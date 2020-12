Bõlaide, Tijemba 11: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkanja in ewõr 178,854 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Tijemba 11 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 2,820 armej emōj aer jako im 156,286 raar mour jen nañinmej in.

• Ilo Tijemba 3 raan eo Gov. Asa Hutchinson ear kōjjeļā ke raan in quarantine ko renaj kaduļok ñan armej ro me ejjeļok aer kakōlkōl ak emōj aer kar pād iturin armej ro im ewōr aer nañinmej in covid-19. Guideline kāāl ko ikkijen ro im ejjeļok aer kakōlkōl in covid remaroñ kadu aer quarantine elkin 7 raan ñe raar teej iumwin kar ļalem raan ko, im ear etal result ko aer ke rejab nañinmej im ejjeļok aer kakōlkōl in covid-19. Ǹan ro im rejañin kar teej im ejañin wōr aer kar kakōlkōl in nañinmej in, enaj etal 10 raan bwe en jemļok aer quarantine. Joñoulemen raan in quarantine ej wāwein eo emantata im ekejbarokļok ekkar ñan Tibaatmen eo an Jikin Ājmour.

• Hutchinson ear kōjjeļā ilo Tijemba 7 raan eo ke enaj kenono ikkijen pandemic in ak naninmej in ilo naj Tijemba 10 raan ilo 7 awa jota. Hutchinson ear bareinwot etal nan jikin ko jet ilo week in nan kweilok ippen ritōl ro an jukjuk in pād kein ñan etale im loloorjake jet karok ko nan jipan tarinaeik nañinmej in. Bwe kon maron pad ilo kweilok in ej aikuj wor am invitation.

• Hutchinson ear bareinwōt kwaļok ilo Tijemba 8 raan eo ke Federal Emergency Management Agency eo kōmelimi aer kōjerbal 10 bed ak jikin babu ko ilo Hosptial ak jikin taktō eo nae etan John L. McClellan Memorial Vetrans Hospital eo ilo Little Rock ñan jipañ rinañinmej ro ikkijen coronavirus.

• Report ko raar itok kio ñan state in, White House coronavirus task force eo ear kalikar ke Arkansas ej pad ilo “red zone” ilo iaan ruo wāwein kein an lōñļok case kāāl ko ikkijen covid im bareinwōt ro raar teej im positive. Ilo Tijemba 7 raan eo state in ear bareinwōt kōjjeļā ke 53 armej raar jako jen covid-19 im kōmman bwe en juon rekoot eo ekāāl.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/11/friday-dec-11-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/11/viernes-11-de-diciembre-cinco-hechos-importantes-s/