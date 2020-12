VIERNES, 11 de DICIEMBRE: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We’ll be publishing these round-ups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 178,854 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 11 de diciembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 2,820 muertes por Covid- 19 y 156,286 personas recuperadas.

• El 3 de diciembre, el gobernador Asa Hutchinson anunció pautas de cuarentena cortas para las personas que no presentan síntomas pero que tienen contacto cercano con personas infectadas con Covid-19. Las nuevas pautas mencionan que estas personas asintomáticas pueden salir de la cuarentena después de siete días si se hacen la prueba al menos cinco días después de haber estado en contacto y reciben un resultado negativo y no muestran síntomas de Covid-19. Para aquellos que no se hacen una prueba y nunca muestran síntomas, la cuarentena puede terminar después de 10 días. Según el Departamento de Salud de Arkansas, el termino de catorce días de cuarentena siguen siendo el periodo más seguro.

• Hutchinson anunció el 7 de diciembre que pronunciará un discurso del estado de Arkansas sobre la pandemia a las 7 p.m. el 10 de diciembre. El discurso tuvo lugar después de los plazos de publicación de este Artículo “Cinco Cosas que Debe Saber”. El gobernador Hutchinson viajó por el estado durante esta semana para reunirse con líderes comunitarios, para centrar la atención y desarrollar planes de acción locales para combatir la oleada del virus. Se permitió la asistencia a las reuniones solo por invitación, y las reuniones estuvieron cerradas a los miembros de los medios de comunicación.

• Hutchinson declaró el 8 de diciembre que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias había aprobado su solicitud de usar 10 camas en el Hospital de Veteranos John L. McClellan Memorial en Little Rock para atender a pacientes con coronavirus.

• En su último informe sobre el estado, el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca etiquetó a Arkansas como en la "zona roja" tanto por sus nuevos casos por persona en la semana pasada, así como por el porcentaje de pruebas positivas. El 7 de diciembre, el estado anunció 53 muertes por Covid-19, siendo este un nuevo récord.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2020/dec/11/friday-dec-11-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2020/dec/11/bolaide-tijemba-11-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-j/