2,555 armej emōj aer jako im 144,624 raar mour jen nañinmej in.

• State Epidemiologist Dr. Jennifer Dillaha ear kwalok ilo Tijemba 2 raan eo ke Arkansas Tibaatmen eo an jikin ajmour ear kōmmane plan ak kwon eo an ñan kadiwojlok uno eo kein kajuon ñan covid-19 ne enaj approved. State in enaj moktata lelok jipañ eo jinoun tata ñan rijerbal ro ilo jikin ājmour bareinwōt im ro rej jokwe ilo imōn kopped ko an ritto im bareinwōt imoko jet an ritto im eto aer pād ie ak jokwe ie. 25,000 uno in Pfizer’s covid-19 ko in jar kōtmene ke jenaj loe, ekwe jenaj loi ilo allōñ in ako eban bwe ñan kabjer aolep jikin ājmour ko. Secretary eo an Ra eo Jikin Ājmour eo an Arkansas Dr. Jose Romero ear kwalok melele kein ñan ra eo an jikin kōmman kien ilo kar Nobomba 30 raan eo.

• Romero ear bareinwōt karoñ state legislators ke enaj likkun lōñ keej ko rekāāl ikkijen nañinmej in. Rekoot kein raar walok ilo an kar state in rube rekoot in covid-19 ikkijen ak kar laplok nañinmej ilo kar jet raan ko rej mootlok.

• Ilo aer lale lok an wallōñļok nōmba in rinañinmej, Gov. Asa Hutchinson ear kōmmane juon koōjjelā ilo Tijemba 1 raan eo ke state in enaj kōmmane juon system eo enaj match e rinañinmej ro ippen jikin taktto ko im epellok jipañ ie. Ear bareinwōt ba ke enaj kajjitōk ippen federal government bwe ren jipañ ikkijen bed ilo aer karmōjlok requirement ko im rekōmman bwe en to kōmakut rinañinmej ro jen hospital ñan imōn jokwe ko an ritto.

• Tibaatmen eo an jikin jelalokjen ej kajjitōk ippen Board eo an jikin jelālokjen nñe remaron jolok mokta $75 license fee eo an rikaki in jikin Jikuul ñan rikaki kāāl ro, melele kein rar itok jen Gov. Hutchinson ilo kar Tijemba 1 raan eo. Hutchinson ear ba ke ilo aer kōmmane wāween in enaj jipañ ilo an jabwe Subsititute Rikaki ro ilo imoōn Jikuul ko einwōt rikaki im rijerbal ro jet, unin aer kōmmane waween in kin an iiet rijerbal ilo jikin Jikuul ko itok wōt jen nañinmej in im elōñ rej quarantine.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/04/friday-dec-4-five-things-know-about-covid-19-arkan/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/04/viernes-4-de-diciembre-cinco-hechos-importantes-so/